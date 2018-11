Zwei Unfälle: A27 und B215 zeitweise gesperrt, zwei Verletzte 

Verden - Zwei Unfälle haben die Verdener Feuerwehrleute am Donnerstagnachmittag beschäftigt. Dabei wurden zwei Personen verletzt und eine Autobahn sowie eine Bundesstraße zeitweise gesperrt, meldet die Feuerwehr.

Auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen kam ein Lastzug in Höhe Verden-Nord von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit der Mittel-, dann mit der Seitenleitplanke und blieb an der Seite stehen. Der Lkw wurde dabei so beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen.

Verletzt wurde niemand. Während der Reinigungsarbeiten mussten die Anschlussstelle Verden-Nord und die A27 in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden.

Die Ortsfeuerwehr Verden nutzte ein Ölbindemittel, um sie aufzunehmen, anschließend kam ein Spezialunternehmen, das die Autobahn reinigte. Der Seitenraum der Fahrbahn musste teilweise ausgehoben werden, um die ausgelaufene Flüssigkeit zu beseitigen.

+ Der Lkw kam von der Fahrbahn ab. © Feuerwehr Verden

Noch während dieser Arbeiten stießen auf der B215 zwei Autos zusammen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Auch dort wurde während der Bergungs- und Aufräumarbeiten die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

kab