Zwei Katzen ausgesetzt

Was für ein Trauerspiel! Abgemagert und völlig verstört, so wurden zwei Katzen im Stadtgebiet Verden, Am Maulhoop, in einer Box zurückgelassen. Nun sind die Vierbeiner zwar im Verdener Tierheim gut untergebracht, von den Menschen haben die Tiere aber gestrichen die Nase voll. Sie hocken in ihrer Box und wollen mit keinem mehr etwas zu tun haben. Die Pflegerinnen geben sich alle Mühe – und vielleicht klappt's ja am Wochenende mit ein paar Streicheleinheiten. Foto: wienken