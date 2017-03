Zwei Jubiläen in Scharnhorst

Verden-Scharnhorst - Zwei Jubiläen gibt es in der Ortschaft Scharnhorst zu feiern. Die Ortsfeuerwehr wird 75 Jahre alt und die Ortschaft selbst 750. Zu beiden Anlässen wird gefeiert.

Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Scharnhorst gab Ortsbrandmeister Michael Müller die beiden Termine bekannt, heißt es in einer Pressenotiz. Zum Jubiläum richten sie den Stadtfeuerwehrtag der acht Verdener Ortsfeuerwehren aus. Geplant ist er für den 17. Juni. Die Ortschaft feiert mit einem großen Dorffest am 19. August. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus, ergänzte Ortsbürgermeister Gerard-Otto Dyck.

In seinem Jahresbericht blickte Ortsbrandmeister Müller auf das vergangene Jahr zurück. Zu sechs Brand- und vier Hilfeleistungseinsätzen sowie einer Übung mussten die Scharnhorster Feuerwehrleute ausrücken. Der Mitgliederbestand der Wehr sei weiterhin mit 73 Mitglieder gut. Aufgeteilt sind diese in sechs Alterskameraden, 22 fördernde Mitglieder, 33 Mitglieder der Einsatzabteilung sowie zwölf Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr.

Bürgermeister erfreut über niedrigen Altersdurchschnitt

Bürgermeister Lutz Brockmann zeigte sich erfreut, dass die Ortsfeuerwehr die im Altersdurchschnitt jüngste aller acht Ortsfeuerwehren in der Stadt Verden ist.

Neu gewählt wurden Friedrich Dunker als Seniorenbeauftragter sowie Helmut Baumgardt zu dessen Stellvertreter. Janne Stoick schied aus der Funktion der stellvertretenden Jugendwartin aus, ihr folgt Karola Müller.

Für seine 25-jährige Mitgliedschaft wurde Helmut Baumgardt von Stadtbrandmeister Peter Schmidt geehrt. Die Ehrennadel in Bronze des niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes bekam Siegfried Hönemann für sein herausragendes Engagement ans Reverse gesteckt. Zudem wurde als dienstaktivstes Mitglied Christian Müller, mit rund 100 geleisteten Stunden, ausgezeichnet. Beförderungen konnten ebenfalls auf der Jahreshauptversammlung vorgenommen werden (siehe Infokasten).

Feuerwehrleute auch auf Stadt- und Kreisebene aktiv

Ortsbürgermeister Gerard- Otto Dyck und Bürgermeister Lutz Brockmann lobten das Engagement und die Arbeit der Scharnhorster Feuerwehrmänner.

Feuerschutzausschussvorsitzender Jens Richter und Stadtbrandmeister Peter Schmidt hoben insbesondere die Tätigkeiten von Feuerwehrleuten über die Ortsgrenzen hinaus hervor. So engagieren sie sich zusätzlich zu dem Dienst in der eigenen Ortswehr auch in der Gefahrgut- und der Verpflegungsgruppe der Stadtfeuerwehr sowie auf Kreisebene.