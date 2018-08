Übung für den Ernstfall: Zwei hilflose Personen treiben im Wasser

DLRG Ortsgruppe und DRK Bereitschaft Verden

+ © DRK Einsatz auf der Aller: DLRG und DRK trainierten gemeinsam mit dem Nachwuchs. © DRK

Verden - Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Insbesondere dann, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Nachwuchskräfte von DLRG und DRK rückten daher unter Anleitung von erfahrenen Rettern zu einer gemeinsamen Übung nach Verden-Eissel an die Weser aus. Die Übung stand unter dem Motto: „Learning by Doing“, berichteten Sören Baumann (DLRG) und Jörg Suckert (DRK).