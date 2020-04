Zwei Covid-19-Todesfälle in der Aller-Weser-Klinik

Älteres Ehepaar aus dem Landkreis Diepholz / Neue Verordnung des Landes tritt heute in Kraft

+ Geschäftsinhaber, hier ein Foto durch das Schaufenster eines Verdener Ladens, freuen sich, dass sie wieder öffnen dürfen. Foto: Wicklein

Landkreis – Ein älteres Ehepaar, beide waren über 80 Jahre alt, aus dem Landkreis Diepholz, das stationär in der Aller-Weser-Klinik in Verden aufgenommen war, ist am Sonntag an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Ehemann sei intensivmedizinisch behandelt worden, seine Frau habe auf der Normalstation gelegen, schreibt der Landkreis Verden in einer Pressemitteilung. Die Fälle seien dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz gemeldet worden. Bisher hatte es im Landkreis Verden erst einen durch das neuartige Coronavirus verursachten Todesfall gegeben. Weitere Zahlen sind am Wochenende nicht veröffentlicht worden.