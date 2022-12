Ein verwunschener Dachboden, zwei sehr betagte Engel

Von: Heinrich Kracke

Teilen

„Die Weihnachtsschule“ heißt das Buch, das die 18-jährige Sophie Franzke veröffentlichte. © Kracke

Die 18-jährige Sophie Franzke veröffentlicht ihr erstes Buch. „Die Weihnachtsschule“ richtet sich an Leute ab sechs.

Verden – Ein ganz normaler Dienstagnachmittag im Advent. Es klingelt, die letzte Stunde im Domgymnasium ist aus, es geht auf die Heimreise. In das kleine Dorf zwischen Walsrode und Verden. „Ich gehe dann erstmal in den Reitstall“, sagt Sophie Franzke. Nicht immer, aber doch einigermaßen regelmäßig. Alliott wartet schon. Er wird aus der Box geführt, er lässt sich die Hufe auskratzen, manchmal brechen sie zusammen auf. Und dann irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist sie urplötzlich da, die neue Idee, die neue kleine Pointe, irgendwann völlig überraschend. Alliot kehrt in seine Box zurück, frisches Heu wartet schon, und die 18-Jährige sitzt fix wieder da, wo sie so häufig sitzt. An ihrem Laptop. Ein neues Kapitel, das ihr sozusagen aus den Fingern fließt, und das in Buchstaben gemeißelt werden will. Ein neues Kapitel, es wäre nicht das erste, im Gegenteil, es reiht sich ein in ganze Serien von Kapiteln.

Jetzt hat Sophie Franzke ihr erstes Buch herausgegeben. Die Weihnachtsschule heißt es, mehr als 200 Seiten spannender Lesestoff für Leute ab sechs, im Tresionsverlag ist es erschienen. Im November haben die ersten Exemplare die Druckmaschinen verlassen, und trotz der kurzen Zeit fällt die Resonanz bereits bemerkenswert aus. Amazon, Hugendubel und Thalia haben die Weihnachtsschule ins Angebot genommen, in Verden steht es in den Buchhandlungen Mahnke und Vielseitig in den Regalen, in beiden Spielwarenläden ist es ebenfalls zu haben.

Sophie Franzke erzählt die Geschichte der neunjährigen Mia. In die Stadt gezogen ist sie, alte Freunde musste sie zurücklassen, neue Freunde hat sie noch nicht gefunden. Alles nicht gerade schön. Und das alles auch noch mitten im Advent. Die Weihnachtsstimmung ist erstmal dahin. Und dann auch noch eine neue Schule. Schlimmer geht’s nimmer. Aber plötzlich kommt alles anders. Plötzlich ist Magie im Spiel, eine magische Schule.

Die 18-Jährige weiß, wovon sie schreibt. Einesteils jedenfalls. „Ich mag Weihnachten sehr gerne“, sagt sie. „Die Tage werden kürzer, die ganze Familie kommt zusammen. Wir feiern das Fest gemeinsam. Wir haben endlich Zeit füreinander. Wunderschöne Tage sind es.“ Das Lebkuchenhaus steht auf seinem Ehrenplatz, das ganze Haus duftet nach Weihnachtsbäckerei, nach Zimtsternen, nach Vanille-Kipferln. „Und dann eine Tasse Kakao in der Hand, das sind die schönsten Momente.“ Und weihnachtliche Töne erklingen. „Über ,Stille Nacht’ freu’ ich mich genauso wie über den neuesten Titel von Ed Sheeran.“

Besonders zu schätzen lernt man es wohl, wenn es fehlt. Im ersten Corona-Jahr war es. „Da ist die Idee zur Weihnachtsschule gewachsen“, sagt Sophie. Erste Absätze flossen ihr sozusagen aus den Fingern. „Ich bin einfach meinem Schreibdrang gefolgt.“ Ideen allerdings, die abzuwägen waren. „Ich möchte nicht meine eigene Geschichte erzählen, nicht irgendwie eigene Dinge einflechten und dann ausweiten. Ich möchte nichts einkopieren. Ich möchte meiner Fantasie freien Lauf lassen.“

Und so erfand sie die Mia, und anders als sie selbst hat diese Mia einen Bruder, einen älteren Bruder auch noch, und die Schule, sie ist völlig anders als zum Beispiel das Domgymnasium. „Wo bei anderen Mathe oder Fremdsprachen auf dem Stundenplan stehen, da stehen in meiner Weihnachtsschule Plätzchenbacken oder Christbaumkugelnbemalen. Und auch der Schneeraum findet Freunde. An unschmilzbarem Schnee forschen die jungen Leute.“

Ideen, die nicht auf Zufällen beruhen. „Ich habe alles gelesen und ich lese alles, was ich in die Finger bekomme. Alles bis auf Krimis und Geistergeschichten. Ich mag es nicht gern, wenn Blut fließt.“ Und sie schrieb vieles auf. „In meinen Notizbüchern habe ich einiges notiert. Da schlage ich nach.“ Und sie tippt. Hier mal einen Absatz in der einen Geschichte, dort einen Absatz in der nächsten. „Nicht unbedingt sofort nach der Schule, höchstens mal am späteren Nachmittag. Und vor allem in den Ferien. Egal, wo ich dann sitze, ob im Wohnzimmer oder in meinem Zimmer, egal, was um mich herum passiert, es kann durchaus lauter zugehen, es stört mich nicht. Ich schreibe. Ich bin dann in meiner Welt.“

Und diese Welt kann anders aussehen. Gewiss, auch das Domgymnasium hat einen Dachboden, vielleicht geht es hinter der einen oder anderen Tür im Gebälk auch wunderlich zu, wer weiß, aber an die Weihnachtsschule reicht Verdens älteste Lehranstalt nicht heran. Mia entdeckt nämlich den Dachboden. Die Engel Albert und Filius weisen ihr den Weg, Albert mit seinen 624 Jahren, er ist der erfahrene der beiden, weisen den Weg aufs verlorene Dachgeschoss. Und da wartet wieder einiges an Arbeit, und es wartet ein nicht ganz so freundlicher Bewohner. „Mehr verrate ich aber nicht“, sagt Sophie Franzke. „Höchstens noch, dass es gut ausgeht.“

Gefeilt hat sie an jedem Wort, sagt sie, an jedem Absatz. Einige Male hat sie das Buch von vorn bis hinten durchgearbeitet. Nichts blieb dem Zufall überlassen. „Es muss alles stimmig sein“, sagt sie. Stimmig, wie auf dem Dog, wo sie dem zwölften Jahrgang angehört. Und wo sie sehr gute Noten in Deutsch mit nach Hause bringt. Anderthalb Jahre mag es noch dauern bis zum Abi, aber eines steht für sie jetzt schon fest. „Anschließend möchte ich Literatur studieren.“ Und später als Buchautorin ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das ist ihr Ziel, sagt sie.

Eine Vision, die jetzt schon Konturen gewinnt. Kaum hatte die Weihnachtsschule den Lektorentisch verlassen, feilt Sophie Franzke bereits an ihrem nächsten Werk. Im kommenden Herbst soll es auf den Markt kommen. „Ponys spielen die Hauptrolle“, sagt sie. „Ein Pony erzählt über seine Erlebnisse.“ Aber das ist eine andere Geschichte.