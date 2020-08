Zwangsweise im Pelz unterwegs

Hitze macht Schützlingen im Tierheim zu schaffen / Fundtier aus Daverden

Dieser Rüde ist in Daverden aufgegriffen worden. Er ist weder kastriert noch gechippt und hört sehr schlecht, was vermutlich an seinem hohen Alter liegt.

Verden – Bis auf den Boden hängt seine Zunge zwar noch nicht, aber zweifellos ist dem neusten Schützling des Verdener Tierheims (Bild) bei diesen hohen Temperaturen so richtig warm. Der Rüde wurde am Mittwoch, 12. August, an der Waldenburger Straße in Daverden gefunden. „Er ist weder gechippt noch kastriert“, erklärt die stellvertretende Leiterin des Tierheims, Janina Grube. Sie ist sich nicht sicher, ob es sich bei dem Fundtier um einen Golden Retriever oder einen Mischling handelt. „Nur eins ist sicher, er hört schlecht und ist schon sehr alt“, fügt sie mit einem Schmunzeln hinzu, während der Rüde weder auf Schnips- noch Rufzeichen reagiert, um einmal für das Foto aufzuschauen.