Im Kreis Verden sind die Zwangsversteigerungen zurück

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Eine ganze Reihe Immobilien kommen im Februar und März im Amtsgericht Verden unter den Hammer. © Imgao

Seit Monatsbeginn ist ein erhöhtes Aufkommen vor dem Amtsgericht Verden festzustellen. Zuweilen sind Schnäppchen dabei.

Verden – So richtig schlecht klingt es nicht. Ein Reihenhaus in Verden, gut 74 Quadratmeter groß, vollunterkellert und mit Gasheizung. Ein Sanierungsstau ist zwar sichtbar, Haustür und Fenster könnten mal ausgetauscht werden, aber der Preis, er fällt aus dem Rahmen. Rund 100000 Euro sind aufgerufen. Irgendwo ein Schnäppchen. Und dennoch niemand bisher, der sich dafür erwärmen könnte, und das, obwohl es bereits seit Anfang Dezember öffentlich angeboten wird. Das Reihenmittelhaus im Verdener Osten soll im Wege der Zwangsvollstreckung versteigert werden. Am 8. März ist ein Termin vor dem Amtsgericht anberaumt. Ein Einzelfall ist es nicht. Allein für den Zeitraum von Anfang Februar bis Ende März kommen in Verden fünf Objekte unter den Hammer. So viel wie in den zusammengenommenen vergangenen Jahren nicht.

Und schon ist es zurück, das Phänomen, das Bauherren und jene, die es werden wollen, aus dem Gedächtnis gestrichen haben. Plötzlich geraten Immobilienpreise unter Druck. Nach gut einem Jahrzehnt, in denen die Summen stiegen und stiegen und alles einen Käufer fand, wenn nicht jetzt, wann dann, nach gut einem Jahrzehnt also ein nächster Beleg für den deutlichen Stimmungsumschwung rund um die eigenen vier Wände. Im Amtsgericht selbst allerdings sieht man die Lage differenzierter. „Aktuell sind noch Verfahren aus den vergangenen Jahren anhängig, die wegen Corona jetzt erst abgearbeitet werden“, sagt Amtsgerichtsdirektor Daniel Hauschildt auf Nachfrage. Einen kleinen, aber feinen Unterschied zu früheren Zeiten stellt er dennoch fest: „In den vergangenen Monaten sind Zwangsvollstreckungen häufiger noch auf den letzten Metern abgewendet worden. Die unter Druck geratenen Eigentümer haben doch noch einen Käufer gefunden und der Gerichtstermin wurde gestrichen. Diese Tendenz ist aktuell deutlich seltener festzustellen.“

Nicht unwahrscheinlich also, dass das aktuelle Immobilien-Quintett nur die Vorhut dessen bildet, was noch zu erwarten ist. Dabei fällt das Angebot gar nicht so schlecht aus. Das Zwei-Familienhaus aus Verden-Borstel beispielsweise, das mit einem Verkehrswert von 250 000 Euro angegeben ist, oder das Wohn- und Geschäftshaus in Wahnebergen für gut 400 000 Euro, dann die Hälfte eines Einfamilienhauses in Brunsbrock für 67 500 Euro. Vor wenigen Monaten noch hätten diese Gebäude wahrscheinlich nicht lange in den Schaukästen gehangen, jetzt ist es anders.

Diesen Trend bestätigt auch die Kreissparkasse. „In den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach Immobilien sehr groß, sodass der freihändige Verkauf häufig möglich war“, teilt Sparkassen-Pressesprecherin Dr. Beate Patolla mit. Zurzeit kühle sich die Nachfrage nach Immobilien ab. Dies führe aber nicht sofort zu mehr Zwangsversteigerungen. „Eine Zwangsversteigerung ist insbesondere bei Privatkunden immer nur das letzte Mittel. Sofern der Kunde ein ernstes Interesse daran hat und es die Rahmenbedingungen zulassen, erhält er die Möglichkeit, seine Immobilie selbst zu verkaufen oder andere Maßnahmen zu treffen. Sollte es doch zur Zwangsversteigerung kommen, beträgt der Vorlauf für einen Termin erfahrungsgemäß ein Jahr oder länger“, so Patolla. Im Moment verzeichne die Kreissparkasse noch keinen Anstieg bei Zwangsversteigerungen.

„Der Immobilienmarkt hat sich spürbar gedreht“, sagt auch Peter Schmidt von der Immobilienabteilung des Instituts. Der deutliche Anstieg der Hypotheken-Zinsen, die sprunghaft gestiegenen Energiekosten, die hohe Inflationsrate, das führe zu erheblichen Unsicherheiten. „Die Menschen drehen den Euro dreimal um. Sie scheuen zunehmend das Risiko einer so weitreichenden Entscheidung wie den Immobilienkauf.“ Ein Auf und Ab habe es immer gegeben, zuletzt seien die Preise nach der Immobilienkrise vor anderthalb Jahrzehnten in den USA gefallen, aber „jetzt ist das eine andere Dimension“. Ein Blick in die einschlägigen Internetportale genüge, um das Problem zu umreißen. „Die Neubauaktivität lässt nach, es ist schwieriger geworden, begonnene Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.“ Er, Schmidt, gehe aktuell von Preisnachlässen im Bereich von 20 bis 30 Prozent aus.

Unklar indes, wie sich die Lage weiterentwickelt. Vor allem die gegenwärtig etwas nachgebenden Kosten für fossile Energien nährten die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Zuversicht. Für eine generelle Entwarnung sei es aber noch deutlich zu früh. „Den weiteren Verlauf kann niemand prognostizieren“, so Schmidt.

Einher geht diese Einschätzung mit den Erfahrungen des Gutachter-Ausschusses, der wie berichtet im Januar die Vorjahresergebnisse beim Bauland-Verkauf und bei den sogenannten Richtwerten für Grundstücke im Landkreis feststellt. „Wir verzeichnen erste Rückgaben von Baugrundstücken“, sagt Volker Röge aus der Verdener Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Die große Frage nun: Werden die Quadratmeterpreise sogar fallen? „Dafür gibt es noch keine Anzeichen“, so Röge. Vermarkter von Bauland haben die Flächen bezahlt, sie haben die Kosten für Straßen und andere Infrastruktur berappt, sie könne, so das Ergebnis der Diskussion im Gutachterausschuss, sie können länger durchhalten. „Aktuell wird nichts unter Preis angeboten“, so Röge, „diese Taktik wird schon deshalb möglichst lange durchgehalten, weil ja schon der Großteil der Bauherren gekauft haben, und sie ziemlich verärgert reagieren würden, müssten sie feststellen, ihr Nachbar kommt günstiger davon.“