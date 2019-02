Zwangsarbeit und Hitlers willige Helfer

Verden - Der Verdener Historiker Dr. JoachimWoock, Mitherausgeber des Buches „Es war hier, nicht anderswo! Der Landkreis Verden im Nationalsozialismus“, war erneut zu Gast in der Buchhandlung Vielseitig. Diesmal las er Auszüge aus Beiträgen, die im Herbst 2018 im „Jahrbuch für den Landkreis Verden 2018“ erschienen sind.

Zunächst ging es um das „Arbeitskommando Drübber“ der Schießpulver- und Kampfstofffabrik „Eibia“ in Dörverden-Barme. Etwa 30 Rotarmisten kamen dort ums Leben und wurden auf einem extra angelegten „Russenfriedhof“ im Diensthoper Wald verscharrt. Des Weiteren beschäftigte sich Woock in seiner Reihe „Hitlers willige Helfer“ mit dem SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei George Ebrecht, dessen NS-Karriere im Landkreis Verden als Adjutant des NSDAP-Kreisleiters und späteren stellvertretenden Gauleiters Heinrich Peper begann.

In seiner Zeit als Lehrer an den Berufsbildenden Schulen brachte Woock seinen Schülern die NS-Zeit anhand regionalgeschichtlicher Ereignisse näher. Er machte ehemalige Zwangsarbeiter aus der Region in Polen und der Ukraine ausfindig. „Damals wurde ich mit Post erschlagen. Es ergab sich ein ganz anderes Bild, als die Zeitzeugen in Deutschland vermittelten“, erzählte Woock. In den Jahren 1989 bis 1991 besuchte er die ehemaligen Zwangsarbeiter mit einigen seiner Schüler. Ab 1993 initiierte er zudem zwei Begegnungen mit ehemaligen Zivilarbeitern aus Belgien, Polen, Brasilien und der Ukraine.

100 sowjetische Kriegsgefangene waren bei der Schießpulver- und Kampfstofffabrik „Eibia“ in Barme beschäftigt. Sie wurden zunächst für schwere Erdarbeiten herangezogen. Deutsche Bauarbeiter berichteten von dem erbarmungswürdigen Zustand der Gefangenen. Mit ihren Hungerbäuchen hätten sie elend ausgesehen und hätten vor Kraftlosigkeit mehr Sand verkleckert als verschippt. Anstatt Schuhen trugen die Gefangenen nur Lappen an den Füßen.

Untergebracht wurden sie zunächst im „Todtlager“ in Barme. 80 von ihnen kamen dann in ein ehemaliges Materiallager der Eibia in Diensthop. Damit die Gefangenen nicht fliehen konnten, wurden die Lüftungsöffnungen extra mit Eisenstäben vergittert. Aufgrund der widrigen Bedingungen im Lager war die Todesrate hoch.

Etwa 30 von ihnen wurden in unmittelbarer Nähe ihrer Unterkunft auf dem sogenannten „Russenfriedhof“ verscharrt. Im Runderlass Nummer 245 wurde festgelegt, wie mit den verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen umzugehen sei. Für Überführung und Bestattung sollten keine Särge genutzt werden. Die Leichen sollten mit starkem Papier (möglichst Öl-, Teer- oder Asphaltpapier) eingehüllt werden. Feierlichkeiten und Ausschmückungen der Gräber mussten unterbleiben.

Nach Kriegsende wurden die Leichen von den Briten exhumiert und auf einem neu angelegten Gefangenenfriedhof in Rotenburg bestattet. Hier gibt es auch Stelen mit den Namen der Verstorbenen. Joachim Woock hat durch seine Recherchen die Personalkarten der Toten ausfindig gemacht. Kopien hatte er zur Ansicht mitgebracht. „Von 5,7 Millionen sowjetischen Rotarmisten, die in deutscher Hand waren, sind 3,3 Millionen gestorben . Das entspricht einer Quote von 60 Prozent“, machte der Historiker deutlich. Umgekehrt seien von 3,6 Millionen Deutschen in russischer Gefangenschaft nur circa eine Million gestorben, was einem Anteil von 34 Prozent entspricht.

Den zweiten Teil des Abends widmete Woock George Ebrecht. Dieser war zunächst Malschüler von Otto Modersohn in Fischerhude. 1922 trat er der NSDAP erstmals bei. Nach dem gescheiterten Hitlerputsch verließ er Deutschland. Von 1926 bis 1931 betrieb er eine Sisalplantage am Kilimandscharo. Zurück in Deutschland, trat er im Jahr 1931 der NSDAP erneut bei. Mit seinem Beitritt zur SS 1937 wurde er Stabsführer im Reichs- und Sicherheitshauptamt, dann Mitbegründer des Vereins „Lebensborn“.

Als SS-Abschnittsführer in Danzig war er 1940 an der Ermordung von 1400 Geisteskranken beteiligt. 1949 wurde er mit der Kategorie III entnazifiziert. Später trat er unter anderem der DFU (Deutsche Friedens-Union) bei. Aufgrund der Krankenmorde ermittelte die Staatsanwaltschaft Hannover ab Beginn der 1960er-Jahre auch gegen Ebrecht. 1967 wurde das Verfahren gegen ihn wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. ahk