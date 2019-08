Zuverlässige Hilfe für viele Tiere

Im Juli vergangenen Jahres berichteten wir erstmalig über Julia Linz und ihre private Wildtierpflegestelle in Verden. Seitdem ist deren Bekanntheitsgrad immer weiter gestiegen. Verletzte Tiere, weit über die Grenzen der Stadt und des Landkreises hinaus, werden ihr gebracht. Nun soll ein Verein gegründet werden.

Verden – Es gibt kein Tier, dem Julia Linz nicht helfen würde. Egal, was es kostet. Und das geht ins Geld. Da drängte sich ein weiterer Schritt auf: die Gründung des Vereins, der nun als gemeinnützig anerkannt ist.

„Es war definitiv ein finanzieller Aspekt“, sagt die 37-Jährige ganz offen. Zu groß sei alles geworden, um es weiterhin mit privaten Mitteln stemmen zu können. „Wir können nun Spendenquittungen ausstellen, und es soll verdeutlichen, dass es nicht nur ein Hobby ist, sondern eine Lebensaufgabe, und da muss alles Hand und Fuß haben.“

+ Kaum faustgroß ist dieses Eichhörnchen. © Bruns

Öffentliche Gelder bekommt Julia Linz nicht für ihre Arbeit, aber viele Leser unserer Zeitung haben, scheinbar beeindruckt von diesem außerordentlichen Engagement, auf die Berichterstattungen mit Spenden reagiert. Für jede Unterstützung ist Julia Linz sehr dankbar und immer wieder tief berührt. „Da bin ich immer sehr emotional, weil die meisten Menschen mich gar nicht persönlich kennen. Sie honorieren, was ich mache, und unsere Arbeit wird unterstützt. Es ist für die Tiere und das ist es, wo mir das Herz aufgeht“, sagt sie und sichert jedem Spender zu, dass das Geld zu 100 Prozent den Tieren zu gute kommt.

Das Gehege für fünf Kitze im Garten der Familie Linz wurde erweitert und der Nachwuchs entwickelt sich prächtig. Ein Unterstand wurde gebaut und zwei weitere Volieren angeschafft, die sich variabel unterteilen lassen. Je nachdem, ob ein Tier zur Genesung weniger oder zusätzlichen Raum benötigt. In einer dieser neuen Volieren sitzt eine junge Eule, die aus etwa acht Metern Höhe aus einem Baum in Bremen abgestürzt war. Die Polizei kontaktierte Julia Linz. „Sie hat einen riesigen Schutzengel gehabt“, sagt die Verdenerin über das unverletzt gebliebene Tier.

+ Aus dem Nest gefallen: Nach dem ersten Schock und viel Fürsorge ist die junge Eule wieder obenauf. © Bruns

Alleine am vergangenen Wochenende sind neun Eichhörnchen in die Pflegestelle gekommen. Zwei haben es nicht geschafft, zwei weitere wurden wieder in die Freiheit entlassen. Bereits durch eine der Volieren klettern zwei der Neuankömmlinge und drei Flaschenkinder werden im Wohnzimmer aufgepäppelt. Alle zwei Stunden wird das Kleinste mitgefüttert. Es ist so klein, dass sogar ein Nuckel zu groß wäre.

Für alle diese Tiere braucht es Platz, Medikamente, Futter. Oft sind tierärztliche Behandlungen oder Operationen notwendig. Das alles kostet Geld, darum sind Fördermitglieder und Paten willkommen. Infos dazu gibt es auf der Homepage www.wildtierpflegestelle-verden-aller.de.

Was dem Verein derzeit noch fehlt, ist ein Konto. Noch aber gilt die aktuelle Bankverbindung DE 94 2915 2670 0020 2089 55 bei der Kreissparkasse Verden. Bleiben wird die Telefonnummer 01525/4282312.