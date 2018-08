„SOS Lifeline“ Open Air mit Demo im Allerpark in Verden

Verden - Organisatorin Jeanette Atherton und Birgit Behrmann, erste Vorsitzende des Vereins Verden hilft, konnten es nicht länger mit ansehen. „Über 18 000 Flüchtlinge sind seit Anfang des Jahres im Mittelmeer ertrunken“, erzählte Birgit Behrmann betroffen. Es könne nicht angehen, dass Rettungsschiffe ziellos vor den Küsten herumtuckern, weil sie mit den geretteten Flüchtlingen an Bord nicht anlegen dürfen, und die europäische Politik nichts unternehme.

Aus diesem Anlass heraus organisierten die beiden Initiatorinnen Atherton und Behrmann eine Demo mit anschließendem Open Air, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. „Es geht schlicht und ergreifend darum, Menschenleben zu retten. Zur Rettung gibt es keine Alternative“, stellte Birgit Behrmann im Gespräch klar. Als sich die beiden schließlich zusammentaten und begannen, ihren anfangs noch kleineren Plan in die Tat umzusetzen, stießen sie auf erfreulich großes Interesse.

„Wir hatten so viel Zulauf, gerade bei den Bands, dass wir gesagt haben, da machen wir was Großes draus“, berichtet Atherton.

Somit entwickelten sich dank vieler Sponsoren und aktiver Helfer das Open Air „SOS Lifeline“ und die Demo, die das Herzstück der Veranstaltung darstellt, in nur drei Wochen. Sowohl die Demo als auch das Open Air finden am Samstag, 1. September, statt. Die Demo startet um 13 Uhr am Dom und wird von verschiedenen Redebeiträgen begleitet. Alle Teilnehmer werden gebeten, möglichst in Orange zu kommen. Von 15 bis 23.30 Uhr wird der Allerpark Verden geöffnet sein. Die gesamte Veranstaltung ist kostenlos und für jeden ist etwas im Programm dabei: Im Allerpark gibt es eine Foodmeile, „auf der auf jeden Fall etwas Süßes dabei sein wird“, betonte Jeanette Atherton. Auf einer großen und einer kleinen „Chillout-Bühne“ werden zwölf Bands zu hören sein.

Mit dabei sind zum Beispiel Meilentaucher mit deutschsprachigen Pop und Rock aus Hoya, LeMe mit Rap aus Verden, Watermiller, die Kultrockband aus Achim, die Bunten Animatöne mit Chris Kawa, eine Coverband aus Verden/Bremen und weitere. Alle jüngeren Besucher können sich auf verschiedene Aktionen wie Kinderschminken oder den Spielbus von Fridolin locken. Eine Tombola veranstaltet die Seebrücke mit dem Verein Jugend rettet, veranstaltet. Außerdem gibt es vor Ort Informationstände der Seebrücke und Amnesty International, an denen Fragen beantwortet werden. Es werden Spenden gesammelt, deren Erlös nach der Veranstaltung ohne Abzüge den Vereinen gegeben wird. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.soslifelineopenair.de.

