Verdens Claus-Ruge-Straße wird grüner

Von: Katrin Preuß

Linde und Apfel ziehen ein: Die Claus-Ruge-Straße wird umgestaltet. © Preuss

Das Rathaus kündigt eine Pflanzaktion entlang der Claus-Ruge-Straße an. Diese wird dann für einige Wochen zur Einbahnstraße.

Verden – Gleich nach Ostern soll es losgehen: „Grüne Inwertsetzung“ nennt sich, was zwischen dem 11. April und dem 25. Mai auf dem Parkplatz am Johanniswall, im Volksmund Claus-Ruge-Straße genannt, passieren soll. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Entsiegelung von Flächen, das Pflanzen von Bäumen plus das Anlegen eines Fußweges mit wassergebundener Decke.

Acht an der Zahl sind es entlang des Gebäudes der Verdener Aller-Zeitung in etwa bis zum Scharfrichterhaus. Die dort vorhandenen Parkplätze fallen damit weg. Im weiteren Verlauf bis zum Amtsgericht werden sechs Bäume – Linde und Apfel – gepflanzt. In einem dritten Bauabschnitt bis zur Bodega-Bar sollen dann noch acht Bäume die dort bereits vorhandenen ergänzen und mit ihnen eine „grüne Insel“ bilden, wie es Felix Mohr vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün nennt.

Ausgewählt worden seien Bäume, die „ökologisch Sinn machen“, erklärt er. Vier japanische Zierapfelbäume, die nicht höher werden als acht bis zehn Meter, sind vorgesehen für den Bereich zwischen ehemaliger Turnhalle und Amtsgericht. Dabei handele es sich zwar nicht um heimische Bäume, räumt Mohr ein. Sie böten aber Bienen und Vögeln reichlich Nahrung.

Hochwachsende Kaiserlinden, die die 30-Meter-Marke knacken können, nahe der Gastronomie, ihre kleineren Schwestern, die Winterlinden, im Bereich der Verdener Aller-Zeitung: So sieht es die Stadt vor. Die Linden seien wärmeliebend, für das Stadtklima geeignet und hitzeverträglich, so Felix Mohr. „Aufgrund der Klimaerwärmung ein ideales Gewächs.“

Lange schon wurde im Rathaus darüber diskutiert, wie die unansehnliche Fläche schöner zu machen sei. Oftmals endete die Debatte dann, wenn die Domweih ins Spiel kam. Fahrgeschäfte und Bäume, das geht nicht gut zusammen, so das Argument. „Alles an Baumaßnahmen dort ist schwierig“, weiß auch Felix Mohr nach nur zwei Monaten im Amt bereits. Mit der Neuordnung von Fahrgeschäften an dieser Stelle scheint diese Begründung nun vom Tisch.

Während der siebenwöchigen Bauphase wird die Claus-Ruge-Straße als Einbahnstraße ausgewiesen. Sie darf dann nur von der Großen Straße in Richtung Wall befahren werden. Zudem wird der Parkplatz nördlich des Amtsgerichtes/Denkmals für die Baustelleneinrichtung abgesperrt.