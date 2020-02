Verden – Eins ist mal klar: Wenn es einen Menschen gibt, der sich besonders über den Elektrobus freut, der ab heute auf der Linie 711/712 unterwegs sein wird, dann ist es Bennet. Der 14-Jährige ist totaler Zug- und Bus-Fan und war natürlich gestern Nachmittag vor Ort, als die Verdener Verkehrsgesellschaft (VVG) und die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) gemeinsam ihre drei neuen Errungenschaften präsentierten.

Beide mit großem Stolz. „Steigen Sie mit uns ein in die Zukunft des ÖPNV“, forderte VVG-Geschäftsführer Henning Rohde die Gäste auf. Bundesweit sind etwa 400 E-Busse unterwegs. Das Fahrzeug der VVG ist das erste seiner Art im Landkreis Verden. Und dass das Modell S12 des Herstellers Sileo etwas taugt, zeigten die Vertreter der KVG. Nach der 150-Kilometer-Tour von Salzgitter nach Verden bei Tempo 75 zeigten die Akkus noch eine Ladung von 50 Prozent, freute sich KVG-Geschäftsführer Axel Gierga.

Für den Umstieg auf die E-Mobilität sprachen gestern noch weitere Zahlen: Um 600 Tonnen will die VVG den jährlichen CO2-Ausstoß mit dem E-Bus reduzieren. Zudem rechnen die Verdener mit 4 000 Euro weniger Betriebskosten pro Jahr und E-Fahrzeug.

Der Landkreis als VVG-Mitgesellschafter könne sich daher selber gratulieren, betonte Landrat Peter Bohlmann und nannte weitere gute Gründe für den Umstieg auf die E-Mobilität. So sei zu erwarten, dass Dieselbusse ohne moderne Abgastechnik mehr und mehr aus den Städten verbannt würden. Und die EU fordere in ihrer „Clean Vehicles Directive“, dass Busse bis 2030 emissionsfrei sein müssen.

Zunächst aber sei es „ein Kraftakt, eine Herausforderung, einen konventionellen Dieselbus-Betrieb auf E-Bus umzustellen“, betonte Henning Rohde. Doch genau das hat das Verkehrsunternehmen vor. Mittelfristig, in etwa bis 2030, soll die Hälfte der Flotte e-mobil sein. Bis zu zwölf Busse tanken dann 225 Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien statt 300 Liter Diesel.

Die nächsten Schritte dazu hat die VVG schon gemacht. Wieder in Kooperation mit der KVG. Nach Investitionen, um am Standort Moorstraße die nötige Lade-Infrastruktur herzustellen, sollen noch in diesem Jahr zwei weitere Elektrobusse angeschafft werden. Den entsprechenden Förderbescheid gab's bereits gestern. Daniel Göbeke von der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) zog die Zusage über einen Zuschuss von knapp 500 000 Euro aus der Tasche. Das Geld dient auch dem Kauf zweier neuer Dieselbusse. Denn die Reichweite der Elektro-Fahrzeuge von maximal 280 Kilometern genügt dem Einsatz in der Fläche nicht. Henning Rohde erwartet, dass auch der Neuerwerb am Ende des Jahres 50 000 Kilometer auf dem Zähler hat. Einige davon wird dann auch Bennet gefahren sein. Denn der E-Bus bedient seine Linie zur Schule. kp