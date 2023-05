„Zukunft nur mit der Gemeinschaft“: Zur Gründung eines Kreisverbands der Europa-Union in Verden

Von: Manfred Brodt

Achim – „Sie leben Europa“ – das hätte das Motto eines Abends sein können, der im Achimer Rathaus angesichts allgemeiner Europamüdigkeit für den vereinten Kontinent warb. Gastgeber war Bürgermeister Rainer Ditzfeld mit Initiatoren, die sich für die Gründung eines Kreisverbandes der überparteilichen Europa-Union stark machen. Angesichts der Flüchtlingskrise, der Cyberangriffe, des Kriegs gegen die Ukraine und des Bemühens um Frieden, Wohlstand und Demokratie sah er keine Alternative zu dem Staatenbund.

Lebendig wurde die von Bernd Kettenburg, Ex-Vizechef im Rathaus und Vorsitzender des Partnervereins mit dem lettischen Cesis, moderierte Veranstaltung, wo Schulen das Wort hatten. Das Gymnasium am Markt und die Berufsbildenden Schulen Verden stellten ihre Aktivitäten für Völkerverständigung vor. Gamma-Rektor Dirk Stelling berichtete vom Europatag, der Europaflagge, dem Puzzle, Podiumsdiskussionen mit Prominenten, Ausstellungen zum Staatenbund, Fahrten nach Brüssel. Vor allem Schüleraustausche sprach er an, mit Frankreich, Spanien und Lettland sowie, im Rahmen des Erasmus-Programms der EU, viele berufsorientierte Aufenthalte im Ausland. „Das ist, was außer dem Lernen in der Schule noch passiert. Die Schüler erfahren Toleranz und Weltoffenheit. Sie erfahren einen Schub fürs Leben“, sagte der Rektor. Schülerin Lauma Piesik lieferte mit ihrem Bericht über einen herzlichen Schüleraustausch zwischen ihrer fünften Klasse und den Gleichaltrigen einer Klein-stadt nahe dem spanischen Valencia ein Beispiel dafür. „Das war megacool. Eins der tollsten Dinge, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, die Sprache, die internationalen Kontakte.“

Thomas Seeseke, zuständig für Internationalisierung an den Berufsbildenden Schulen in Verden, wartete mit den von der Schule organisierten berufsbildenden Praktika in Europa und selbst Marokko auf. „Das ist kein Urlaub und kein Unterricht. Wir verändern damit auch Lebensläufe, wenn die jungen Menschen Berufsfelder und Menschen in anderen Ländern kennenlernen“, sagte er.

Die Auszubildende Anja Wrede (19) gab ein Beispiel dafür. In Dunkerque (Dünkirchen), der nördlichsten Stadt Frankreichs war sie, in einer Tischlerei und arbeitet an Produktionen, Instandsetzungen und Renovierungen für Bojen und Leuchttürme mit. Sie lernte nicht nur andere Arbeitstechniken kennen, sondern auch die „sehr entspannte Art“ der französischen Kollegen bei der längeren Mittagspause und beim Arbeitsschutz. Im Januar kam es zum Gegenbesuch der jungen Franzosen im Kreis Verden. Geblieben sind außer Erinnerungen und Erfahrungen Kontakte und Freundschaften.

Dennis Lorenz, Ex-Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine und heute Trainer der Basketballgemeinschaft Bierden, Bassen, Achim (BIBA), fügte die sportlichen Austausche hinzu. Er berichtete über die der hiesigen jungen Basketballer und dem lettischen Cesis. Außer Sportlichem gehörte ein Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen zum Programm, worauf die Jugendlichen sich lebhaft über die Geschichte ihrer Völker unterhielten.

Politisch eingeordnet wurden diese Erfahrungsberichte von den Politikern Dörte Liebetruth (SPD) und Wilhelm Hogrefe (CDU). Liebetruth, die ihre Dissertation über „Europa vor Ort verankern“ geschrieben hat und als Landtagsabgeordnete im Europaausschuss engagiert ist, erinnerte, dass zwei Drittel der niedersächsischen Exporte in den europäischen Binnenmarkt gehen und die Hälfte der Einfuhren von dort kommen. Als weitere Erfolge wertete sie enorme Zuschüsse für diverse lokale Projekte auch im Kreis Verden, die Landwirtschaft sowie besseren Verbraucherschutz und Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen für die gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wenn die EU mit ihren 446 Millionen Menschen gegenüber China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen wirtschaftlich bestehen wolle, dann müsse es sich einigen, betonte Liebetruth.

Auch der frühere Landtagsabgeordnete Wilhelm Hogrefe war Mitglied im Europaausschuss. Er hatte durch zwei Austausche in Frankreich und vor allem durch seinen Großvater zu Europa gefunden. Der habe im Ersten Weltkrieg festgestellt, dass die Franzosen Kultur haben und doch nicht Feinde, sondern Freunde sind. Hogrefe unterstrich, dass Deutschlands Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Hilfe der anderen europäischen Länder und der USA, der früheren Kriegsgegner, nie möglich gewesen wäre. Angesichts dessen sei es „Quatsch“, wenn heute Deutschland Zahlmeister Europas genannt werde.

Der Christdemokrat wünscht sich ein stärkeres Engagement für ein demokratisches Europa, weil auch im Kreis Verden viele Menschen Russia today empfingen. Sie hassten die USA, hätten aber keine Probleme mit Menschenrechtsverletzungen und Abbau des Rechtsstaats in Polen, Ungarn oder der Türkei. Die Machtübernahme von Rechtsextremisten in Italien und Frankreich sei kein Phantom. Aus diesen Gründen unterstützen Hogrefe und Kettenburg die Gründung eines Kreisverbands der Europa Union, die am Donnerstag, 29. Juni, in Verden geplant ist.