Die Gesellschaft altert und das Leben und Wirtschaften auf dem Land verändert sich überall. Fachkräftemangel und fortschreitender Strukturwandel im Agrarbereich beschleunigen die Entwicklung. Die Frage nach der Zukunft für die Dörfer wird drängender.

Landkreis – Heinrich Thalmann ist jetzt 66 Jahre alt. Der Unternehmer aus Verden-Döhlbergen sieht seinem Ruhestand entgegen. Die neue Lebensphase würde er eigentlich gerne mit seiner Frau Carmen auf dem Familienanwesen in der Wesermarsch verleben. Aber wenn er darüber nachdenkt, will nichts mehr so recht zusammenpassen. Jetzt setzt er auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und hofft an der Weiterentwicklung der dörflichen Strukturen aktiv mitgestalten zu können.

Der Hof in der Wesermarsch besteht schon seit 540 Jahren. Die mächtigen Eichenbalken in der alten Diele des Bauernhauses hat die Zeit schwarz gefärbt. Manchen ist noch anzusehen, dass sie an ihrem jetzigen Platz schon ein zweites Dasein fristen. „Womöglich waren sie schon in dem Haus eingebaut, das dieses ersetzt hat“, vermutet Heinrich Thalmann.

Den Hof umgibt einer Fläche von knapp 8 000 Quadratmetern und das an die Diele anschließende Wohnhaus, in dem Thalmanns leben, ist mit seinen 280 Quadratmetern nach ihren Vorstellungen von einem Altersruhesitz zu groß. Eigentlich ist auch das kein Problem, weil sich Interessenten gefunden haben, die mit Familie und Pferden genau auf den Hof passen.

Ein Problem wird das ganze für den Döhlberger, weil er gerne in der Ortschaft bleiben würde, aber keine Alternative finden kann, die als besagter Altersruhesitz für das Paar in Frage kommt.

Thalmanns Hof ist schon seit den 90ern des vergangenen Jahrhunderts kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr. In den Nebengebäuden waren einst die Ställe für Vieh und Scheunen für die Maschinen untergebracht. Wie viele seiner Berufskollegen hat der gelernte Landwirt umgesattelt. Der Hof ist ein Beispiel für die Anwesen in Randlagen, im Außenbereich. Lagen wie diese sind in den Ortschaften von Dörverden, Kirchlinteln, Thedinghausen und Ottersberg häufig, aber auch in Langwedel und Oyten zu finden.

Betriebsaufgaben sind häufig, wenn sich kein Nachfolger in der Familie findet, oder wenn sich wie bei den Thalmanns Möglichkeiten bieten, die eine bessere wirtschaftliche Perspektive bieten. Manche Höfe finden dann andere Nutzungen und manche liegen einfach brach. Die alternden Bewohner ziehen, wenn sie es sich leisten können, tendenziell eher in die Zentren, weil dort die Infrastruktur vorhanden ist, Einzelhandel, Ärzte, Behörden und Seniorenheime.

Und die Lagen wie der in der Marsch zwischen Weser und Aller verlieren an Attraktivität, für Senioren, aber auch für junge Familien. Diese Randbereiche bedeuten meist weite Wege zum Kindergärten, zur Schule und zum Lebensmittelversorger. Ohne Auto geht es kaum, weil ÖPNV keine ausreichende Alternative bietet.

Der Fachkräftemangel verstärkt diese Tendenzen noch. Unternehmen, die keine Mitarbeiter mehr finden, geben auf oder wandern ab. Zumindest aber konkurrieren sie um die verbleibenden Fachkräfte und locken sie fort.

Heinrich Thalmann hat dennoch Interessenten für seinen Hof gefunden, eine Familie, die mit ihren Pferden dort genau die richtigen Bedingungen vorfindet. Ein Glücksfall, der ihm aber jetzt die Sorgen bereitet. Am liebsten würde er in der Nähe seiner ehemaligen Scholle bleiben, zumindest die dörfliche Gemeinschaft und die Anbindung an Nachbarn und langjährige Bekannte nicht verlieren.

Bauen wäre eine Lösung, aber das, was der Döhlberger und seine Frau sich vorstellen können, macht die Lage im Außenbereich unmöglich. Ein Altenteilerhaus, für das eine Baugenehmigung auf einem landwirtschaftlichen betriebenen Hof zumindest möglich wäre, wäre das Projekt ja nicht. Eine Bauvoranfrage bei der Stadt habe ihm das Bauamt denn auch abgelehnt, berichtet Thalmann.

„Das ginge nur über eine Einzelfallentscheidung“, erklärt er. Von Lückenbebauung, wie sie CDU-Ratsherr Jens Richter im Februar vorgeschlagen habe, könnte bei der Größe der Flächen um seinen Hof herum kaum die Rede sein. Die nächsten Nachbarn wohnen in dem Marschdörfchen immer noch 100 oder 200 Meter weit entfernt.

Wie schwierig es werden kann, hat sich im benachbarten Hönisch gezeigt, wo es Jahre dauerte, bis sich eine Nahversorgung angesiedelt hat. Auch von dem harten Geschäft, die medizinische Versorgung in diesen Randbereichen sicherzustellen, weiß die Kassenärztliche Vereinigung ein Lied zu singen. Hier allerdings profitiert Döhlbergen von der Nähe zur Stadt Verden.

Etwas Hoffnung setzt Heinrich Thalmann jetzt in den vom Landkreis ausgeschriebenen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Ohne, dass er schon konkrete Ideen hat, hofft er darauf, mit Gleichgesinnten zusammen auf Lösungen zu kommen. „Immerhin geht es doch darum, dass die Bevölkerung gemeinsam Zukunftsperspektiven entwickelt und nachhaltig umsetzt“, sagt Thalmann. In Döhlbergen hat er so einige im Sinn, die in einer ähnlichen Lage sind wie er, oder die Interesse daran haben könnten mitzuwirken. Er hofft aber auch auf Interessierte aus der Umgebung, die an der Zukunftsfähigkeit der Dörfer mitarbeiten wollen. Erreichen können sie ihn auf seinem Hof unter der Telefonnummer 04231/4886.

RROP-Festsetzung für Siedlungsentwicklung

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) ist das zentrale Instrument der Regionalplanung. Es enthält Ziele und Grundsätze zu Raumnutzungen und zur Sicherung und Entwicklung von Flächen im Kreisgebiet. So stellt es einen Entwicklungsrahmen dar, mit dem anderweitige Planungen, etwa auf Gemeindeebene, abgestimmt werden müssen.

In dem RROP 2016 stehen auch Passagen, die sich mit der Siedlungspolitik für die Laufzeit des Programms bis 2027 befassen: „Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels hat bei der Siedlungsentwicklung ein sparsamer Umgang mit der Ressource Fläche zu erfolgen. Der Zersiedlung der Landschaft ist entgegenzuwirken.“

„Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig auf die Zentralen Orte zu konzentrieren.“ In den weiteren Festlegungen wird aber deutlich, dass das städtische Baumamt mehr zu bedenken hat als die Baugenehmigung oder den Siedlungsraum mit einer Bauleitplanung zu erweitern: „Im übrigen Kreisgebiet kann eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungsentwicklung erfolgen, wenn eine ÖPNV-Anbindung gewährleistet ist.“

Darüber hinaus müssten Kindergarten, eine Grundschule, Lebensmittelversorgung und medizinische Versorgung verfügbar sein.

„Zudem sollen mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sein: Betreuungseinrichtung für Kinder, Grundschule, Lebensmittel-Einzelhandel und/oder Bäckerei, Apotheke und/oder ärztliche Grundversorgung.“