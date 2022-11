Neue Zuflucht für Frauen in Verden: mittendrin, offen und sicher soll sie werden

Von: Ronald Klee

Überarbeitete Pläne, dasselbe Konzept: Ulla Schobert stellt aktuellen Stand vor. © klee

Die Pläne werden konkreter. Ein Beratungs- und Gewaltschutzzentrum auf den Präsentierteller an der Blumenwisch soll das anonymisierte Frauenhaus ersetzen

Verden – Ganz so, wie es sich die Baumeisterinnen vom Verein „Frauen helfen Frauen“ gedacht hatten, ging es doch nicht. Das neue Beratungs- und Gewaltschutzzentrum, das das Frauenhaus in Verden ersetzen soll, hätte schon im kommenden Jahr in Betrieb gehen sollen. Aber das gedachte Investorenmodell passte nicht in die Fördermodalitäten und so wird die Frauenzuflucht erst ein Jahr später umziehen können. Unterdessen haben sich aber Konzept und räumliche Vorstellungen konkretisiert und Leiterin Ulla Schobert konnte sie präsentieren.

Einiges ist anders als vor einem Jahr gedacht, aber an den Grundzügen des Projekts hat sich nichts geändert. „Wir bauen ein Beratungs- und Gewaltschutzzentrum, in dem von Gewalt betroffene Frauen Zuflucht finden können“, zitierte Schobert im Gespräch mit unserer Zeitung den Plan, den sie vor einem Jahr mit Gudrun Dehmel vorgestellt hatte. Mittendrin, offen und sicher seien weiterhin die Prinzipien, die die künftige Arbeit bestimmen sollen.

Und mittendrin in der Stadt soll das Zentrum angesiedelt werden. Auf einem städtischen Grundstück direkt am Norderstädtischen Markt. „An der Blumenwisch ist ein idealer Standort und bisher der einzige, an dem wir unsere Pläne verwirklichen können. Die Stadt hat uns eine Option erteilt“, berichtete Schobert. Das sei vor einem Jahr noch nicht möglich gewesen.

Neben dem Standort werde auch der Betrieb des Hauses von viel mehr Offenheit geprägt sein als von der Anonymität vergangener Tage. „Erhebungen haben gezeigt, dass 70 Prozent der betroffenen Frauen nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen können“, erklärte Schobert. Deshalb sei die Präsenz in der Öffentlichkeit so wichtig. Das neue Domizil soll so zugänglich sein, dass es keine Hürde mehr sei, einfach mal reinzuschauen und Kontakt aufzunehmen. „Pro Jahr beraten wir 60 Familien im Frauenhaus und etwa 330 in der BISS-Beratungs- und Interventionsstelle“, vermittelte sie einen Eindruck vom Bedarf. An einem Ort zusammengefasst würden Reibungsverluste verschwinden, wenn Mitarbeiterinnen in der BISS-Stelle beraten und im Frauenhaus betreuen.

Die Sicherheit für die in Obhut genommenen Frauen soll auf der einen Seite die nahe Öffentlichkeit gewährleisten und andererseits die bauliche Gestaltung. Eine Architektin habe mit viel Sorgfalt erste Ideen vorgeplant und eine Konzeption für den Raumplan erarbeitet. „Das soll sehr flexibel und intelligent angelegt werden“, erklärte Schobert. Neben Büro- und Beratungsräumen sollen auch Platz für Angebote in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule und zehn Unterkünfte geschaffen werden. Das benötigt viel Raum. Und die Planerin denkt, ihn in einem dreistöckigen Gebäude realisieren zu können.

Glücklich sind die Baumeisterinnen vom Trägerverein nicht mit der Verzögerung. Sie hatten die Erfahrung vieler Häuslebauer machen müssen, die einen Plan gefasst haben, um ihren Traum zu verwirklichen. Die Stelle, an der es hakte, waren die Förderrichtlinien, die den überwiegenden Anteil an der Finanzierung des Projektes mit einem Umfang von immerhin 3,6 Millionen Euro sichern sollten. Die Vorstellung, dass ein Investor ein neues Bauwerk errichtet oder ein bestehendes für den Zweck herrichtet, um es an den Verein zu verkaufen, sahen die Richtlinien des Bundesprogramms nicht vor.

Anfangs hatte sich eigentlich alles gut angelassen. Viele Angebote waren bei Ulla Schobert und ihren Mitstreiterinnen eingegangen und einige davon auch überlegenswert. Jetzt haben sie umgeplant und sind zuversichtlich, den Traum von der offenen Zufluchtsstätte verwirklichen zu können. Sie müssen aber selbst bauen lassen und die Leistungen für das Projekt europaweit ausschreiben. Eine Kraft, die sich auf das komplizierte Vergabeverfahren versteht, sei bereits gefunden. Zuversichtlich sind die Baumeisterinnen auch, weil die Unterstützung beim Land Niedersachsen, dem Referat und der Abgeordneten Dörte Liebetruth nicht nachgelassen hat und in Berlin die Förderanfrage um ein Jahr länger, bis 2024, laufen kann. „Die Bestätigung haben wir“, sagt Schobert. kle