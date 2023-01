Alte Aller in Verden: Zufahrt plötzlich dicht

Von: Heinrich Kracke

Kein Durchkommen: Der Wahneberger Sascha Fleischer an dem Bauzaun, der ihm den Weg auf die Weide versperrt. © Kracke

Es läuft weiterhin nicht richtig rund am neuen Bogen der Alten Aller in Verden. Plötzlich sei die Zufahrt zu seiner Wiese dicht, klagt ein Anwohner aus Wahnebergen. Er sei nicht informiert worden. Damit setzen sich die Kommunikationspannen fort.

Verden/Wahnebergen – Es sind wiederkehrende Arbeiten, die der Wahneberger Sascha Fleischer auf seiner Wiese am Deich in der Aller-Niederung verrichtet. Wiederkehrende Arbeiten sogar im Januar. „Der Aushub aus dem angrenzenden Graben, dazu das trockene Gras, wenn das jetzt nicht gemulcht wird, haben wir im Sommer nur noch eine Sandfläche.“ Und dann stand er vor seiner Wiese und staunte nur noch. Ein Bauzaun auf seiner Zufahrt. Kein Durchkommen. Und schon war das größte Naturschutzprojekt aller Zeiten im Raum Verden um ein Ärgernis reicher. Die AllerVielfalt, millionenschwer, an deren Ende eine komplette Renaturierung weiter Teile des Flusses stehen sollen.

„Den Nebenarm an den Hauptstrom heranzuführen, das ist ja eigentlich eine sehr schöne und sehr wichtige Maßnahme“, sagt Fleischer, aber gewünscht hätte er sich eine bessere Kommunikation. Selbstverständlich habe er sich selbst gekümmert, habe angerufen, sagt der Wahneberger, aber im Projektbüro an der Verdener Artilleriestraße habe er nur Kopfschütteln geerntet. „Erst noch etwas Verständnis gepaart mit der Aussage, man könne aktuell nichts dagegen unternehmen, die Baustelle ruhe, bei einem zweiten Anruf dann mit rauerem Ton. Soll ich doch durchs Schilf fahren, hat man mir sinngemäß gesagt.“

Nicht das erste Mal, dass das Projektteam wegen mangelnder Kommunikation in die Kritik geraten ist. Schon bei der Präsentation der Gesamtmaßnahme Ende November im Kreishaus lief es den neuen Bogen der Alten Aller und die vielen weiteren Maßnahmen überhaupt nicht rund. Die Debatte gipfelte in Fragen, wie man denn auf die Idee komme, Buhnen aus dem Fluss zu nehmen, wo sie doch für den Fischbestand als so wichtig gelten, und was es solle, beim offiziellen Startschuss Weiden zu stecken, was völlig unsinnig sei. Damals signalisierte Projektleiter Thomas Arkenau Dialog-Bereitschaft. „Wir stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.“

Und auch auf die neuerliche Panne reagiert er versöhnlich. „Vor dem Anschluss der Alten Aller haben wir uns sehr darum bemüht, alle Anlieger ins Boot zu holen und sie zumindest zu informieren.“ Das sei ihm wichtig. Möglich nun, so Arkenau, es sei jemand betroffen, der ganz an der Peripherie der Baustelle liege. Auf jeden Fall wolle er das Thema bei einer Besprechung mit der Baufirma am heutigen Donnerstag aus der Welt räumen. „Wir werden eine zeitnahe Lösung finden.“

Dass es ihm durchaus ernst ist, offenbarte sich schon im Anschluss an die Nachfrage dieser Zeitung gestern Nachmittag. „Ich hab einen Anruf aus dem Nabu-Projektbüro erhalten“, wunderte sich Sascha Fleischer bei einem Ortstermin am Bauzaun. „Ob ich am Donnerstag an der Baubesprechung teilnehmen könne, haben sie mich gefragt.“ Könne er leider nicht, sorry, alles zu kurzfristig, er habe einen beruflichen Termin in Dortmund, aber danke der Nachfrage.

Gleichzeitig zeichnet sich mehr Klarheit um den Baufortschritt sowohl an der Alten Aller als auch den Nebenanlagen ab. „Sofern die Witterung nicht noch einen ganz dicken Strich durch unsere Rechnung macht, wird der Nebenarm bis spätestens Ende Februar an den Hauptarm angeschlossen“, so Arkenau. Lieferengpässe im Herbst hätten eine deutlich frühere Fertigstellung verhindert. „Wäre die Folie, auf der der Sand gelagert wird, planmäßig eingetroffen, hätte der Eingriff bis Weihnachten beendet werden können.“ Dann allerdings kam auch noch eine Urlaubspause bei der beauftragten Firma hinzu, anschließend ein zu hoher Wasserstand, und so zögen halt die Tage ins Land.

Unklar indes, ob die beteiligten Behörden an dem Plan festhalten, den ausgebaggerten Sand tatsächlich längere Zeit auf dem Gelände zu lagern. „Ursprünglich sollte der Deichausbau an diesem Allerstück im kommenden Herbst erfolgen. Bis dahin hätte der Sand gelagert werden können“, so Arkenau. Aktuell indes sei unklar, ob der Termin gehalten werden könne. „Wir denken deshalb über eine zeitnahe Abfuhr des Sandes nach.“

Darüber hinaus droht im Projektbüro AllerVielfalt Verzug. „Wir leiden unter Fachkräftemangel. Weiterhin wird nach einem ausgebildeten Wasserwirtschafter fürs Team gesucht“, so Arkenau. Immerhin zeichnen sich konkrete Zeitschienen für zwei weitere noch offenen Punkte ab. Zeitnah gehe eine Homepage an den Start, auf der sich insbesondere Anlieger über aktuelle Themen informieren könnten. Und ab April nehme die projektbegleitende Arbeitsgruppe die Tätigkeit auf.

Der Anschluss der Alten Aller, entwickelt vor anderthalb Jahrzehnten auf Initiative der Angler, gilt als vorgezogene Maßnahme einer ganze Serie von Renaturierungen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Sie stößt allerdings mit einem Kostenvolumen von knapp einer halben Million Euro in ungewöhnliche Dimensionen vor. Am Ende soll der Nebenarm auf einer Tiefe von 1,40 bis 2 Metern Wasser führen. Die gigantische Menge von rund 8000 Kubikmetern Sand wollen bis dahin abtransportiert werden.

Insgesamt stehen dem Projektteam aus Kreisverwaltung, Nabu und Wasserwirtschaftverwaltung rund 17 Millionen Euro für die Renaturierung von Aller-Mündung bis zur Kreisgrenze zur Verfügung. Vor allem nach den beiden zurückliegenden Dürrejahren mit einem tiefgefallenen Fluss hatten sich wie berichtet die Stimmen für eine schnelle Umsetzung des Projektes gemehrt.