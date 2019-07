Züchter klagen gegen Verband

Die Ruhe, die augenscheinlich beim Hannoveraner Verband eingekehrt ist, trügt. Hinter den Kulissen gärt es. Das belegt eine Klage gegen den Verband, eingereicht vom Pferderecht-Experten Dr. Burkhard Oexmann. Durch die aktuelle Krise bestehe die konkrete Gefahr, dass der weltweit agierende Verband zunehmend unattraktiv werde, schreibt der Jurist in einem Brandbrief.

VON KATRIN PREUSS

Verden – Dass der Hannoveraner Verband seinem langjährigen Geschäftsführer und Zuchtleiter Dr. Werner Schade fristlos gekündigt hat, liegt knapp zwei Monate zurück. Inzwischen ist die Frist für Bewerbungen auf den Geschäftsführerposten abgelaufen, das Amt des Zuchtleiters mit Schades ehemaligem Stellvertreter Uli Hahne sogar schon wieder besetzt. Alles geht seinen geregelten Gang, könnte man meinen.

Dr. Burkhard Oexmann aus dem nordrhein-westfälischen Lippetal, der mehrere Züchter vertritt, sieht das anders. Mitte Juni reichte der Rechtsanwalt beim Verdener Landgericht Klage ein gegen den Hannoveraner Verband, vertreten durch dessen Vorsitzenden Hans-Henning von der Decken. Anlass ist die „rechtswidrige Beschlussfassung“ des Gesamtvorstandes am 13. Mai dieses Jahres.

Die Klage sei „der Versuch einer Reparatur“, sagt Oexmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Hannoveraner Verband sei „einer der erfolgreichsten Zuchtverbände der Welt“, so der Jurist. Aufgrund der aktuellen Krise befürchteten seine Mandanten aber, ihre Pferde nicht mehr verkaufen zu können.

In seinem Brandbrief an den Vorstand und dessen Vorsitzenden von der Decken formuliert Oexmann es noch eindringlicher: „Die Verbandskrise könnte irreversibel in ein ökonomisches Desaster münden, wenn sich Züchter und potenzielle Käufer abwenden. Noch haben Sie die Möglichkeit, einen solchen ,Totalschaden’ zu verhindern.“ Der Appell an den Vorstand lautet, die Beschlüsse vom 13. Mai zu revidieren.

Der mit 13 zu 7 Stimmen gefasste Mehrheitsbeschluss des Hannoveraner-Gesamtvorstandes Mitte Mai hatte nicht nur die fristlose Kündigung und Abberufung Schades als Geschäftsführer und Zuchtleiter zur Folge. Gleichzeitig beauftragte die Versammlung den geschäftsführenden Vorstand damit, Gesellschafterversammlungen einzuberufen, um Schade auch als Geschäftsführer der Niedersachsenhalle GmbH und der pVerd-Event GmbH abzuberufen.

Laut Oexmann sind diese Beschlüsse unwirksam. In seiner Begründung stützt sich der Jurist auf das Vereins- und Verbandsrecht. Zwar bestehe die Verbandsautonomie, die es dem Hannoveraner Verband als Verein erlaubt, innere Angelegenheiten zum Beispiel durch Satzungen selbst zu regeln. Gerade diese Autonomie verlange aber große Genauigkeit, wenn es um die Wahrung von Formalien gehe. Und eben diese seien nicht eingehalten worden: Die Ladungsfrist sei verletzt worden; in der Einladung zur Gesamtvorstandssitzung fehlten Angaben zu Versammlungsort und -raum; bei den Beratungen und Abstimmungen seien zwei nichtstimmberechtigte Personen anwesend gewesen. Vor allem aber sei über Punkte entschieden worden, die gar nicht auf der Tagesordnung standen.

Vor zwei Tagen legte Oexmann noch eine weitere Begründung nach. Demnach hätte Hans-Henning von der Decken gar nicht mit abstimmen dürfen, weil er „durch eine ihn selbst betreffende Interessenkollision“ befangen gewesen sei. Diese ergänzende Klagebegründung entbehrt nicht einer gewissen Brisanz. Sie stützt sich auf einen Vorgang, die der Rechtsanwalt „Rückkauf Theo Leuchten“ nennt.

Der Sachverhalt wird in dem Schreiben Oexmanns so dargestellt: Auf der Elite-Auktion des Verbandes im vergangenen Oktober hatte Theo Leuchten, seinerzeit noch Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, ein Pferd ausgestellt. Im Zuge der anschließenden Versteigerung machte Leuchten dann von der Möglichkeit des Rückkaufs Gebrauch. In Absprache mit dem Auktionsleiter wäre das bei einem Preis von bis zu 38 000 Euro gebührenfrei möglich gewesen. Das letzte Gebot lag aber bei 41 000 Euro.

Der Hannoveraner Verband stellte dem Züchter aus Ratingen anschließend rund 11 800 Euro in Rechnung. Leuchtens Weigerung zu zahlen, unter Androhung rechtlicher Schritte, führte laut Klagebegründung von Oexmann zur Stornierung, veranlasst von Hans-Henning von der Decken.

Einen entsprechenden schriftlichen Vermerk für die Buchhaltung des Verbandes habe der Vorsitzende als Verantwortlicher zunächst allein unterzeichnet, einen Tag später aber widerrufen. Stattdessen habe er Dr. Werner Schade als Geschäftsführer und den Auktionsleiter aufgefordert, den Vermerk mit ihm gemeinsam zu unterzeichnen. Beide hätten dies abgelehnt. „Bis heute liegt kein gültiger Vermerk beziehungsweise Anweisung vor, wie dieser Vorgang korrekt abgeschlossen werden kann“, heißt es in dem Schreiben von Oexmann.

Der macht in einem weiteren Schreiben schließlich noch ein drittes Fass auf: Auch die Bestellung Ulrich Hahnes als neuer Zuchtleiter sei unwirksam. Hierbei gehe es nicht um Vorbehalte gegen dessen persönliche und sachliche Integrität. Vielmehr befürchtet der Jurist unabsehbare Folgen, wenn Hahne als rechtswidrig bestellter Zuchtleiter Hengste köre oder nicht köre. „Möglicherweise stellt die Umschreibung ,Tohuwabohu’ noch eine höfliche Formulierung dar“, schreibt der Rechtsanwalt. Das sei dann „ein Spiel mit ganz dicken Bällen“, sagt er, „da geht es nicht um Pingpong.“

Der in der Klageschrift genannte vorläufige Streitwert in Höhe von 15 000 Euro dürfte sich inzwischen ohnehin erhöht haben. Denn die Zahl der Kläger, die Oexmann vertritt – zunächst waren es drei – hat sich nach Angaben des Juristen mittlerweile verdoppelt. „Ob wir das gewinnen werden, weiß ich nicht“, sagt Burkhard Oexmann abschließend. „Aber wir haben sicher bessere Chancen als der Verband.“

Natürlich bot diese Zeitung dem Vorsitzenden des Hannoveraner Verbandes die Möglichkeit zur Stellungnahme. Der Stader lehnte freundlich ab mit den Worten: „Wir wollen keinen Kommentar dazu abgeben.“