Häuslebauer in Neumühlen fühlen sich gegängelt

Teilen

Nicht glücklich mit ihren Eckgrundstücken sind Petya Toku, Katja Staghouer und Jens Mauter (v. l.). © Klee

Verden – Hier leben sie ihren Traum. Caner und Petya Toku, Katja Staghouer und Jens Mauter haben sich in Neumühlen ein Heim nach ihren Wünschen geschaffen. Aber dieser Traum hat Risse bekommen. Die Auflagen im Bebauungsplan für das Wohngebiet machen den drei Nachbarn zu schaffen und verleiden ihnen ihr Idyll. Sie fühlen sich von den Vorschriften gegängelt, aber die Stadt ist nicht zu Kompromissen bereit.

Alle drei Parteien dieser kleinen Nachbargemeinschaft haben ihre Eckgrundstücke da, wo am Rande des Neubaugebiets mehrere Straßen auf die „Traversale“ stoßen. „Das ist eine besondere Lage“, sagt Jens Mauter. Soviel Straßenfront wie die drei hat in der Nachbarschaft keiner. „Viel Platz vor dem Haus, aber kaum welcher dahinter“, beschreibt auch Katja Staghouer das Problem. Sie ist genervt, weil sie ihren Garten, vor allem den Vorgarten, nicht so gestalten kann, wie sie das möchte. „Selbst die Baumarten werden uns vorgeschrieben, die wir pflanzen dürfen und müssen.“ Zu viele Zügel an der Traversale, um im Bild zu bleiben.

Und tatsächlich ist in der ansonsten sehr individuellen Architektur des Wohngebietes durch die Gestaltungsvorgaben im Bebauungsplan für eine gewisse Einheitlichkeit gesorgt. Viele Wahlmöglichkeiten lässt sie Leuten mit Ambitionen als Hobbygärtner nicht.

Auf einer Fläche von fünf Metern Breite, so gibt es der Bebauungsplan vor, sind „einreihig standortheimische Sträucher gemäß Pflanzenliste 4“ zu setzen. Die Liste beschränkt sich auf Haselnuss, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Faulbaum, Holunder, die dreijährig in Höhe von 50 bis 80 Zentimetern sein sollen und im Abstand von 1,50 Meter in der Reihe zu pflanzen sind. „Nach Süden ist ein mindestens zwei Meter breiter Saumstreifen anzulegen.“ Darauf aufwachsende Bäume, die zwischen 10 und 20 Meter hoch werden können müssen entfernt werden.

Der einst so beliebte Jägerzaun ist in dem Vorzeige-Quartier ebenso verpönt wie die heute so oft gesehenen Stabgitter mit eingeflochtenen Plastikbändern. „Eine Hecke muss es sein“, sagt Petya Toku. Die Auswahl beschränkt sich auf Pflanzliste 1: Sand-Birke, Hainbuche, Rotdorn, Rotbuche, Vogel-Kirsche, Stiel-Eiche, Eberesche, Schwedische Mehlbeere, Winter-Linde. So richtig sicher fühlen sich Caner und Petya Toku hinter dieser Einfriedung nicht.

Auch Jens Mauter legt Wert auf einen höheren Zaun. Seinen vierbeinigen Liebling – ein ausgewachsener Rottweiler – würde er gern auf dem Grundstück laufen lassen. Aber weil ein dafür angesagter Zaun von 1,80 Metern Höhe an der Straße nicht erlaubt ist, müsste der Liebling ein Kettenhund werden. Für den Hundehalter eine unerträgliche Vorstellung.

„Es sollte eine lebende Einfriedung sein“, bestätigt die Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung im Verdener Rathaus, Birgit Koröde. Die Unzufriedenheit der kleinen Nachbarschaftsgemeinschaft kann sie nicht so recht verstehen. „Das kann jeder nachlesen und ist auch heute noch jederzeit zugänglich“, wundert sie sich. Die Liste der Gehölze ebenso wie die Anweisungen für deren Anpflanzung. Die Tokus erinnern sich auch noch, dass es diese Vorgaben gab, als sie über die Verwirklichung ihres Traums nachgedacht haben. Aber so genau gelesen haben sie nicht, genau wie ihre Nachbarn. Sie alle hatten sich in die lange Schlange der Bewerber um die Grundstücke eingereiht und waren dann nur heilfroh, dass das Losglück auf sie fiel.

„So richtig die Wahl hatten wir nicht“, sagt Jens Mauter. Sie hätten nur noch ablehnen können. Und dass jetzt gerade ein Eckgrundstück so schwierig für die Häuslebauer wird, hat er nicht erwartet. Jetzt verleidet es ihm die Freude.

Er hatte gehofft, dass er wenigstens für seinen Vierbeiner eine Ausnahme erreichen könnte. Fehlanzeige, ebenso wie bei seinen Nachbarn. „Wir können keine Ausnahme machen. Das wäre unfair den anderen Nachbarn gegenüber“, erklärt Birgit Koröde. Zudem ist sie überzeugt, dass die Neubürger im Neumühlener Wohngebiet Lösungen für ihre Grundstücke finden werden: „Es gibt viele gute Beispiele, da muss man nur mal in den Straßen dort nachsehen.“ kle