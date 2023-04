Verdener Klinik-Parkhaus geht in die zweite Runde

+ © Klee Die Zufahrt zum kommenden Parkhaus ist schon freigeräumt: Blick vom Andreaswall auf den Krankenhaus-Neubau. © Klee

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die angespannte Parksituation in der Verdener Süderstadt soll es lindern, das kommende Parkhaus an der Klinik. Doch es droht deutlich teurer zu werden als zunächst geplant.

Verden – Ernüchterung bei den ambitionierten Parkhaus-Plänen am Verdener Krankenhaus. Rund fünf Millionen Euro sind für das Projekt kalkuliert, Stadt und Landkreis Verden teilen sich die Summe sozusagen als Kredit, aber als die Klinikleitung die Probe aufs Exempel machte, da erlebte sie eine Überraschung der heftigen Art. Auf satte sieben Millionen Euro türmte sich das Kostenvolumen.

Und schon lagen sie erst mal auf Eis, die Parkhaus-Pläne.

Aufgeben wolle man indes nicht, sagt Geschäftsführerin Marianne Baehr auf Nachfrage. Eine der Möglichkeiten: Im Sommer soll eine nächste Ausschreibung erfolgen. Dahinter steht die Hoffnung, der Bauboom, der vor allem im vergangenen Herbst als überhitzt beschrieben wird, habe sich abgekühlt. „Gut möglich, dass in den nächsten Wochen einige Unternehmen schon wieder weniger prall gefüllte Auftragsbücher haben und deshalb zu annehmbareren Angeboten neigen.“ Zudem zeichne sich eine erste Stagnation bei Rohstoffpreisen ab, in einigen Bereichen schon Senkungen.

Sollte es nicht zu einem Kostenvolumen kommen, das ins Kalkül der Klinik passt, bleiben zwei Alternativen. „Wir denken auch über ein Betreiber-Modell nach“, sagt Baehr. Heißt: Investor wäre ein Immobilien-Unternehmen, die Parkpreise würden auf Basis der Refinanzierung plus Zinsen kalkuliert. Oder noch klarer: Die Abstellgebühren, noch eher moderat kalkuliert, würden nach oben hin anzupassen sein.

Die zweite Möglichkeit: Stadt und Kreis Verden stellen eine höhere Summe zur Verfügung. Das birgt die Chance auf günstigere Parkpreise. Entschieden ist noch nichts. „Wir hoffen, im Mai konkreter werden zu können“, so Baehr.

Die Gebäude-Pläne stoßen in ungewöhnliche Größen vor. 270 Stellplätze sind auf sieben versetzten Etagen vorgesehen. Der Bebauungsplan gestattet eine Höhe von 14 Metern. Erschlossen wird die Anlage künftig nicht mehr über die Straße Burgberg, erschlossen wird sie direkt von der Ecke Eitzer Straße/Johanniswall. Dort soll ein Kreisel entstehen. Ein Haus, das auf der Zufahrt zum Parkhaus steht, ist bereits abgerissen.

Die Klinik einschließlich Ärztezentrum liegt an empfindlicher Stelle in Verden – in der Süderstadt, in der ohnehin schon über einen Mangel an Parkplätzen geklagt wird. Viele schmale Straßen sind zumindest tagsüber zugestellt, der Suchverkehr auf den aktuellen Parkflächen des Krankenhauses nimmt beträchtliche Ausmaße an, und jetzt droht wie berichtet ein nächster Einschnitt. Das Parkhaus an der Brückstraße mit rund 100 Abstellflächen wird als marode eingestuft, es muss abgerissen werden. Alternativlösungen sind aktuell noch nicht in Sicht.

Schon in ihrem Antrag auf das Darlehen an die Stadt hatte Baehr den „hohen Parkraumdruck“ angeführt, der sich vor allem aus den niedergelassenen Praxen und dem Domgymnasium ergebe. Diese „vorrangige Inanspruchnahme“ des AWK-Parkplatzes durch „nicht krankenhauszugehörige Einrichtungen“ sei vor allem in der Pandemie deutlich geworden, als Besuchsverbot und Einschränkungen bei den Behandlungen den Verkehr Richtung Klinik reduziert hatten.

Bei Anwohnern sind die Parkhaus-Pläne der Aller-Weser-Klinik auf heftige Kritik gestoßen. „Mit so einem Ding werden sie die Ecke total verschandeln“, ließ sich einer der Nachbarn bereits vor einem Dreivierteljahr zitieren.

Von Heinrich Kracke