60 000 Notrufe jedes Jahr

+ © Preuss Leitstellen-Leiter Ralf Wiechers ist gerne als Disponent im Einsatz, muss sich aber auch um Dienstpläne und Verwaltung kümmern. © Preuss

Zu Besuch bei der Leitstelle / Mitarbeiter müssen doppelt qualifiziert sein

Verden/Landkreis – Typischer Vorführeffekt: Kaum ist die Presse im Haus, ist es erstaunlich ruhig in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des Landkreises Verden.

Anlass für dieses Gespräch war ursprünglich der Artikel über Rollstuhlfahrerin Heike Callies, die aufgrund eines defekten Fahrstuhls nicht weg kam vom Gleis 2 des Verdener Bahnhofs und dann die 112 angerufen hatte. Die Geschichte hatte ein paar grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Was passiert, wenn jemand einen Notruf absetzt? Und wann handelt es sich überhaupt um einen Notruf? Darum also der Termin im Büro von Leitstellen-Chef Ralf Wiechers.

Weil an diesem Nachmittag ausnahmsweise mal weniger Anrufe auflaufen, bleibt mehr Zeit zum Berichten. Von der Arbeit in der Leitstelle, von ihren Aufgaben, ihren Mitarbeitern in diesem 18-köpfigen „Männerhaushalt“, wie Ralf Wiechers die durchweg männliche Belegschaft scherzhaft nennt.

Bei Disponent Marco Raschke klingelt es an diesem Nachmittag zwar mehrfach. Oberhalb seines Schreibtisches zeigt dann ein rotes Licht „Belegt“ an. Dabei handelt es sich aber lediglich um sogenannte „Hosentaschen-Anrufe“.

Seit einem Update für Android-Handys im Frühling hätten sich diese ungewollten Notrufe vervielfacht, berichtet Wiechers. Die neue Software habe das Absetzen eines Notrufes vereinfachen sollen. Hat geklappt, nur leider zu gut. Bei manchem Gerät reicht nun ein Wischen über den Bildschirm, um die 112 anzuwählen. Wer sein Handy da locker in der Tasche mit sich herumträgt, landet schnell mal in der Leitstelle.

Einsatzsachbearbeiter heißen die Mitarbeiter der Leitstelle offiziell, Disponenten, also Zuteiler, werden sie genannt. Klingt dröge, sehr nach Verwaltung und Schreibtischjob. Doch wer in der Leitstelle arbeiten will, muss ein Mann, eine Frau der Praxis sein. Und doppelt qualifiziert.

Jeder der 18 Mitarbeiter, Ralf Wiechers eingeschlossen, ist ausgebildeter Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäter. Sie alle sind selber hauptamtlich im Rettungswagen gefahren, waren zuständig für die medizinische Erstversorgung, haben Einsätze geleitet. Das ist wichtig, da im Falle eines Notrufs wegen eines Herz-Kreislauf-Stillstands die Disponenten am Telefon erste Anleitungen geben zur Reanimation.

„Und wir haben alle eine Feuerwehr-Führungsausbildung, mindestens bis zum Gruppenführer“, fügt Wiechers hinzu. Eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt.

Was ein Notfall ist, definiert das jeweilige Bundesland über sein Rettungsdienst- und Brandschutz-Gesetz. „Gefahr für Leib, Leben und höhere Sachwerte“, umreist Wiechers es grob. Ist dies gegeben, liegt es zunächst in der Hand des Disponenten, die nötige Hilfe auf den Weg zu bringen.

Zur Beurteilung der Lage dient ihm lediglich das, was der Anrufer ihm mitteilt. „Wir haben nur den Sinn Hören, damit wir dann ein Bild vor Augen haben“, erklärt es der Leitstellen-Chef. Dafür ist Praxiswissen unumgänglich. Unterstützt von einer aufwendigen Technik.

In der Leitstelle haben Marco Raschke und Christoph Schmidt noch bis 21 Uhr Dienst. Jeder der beiden Männer hat mehrere Bildschirme vor sich. Die Anzeigen verraten, welches Fahrzeug welcher Feuerwehr oder Rettungswache zur Verfügung steht. Sie geben aber auch Auskunft darüber, unter welcher Telefonnummer jemand anruft. Und von wo aus. Nummer unterdrücken? Zwecklos.

„Wer die 112 wählt, stimmt automatisch der Versendung seiner Daten zu“, macht Ralf Wiechers deutlich, dass der Schutz des Lebens hier über dem Schutz der Daten steht. Was ein Traum für manchen Kriminalisten sein mag, ist allerdings auf den Rettungsdienst beschränkt. Spätestens in dem Moment, wo eine Verbindung abreißt, die Leitstelle aber dennoch Hilfe entsenden kann, ist klar, dass diese Verortung Sinn macht.

„Strukturierte Notabfrage“ nennt sich das Gespräch zwischen Leitstelle und Hilfesuchendem. Es orientiert sich, an den „fünf W“: Wiechers öffnet zum besseren Verständnis an seinem Bildschirm ein Menü. Unter der Überschrift „Grundinfomationen“ geht es um die Fragen Wo genau ist der Unfallort? Wie ist Ihr Name? Wie sind Sie zu erreichen? Was ist Ihr Problem? Was ist genau passiert?

Ist dies geklärt, legt der Disponent das sogenannte Meldebild fest und fällt seine Einsatzentscheidung. Hier wird er buchstäblich zum Stichwortgeber. Ralf Wiechers öffnet an seinem PC eine umfangreiche Tabelle, in der zahlreiche Abkürzungen, die Stichworte, aufgelistet sind. „F1“ steht da für ein Feuer kleinerer Gegenstände, beim Stichwort „F2“ ist es dann schon ein Zimmerbrand und so fort.

Ähnlich abgekürzt und klassifiziert sind die technischen Hilfeleistungen und Notfallrettungen. Zum jeden dieser Stichwörter sind in der Leitstellen-Software Informationen zu den erforderlichen Fahrzeugen und Werkzeugen hinterlegt. So, wie ein Koch beim Stichwort „Chili con Carne“ um Zutaten wie Fleisch, Bohnen, Paprika, Zwiebeln weiß, so erkennt das System, dass es beim Großbrand „F3“ neben Tanklöschfahrzeugen den Leiterwagen und Notfallassistenten in Marsch setzen muss.

+ Herren der Lage und Stichwortgeber: Disponent Christoph Schmidt an seinem Schreibtisch in der Leitstelle. Die Bildschirme verraten ihm auch, wer gerade von wo anruft. © Preuß

Kreisgrenzen gibt es dabei nicht. Wer am dichtesten dran ist, der fährt. Beispielsweise der Rettungswagen aus Rethem im Heidekreis nach Hülsen in der Gemeinde Dörverden. Und: „Wir schicken nahezu täglich einen RTW ins Bundesland Bremen“, verdeutlicht Wiechers, dass bei der schnellen Hilfe auch Landesgrenzen keine Gültigkeit haben.

Übers Jahr gerechnet führt das Team der Leitstelle rund 100 000 Telefongespräche. Im Schnitt 60 000 Mal pro Jahr wird im Landkreis Verden die 112 angewählt. Dass unterm Strich dann „nur“ 30 000 Blaulicht-Fahrten dabei herauskommen, zeigt, dass es zwischen dem Empfinden eines Notfalls und der Realität oft eine Diskrepanz gibt.

„Was glauben Sie, wie viele Leute uns wegen einer Grippe anrufen“, nennt der Wiechers ein Beispiel. Anrufe, „die bei Hausärzten an der richtigen Adresse wären“, gingen mitunter mehrfach am Tag ein.

Die Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt, an allen 365 Tagen des Jahres. „Das System Rettungsdienst ist das einzige medizinische System in Deutschland, das immer funktioniert“, beschreibt Ralf Wiechers den Umstand, der Fluch und Segen zugleich ist.

Leidet also auch die Leitstelle unter dem kränkelnden deutschen Gesundheitssystem? Wiechers schmunzelt. „Willkommen in unserem Leben“, antwortet der 45-Jährige.

+ Das rote Licht zeigt: Ein Notruf geht ein. © Preuß

Zur Rettung einer Katze vom Dach rückt die Feuerwehr zwar schon mal aus. Allerdings auf Kosten des Anrufers. Und bei vollgelaufenen Kellern nach Starkregen ist der gut beraten, der entsprechend versichert ist. Der umgewehte Baum, der im eigenen Garten liegt, ist nicht die Angelegenheit der Blauröcke. „Die Feuerwehr kann man nicht kaufen“, stellt Wiechers klar. Zudem sei es nicht gestattet, „in den Markt einzugreifen“. Soll heißen: Wehren sind keine vermeintlich günstige Konkurrenz zum Gartenbaubetrieb oder dem professionellen Bautrockner.

Lehnt ein Disponent es ab, Feuerwehr oder Rettungsdienst zu alarmieren, darf er nicht unbedingt mit Verständnis rechnen. Ein gestiegenes Anspruchsdenken hat Timo Cordes, stellvertretender Leiter, schon häufig festgestellt. Sie würden durchaus auch beschimpft, berichtet Christoph Schmidt. Oder gar bedroht. „Ich weiß, wo du wohnst“, diesen Satz haben Schmidt und seine Kollegen nicht nur einmal gehört.

Angesichts dessen bleibt zum Schluss die Frage, ob es etwas gibt, was die Disponenten sich von den Bürgerinnen und Bürgern wünschen. Die Antwort von Christoph Schmidt ist bescheiden und greift noch einmal das Thema ungewollte Notrufe auf.

Er habe an diesem Tag bereits zwei Vätern erklären müssen, dass sie ihre Kinder nicht mit dem Handy spielen lassen sollen, berichtet der Disponent. Ihn würde es daher schon sehr freuen, wenn mehr Menschen die Tastensperre auf ihrem Mobiltelefon aktivieren.