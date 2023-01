Demos montagabends in Verden: Neue Themen, alte Ziele

Von: Heinrich Kracke

Mit Lichterketten und Plakaten unterwegs durch die Verdener Innenstadt: Die Spaziergänge laufen immer noch. © Kracke

Die Resonanz fällt längst nicht mehr so üppig aus wie im vergangenen Jahr, aber sie finden weiterhin statt, die sogenannten Lichterspaziergänge in Verden. Auch am zurückliegenden Montag. Corona spielt dabei nur noch am Rande eine Rolle. Die Themen haben sich geändert, die Ziele sind geblieben.

Verden – Montag, halb sieben in Verden. Es nieselt, das Thermometer weist sieben Grad auf. Nicht unbedingt ein Wetter zum Spazierengehen. Macht auch kaum jemand an diesem Abend in der Verdener Innenstadt. Aber sie sind da. Es läppert sich am Treffpunkt. Immerhin 60 Unentwegte, die übrig geblieben sind von einigen hundert, der Veranstalter spricht sogar nach einem kurzen Durchzählen von 70. Die sogenannten Verdener Lichterspaziergänge gehen weiter. Ein Jahr nach dem ersten massenhaften Aufflammen halten sie durch. Die Themen ändern sich, so viel steht fest, die Intension ist dieselbe geblieben, so viel steht zumindest für Beobachter fest. „Das zielt auf Radikalisierung ab“, sagt Rudi Klemm vom Weser-Aller-Bündnis Wabe für Demokratie und Zivilcourage. Das interkommunale Netzwerk mit Sitz in Verden stellt sogar eine Mehrbelastung im Vergleich zum vergangenen Jahr fest.

Erste Autos rollen im Schmuddelwetter heran, Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Heidekreis sind darunter, aus Nienburg, aus dem Kreis Diepholz. „Verden ist einer der wenigen Schauplätze in der Region, in der diese Spaziergänge weiterlaufen“, sagt Klemm. Erste Grüppchen entstehen auf dem nassen Asphalt, man kennt sich offenbar. Blinkende Lichterketten werden angelegt. Die Plakate, ein Großteil kommt aus einem weißen Transporter, die Plakate werden bereitgestellt. Ein Polizeiwagen fährt vor. „Störungen wurden nicht bekannt“, zitiert Pressesprecher Henryk Niebuhr später aus dem Bericht. Alles hat sich irgendwie eingespielt. Das war vor einem Jahr noch anders. „Im Gesamten blieben die Versammlungen in Verden zwar zumeist friedlich, aber bei einer unangemeldeten Versammlung am Neujahrstag 2022 wurde ein Polizeibeamter durch zwei Versammlungsteilnehmer angegriffen“, so Niebuhr. Auch das Aufkommen an Demonstranten bleibt überschaubar. „Während die Anzahl der Teilnehmer in der Stadt Verden im ersten Quartal 2022 bis auf über 750 Personen anwuchs, belaufen sich die Teilnehmer inzwischen auf einen mittleren zweistelligen Bereich“, sagt der Sprecher. Eingreifen musste man in letzter Zeit nicht mehr. „Anfangs hielten sich einige nicht an die Corona-Beschränkungen, an das Tragen einer Maske zum Beispiel. Etwaige Verstöße ahndeten die Polizeikräfte.“

Der aktuelle Zug setzt sich in Bewegung. Längst nimmt er nicht mehr die ganze Fahrbahnbreite der Reeperbahn in Anspruch, längst gehen die Teilnehmer parallel zur Reeperbahn im Allerpark spazieren. Wären nicht die blinkenden Lichter, sie würden komplett im Dunkel verschwinden. An der Brückstraße folgt der Zug geordnet über den Zebrastreifen dem Weg in die Innenstadt.

In der verbliebenen Beleuchtung einiger Geschäfte sind nun auch erstmals die Aufschriften der Plakate zu erkennen. Am meisten erinnert noch das Banner, dasganze vorne getragen wird, an einstige Beweggründe für die Demos. „Wir kommen in Frieden und stehen für eine individuelle Impfentscheidung.“ Dahinter geht es ungeordneter zu. Auf den ersten Blick jedenfalls. „Ohne Bauern kein Essen“, „Es hört erst auf, wenn du nicht mehr mitmachst“, „Sei du selbst die Veränderung, die Du dir wünschst für diese Welt“, „Nie wieder Zwangsmedizin“, „Hunger und Frieren, nein Danke“ und einiges mehr.

Wabe erkennt in diesen Slogans eine Systematik. „Im Prinzip geht es darum, gegen die Entscheidungen der Politik zu argumentieren“, so Klemm, „würde sich die Bundesrepublik beispielsweise gegen eine Unterstützung der Ukraine entscheiden, wäre das ein Thema auf den Plakaten.“ Es gehe darum, Querdenker zu sammeln, Verschwörungstheoretiker ebenfalls, gern auch Frustrierte. Immer neue Themen würden aufgegriffen und angeprangert, Lösungen indes seien nirgends zu finden, keine einzige.

Das alles geschehe zur Verunsicherung der Menschen, es geschehe zum Sammeln Unzufriedener. Daraus folge ein schleichender Prozess zunehmender Radikalisierung. Und dahinter stünden dann eine Reihe politischer Akteure. Klemm spricht von einer größeren, in Verden beheimateten Szene christlicher Fundamentalisten, er spricht von Artamen, von den Freien Niedersachsen, er spricht auch von einer gegenwärtig eher kleingeredeten Gruppierung, den Reichsbürgern im Kreis Verden, die ebenfalls nicht zu unterschätzen sei.

Die sich verfestigende Radikalisierung, die weiterhin vorhandene rechte Szene, beides führe zu neuen Herausforderungen auch für Wabe. Im zurückliegenden Jahr wuchs die Schar der Hilfesuchenden. „Der Beratungsbedarf vor allem von Familienangehörigen der ins verschwörungsideologische Milieu abgerutschten Personen ist spürbar gestiegen.“ Wabe gebe Hilfe, und das mache Sinn. „Familienangehörige oder Verwandte sind oft die einzigen, die noch Zugang zu den abdriftenden Menschen finden.“