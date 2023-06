Sonja Prüser freut sich auf Verdener Stadtlauf

Begeisterte Läuferin: Sonja Prüser (re.) auf der Strecke im Verdener Stadion. © Jürgen Hold

Sie war lange Zeit eine begeisterte Läuferin. Ein Blick in die Bestenliste des Jahres 2017 weist sie in ihrer Altersklasse W40 in allen Mittel- und Langstreckendisziplinen bis hin zum Halbmarathon mit hervorragenden Zeiten aus. Zweimal sogar als Landesmeisterin im 800- und 5000-Meter-Lauf, einmal Vizemeisterin über 1500-Meter. Ein Vorbild für viele, nicht nur im Kreis Verden.

Verden. Heute im Alter von 50 Jahren blickt Sonja Prüser zurück auf verletzungsbedingte Jahre, die mit Beginn der Pandemie zu einem ganz neuen sportlichen Bewusstsein führen sollten: Zwei Jahre konnte sie sich nur bedingt sportlich betätigen. Im Jahr 2022 schien es wieder voranzugehen, aber ab Mitte des Jahres erfolgte erneut eine verletzungsbedingte Pause. Am 1. Januar kam es an ihrem 50. Geburtstag zum Neustart. Diesmal will sie auch wieder beim Verdener Stadtlauf am 23. Juni über die 10-Kilometer-Strecke starten: „Ich freue mich, dort wieder ein Teil der großen Lauffamilie sein zu können!“

Einmal in Erinnerungen schwelgend sprudeln Ergebnisse aus ihr heraus: 2007 beim Marathonlauf in Hannover mit einer Zeit von 3:34,47 Stunden oder zehn Jahre später ein 5000-Meter-Lauf in 20:04,72 Minuten; der Lauf in Hildesheim zählt zu ihren positiven Erinnerungen, weil sie 100 Prozent fokussiert den Lauf erlebt hat, und… dann noch der Halbmarathon 2023 in Berlin „bei dem meine Tochter Nele mich als Stütze an meiner Seite begleitet hat“. Aber auch als „Helferlein“ unterstützt sie den Sport, wenn es ihre Zeit zulässt. So kommt ihr der Stadtlauf in Verden gerade recht: „ein Homerun“. Sonja Prüser lässt den Sport wieder ganz allmählich an sich herankommen, um noch die eine oder andere Zeit ins Auge zu nehmen. Fernziel ist ein Ultralauf um die Zugspitze. Mit diesem Wunsch verbindet sie zwei ihrer Hobbys, Sport und Reisen. Keine bestimmten Reiseziele, aber hügelig darf es schon sein und… nicht zu kalt!

Meist trainiert sie allein, am liebsten im Wald. Früher waren der Schwimmer Michael Groß und die Läuferin Uta Pippig ihr Vorbild, aber das hat sich im Lauf der Zeit geändert. Als Läuferin ist sie es gewohnt, Strecken zu planen. Wenn dann der Einwand kommt, dass etwas nicht gehe, dann hat sie ihre eigene Interpretation bereit: „Aufgeben ist keine Option, sondern Lösungen finden.“ Das wird ihr auch beim ersten Laufversuch nach langer Zeit der Stadtlauf zeigen, wenn der Wille sie bis zum Ziel führt.

Mehr Informationen zum Stadtlauf und die angebotenen Strecken gibt es im Internet unter www.lgkv.de, dort: Ausschreibung 23. Verdener Stadtlauf.

Von Jürgen Thiele