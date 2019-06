Als Ziegel durch die Gegend flogen

Auf eines ist die Hausbesitzerin dabei besonders stolz: Der Eingang ist jetzt barrierefrei. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, denn das Haus ist mit einem Gewölbekeller aus dem Mittelalter unterzogen. Der gesamte Komplex steht unter Denkmalschutz. Viele Verhandlungen und Gespräche mit dem zuständigen Fachbereich bei der Stadt Verden oder den Handwerkern gehörten über den gesamten Zeitraum der Wiederherstellung zum Tagesablauf von Susanne Schwabe mit seinem Geschäft für Raumausstattung vielen Verdenern sicher noch ein Begriff. Die Familie hat hier über drei Generationen hinweg das Geschäft Farben Schwabe betrieben.

+ Das Haus Ecke Petersieliengang strahlt wieder. © Wennhold

Als das Haus nebenan am Ostersonnabend des vergangenen Jahres brannte, wurde das Gebäude arg in Mitleidenschaft gezogen. Susanne Schwabe, ihre Familie und die Mieter hatten ihre Wohnungen verlassen, bevor die Dachflächenfenster barsten und heißgewordene Dachziegel durch die Gegend flogen. Die Mutter eines Sohnes hat diese Nacht noch immer traumatisch in Erinnerung. „Als wir draußen waren und das Nachbarhaus brennen sahen, stand ein alter Mann am Fenster. Hinter ihm loderten Flammen.“ Der Mann wurde mit einer Leiter aus seiner Wohnung geholt, noch bevor die Feuerwehr eintraf.