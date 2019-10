Zentrale Sammelstelle letztmalig offen

+ Die DPG-Crew bei einem Weihnachtstransport zur Nervenklinik in Meseritz-Obrawalde, einer ehemaligen Nazi-Vernichtungsanstalt. Foto: DPG

Verden/Landkreis – Die Transportcrew der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Verden (DPG-Verden) rüstet sich zur Zeit für die Durchführung von noch vier Hilfstransporten nach Polen in diesem Jahr. Deshalb hat auch die zentrale Sammelstelle der DPG für Selbstanlieferer am Samstag, 23. November, von 10 bis 12 Uhr, vorerst letztmalig geöffnet. Sie befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Futtermittelfabrik Anton Höing in Verden, Brunnenweg 1, im Innenhof rechts an der Rampe.