Leerstände in Verden: Zeitenwende bei Bundesimmobilien?

In Verden stehen gut zehn Prozent der bundeseigenen Wohnungen leer. Doch das soll sich jetzt ändern. Der Chef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verspricht Besserung

Verden – Verden und Bonn – beide Städte lassen sich nicht unbedingt miteinander vergleichen. Und doch haben sie das gleiche Problem: leer stehende Wohnungen in schlechtem Zustand, die seit Jahren Leerstehen. Im Bonn konzentriert sich dieser Zustand im Ortsteil Tannenbusch. In Verden fällt es nicht ganz so auf, weil sich die Leerstände aufs ganze Stadtgebiet verteilen. Das ändert hingegen nichts an der Tatsache, dass Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) gerne etwas dagegen tun möchte. Er beziffert den Leerstand unter den rund 200 bundeseigenen Wohnungen in Verden auf gut zehn Prozent.

Diese Zahl nannte das Stadtoberhaupt in der vergangenen Woche bei einer Online-Veranstaltung, zu der die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) eingeladen hatte. Das Ganze trug den beziehungsreichen Titel „Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Kooperationspartner der Kommunen. Zur Liegenschaftspolitik des Bundes“. Dieses Thema erschien der Bundesanstalt mit Abkürzung Bima so wichtig, dass sich auch Chef Christoph Krupp zugeschaltet hatte. Seine offizielle Funktion: Sprecher des Vorstands.

Verbesserung in Sachen Sanierung, Modernisierung und Neuvermietung gefordert

Dass es den Kommunen gerade in Sachen Leerstände unter den Nägeln brennt, konnte Krupp nachvollziehen. Denn bevor er Bima-Chef wurde, hatte er die Leitung eines der Hamburger Bezirksämter inne und war Leiter der Hamburger Senatskanzlei als Bundeskanzler Olaf Scholz die Freie und Hansestadt regierte. Er machte denn auch keinen Hehl daraus, dass die Bima in Sachen Sanierung, Modernisierung und Neuvermietung ihres Bestandes „besser werden“ müsse.

Leerstände wie in Verden sind laut Krupp das Ergebnis der Denke von vor 20, 30 Jahren. In der Vergangenheit habe der Bund seine Wohnungen schnell verkaufen wollen. Also sei entschieden worden, „für die kurze Zeit“, die Betreuung in externe Hände zu geben – immerhin für rund 20 000 Wohnungen. „Die Verwaltung war da nicht so professionell“, bekannte der Bima-Chef. Die Wohnungen seien unter anderem deshalb in einem schlechten Zustand. Als damals zuständiger Finanzminister hat Olaf Scholz jedoch entschieden, dass keine Wohnungen mehr verkauft werden, die Bima ihre Wohnungen wieder selbst verwalte und sogar neue baut. Zeitenwende auf dem Wohnungsmarkt.

Für Verdens Bürgermeister schien das Kruppsche Versprechen immerhin so etwas wie das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels zu sein. Zwar habe es mit den Bima-Verantwortlichen vor Ort bislang einen „menschlich angenehmen Kontakt gegeben, aber in der Sache ist nichts passiert“, sagte Brockmann. Und: „Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns volkswirtschaftlich so nicht stehen lassen können. Es geht darum, wie wir professionell Wohnungswirtschaft organisieren. Unsere kleine Stadt wäre auch in der Lage, das zu übernehmen.“

Stadt muss Flüchtlinge in Sporthallen einquartieren

Diese Art von Leerstand wurmt Brockmann auch deshalb, weil in der Stadt aufgrund fehlenden Platzes Flüchtlinge in Sporthallen einquartiert werden müssen. Für seine Sicht auf das Thema bekam er ungeteilte Zustimmung – auch vom Bima-Chef. Besonders deutlich fiel die Zustimmung von Peter Kox aus. Der Geschäftsführer des Bonner Mieterbundes muss sich nahezu täglich mit den leer stehenden bundeseigenen Wohnungen im Ortsteil Tannenhof herumschlagen. Die Versäumnisse der Bima diskreditierten den Wohnungsbau in öffentlicher Hand insgesamt, befand Kox.