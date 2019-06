Gymnasium am Wall entlässt letzten G-8-Jahrgang 

Verden – „Die Schule ist vorbei, wir sind endlich frei“, sang der Chor. 126 glückliche Abiturienten des Gymnasiums am Wall feierten gestern ihre Entlassung in der Stadthalle. Es war der letzte Jahrgang, der das Abitur nach der zwölften Klasse machte. Die Durchschnittsnote lag bei 2,7. Schulleiterin Petra Sehrt konnte viele Schüler für herausragende Leistungen oder besonderes Engagement auszeichnen.

Die Bigband unter der Leitung von Dorothea Vogel stimmte die Gäste musikalisch ein. Unter donnerndem Applaus zogen die Abiturienten anschließend in die Stadthalle ein. Nach der Begrüßung von Schulleiterin Petra Sehrt hatten die Ehrengäste das Wort. „Sie haben es geschafft, Ihr schulischer Weg endet hier und ein neuer Weg beginnt“, wandte sich Landrat Peter Bohlmann an die Abiturienten. Den einzig richtigen Weg gebe es nicht und auch eine Niederlage biete Chancen, neue Wege zu betreten. Gefordert sei allerdings Flexibilität, da die Berufe sich stetig verändern. „Bringen Sie sich mit allen Ihren Kompetenzen in den demokratischen Streit ein, finden und gehen Sie Ihren eigenen Weg“, riet er.

+ 126 glückliche Abiturienten freuten sich in der Stadthalle über ihre Zeugnisse. © Haubrock-Kriedel Anja König gratulierte im Namen der Stadt Verden. „Junge Menschen brauchen Wurzeln und ältere Flügel“, sagte sie. Die Wurzeln lägen nicht nur im Elternhaus, viele Kenntnisse und Fertigkeiten würden auch in der Schule vermittelt. „Mit jeder Wurzel sind aber auch Flügel gewachsen, nun ist es an der Zeit, Sie auszubreiten“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin. Sie wünschte den Abiturienten, dass sie sich im Flug ihrer Wurzeln bewusst werden und dass die Stadt eine dieser Wurzeln sei.

Eckhard Raake hat vor 50 Jahren sein Abitur am GaW gemacht. „Nutzen Sie die Chancen. Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Stelle“, zitierte er Heinz Erhard.

„Schön, dass Ihr heute gekommen seid“, bezog sich Elternvertreterin Iris Stahlke auf das Abi-Motto, das „OrGaWmus- wir hätten öfter kommen sollen“ lautet. „Traut euch etwas, seid vielleicht auch einmal ein bisschen rebellisch“, ermunterte sie die Abiturienten.

+ Die Schülerrede hielten Maite Pesci und Jan Matti Rappenhöner. © Haubrock-Kriedel „Viele von euch sind zum Schluss noch einmal über sich hinausgewachsen, andere habe ihre Kräfte knapp dosiert“, so Petra Sehrt. Wichtig für die in großen Teilen noch unbekannte Zukunft, die vor den Abiturienten liegt, sei es vor allem, eine eigene Haltung zu entwickeln und Position zu beziehen. Eine Karriere sei wichtig, aber nicht vorrangig. Die heutige „Generation Z“ lege auch Wert auf die Work-Life-Balance. „Sie haben die Chance, die Dinge nachhaltig zu bewegen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach Ihrem Gewissen handeln“, so die Schulleiterin. Ferner wünschte sie ihren Ehemaligen, dass ihre Intelligenz ihnen helfe, die Bedeutung hinter den Dingen zu erkennen. Das sei eine gute Voraussetzung, die Gesellschaft zu bereichern. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie Erfahrungen machen, die es wert sind“, schloss Sehrt.

Die Schülerrede hielten Maite Pesci und Jan Matti Rappenhöner. „Wir fragen uns, wie wird unsere Zukunft und werden sich unsere Wünsche und Träume erfüllen?“ Die gemeinsam in der Schule verbrachte Zeit sei schön und ganz besonders gewesen. Viele Mitschüler hätten sich zudem in AGs und Ehrenämter engagiert, für die Umwelt demonstriert oder Geflüchteten geholfen. Während der acht gemeinsamen Schuljahre habe man sich verändert, in verschiedene Richtungen entwickelt und auch Konflikte ausgetragen, an denen man aber auch gewachsen sei. „Nutzt die Möglichkeiten, lasst uns aus unserem Leben etwas machen“, forderten die Redner ihre Mitschüler auf.

„GaW, wir sind ein Teil von dir“ sang der Seminarfachkurs Musik und Bühne. Der Lehrerchor verabschiedete sich mit einem Lied von den Abiturienten. Nach der Zeugnisausgabe gab es Auszeichnungen für herausragende Leistungen und besonderes Engagement. Die Feier endete mit der „Löffelübergabe“ an den nächsten Abiturjahrgang. ahk