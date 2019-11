Omas gegen Rechts halten Mahnwache bei ehemaliger Synagoge

+ Die Omas (und Opas) gegen Rechts halten eine Mahnwache am Standort der ehemaligen Verdener Synagoge. Foto: Haubrock-Kriedel

Verden – Sie setzen ein Zeichen gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Ausgrenzung. „Omas gegen Rechts sagen: Nie wieder“, steht auf dem Plakat, das die Gruppe dabei hat. Am Sonnabend hielten die Verdener Omas gegen Rechts mit weißen Rosen in den Händen eine Mahnwache am Standort der ehemaligen Verdener Synagoge am Johanniswall. Genau 81 Jahre nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938, während der auch das jüdische Gotteshaus in Verden ein Opfer der Flammen wurde.