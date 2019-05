Zauberhafte Märchenwelten

Susanne Al-Kaledis „1001 Nacht im keltischen Jahreszyklus“ überzeugt

Verden – Vom Verein Tagungshaus Drübberholz veranstaltet, präsentierte Susanne Al-Kaledi am Wochenende in der Aula des Gymnasiums am Wall die Vielfalt des orientalischen Tanzes. Über 100 Mädchen und Frauen brachten das Tanzmärchen „1001 Nacht im keltischen Jahreszyklus“ auf die Bühne, führten sowohl in Gruppen als auch solo die verschiedenen Stilrichtungen auf und begeisterten das Publikum mit Glitzer, bunten Farben, Weiblichkeit und tänzerischem Können.