X-Gasse für die SPD Verden

Eine Gasse aus roten Protest-Xen begrüßte am Donnerstagabend den SPD-Ortsverein Verden zu seiner Jahreshauptversammlung. Wolfgang Marschhausen hatte sich mit seinen Mitstreitern, die in Initiativen gegen die Gasbohrung im Landkreis kämpfen, vor der Zufahrt zum Niedersachsenhof aufgestellt. „Verliert nicht die Problemstellungen rund um die Erdgasförderung in unserem Landkreis aus den Augen“, so Marschhausen. Gemeinsam mit den Politikern wollen sie die Erdgasförderung zum baldigen Auslaufmodell werden lassen. „Dea wird versuchen ihre hausinternen Zielsetzungen umzusetzen, nämlich die Erdgasförderung in Verden auszubauen“, mahnte er. Beim Ortsvereinsvorsitzenden Gerd Dyck ist die Nachricht auch angekommen, während die meisten Sozialdemokraten mit verwunderten Blicken das Spalier passierten. „Wir als SPD werden uns weiter um das Thema kümmern. Deswegen werde ich in der Kreistagsfraktion die Erdgasförderung ansprechen“, kündigte Dyck an. lee/ Foto: Leeske