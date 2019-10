Wunschbaum kommt wieder

13. Spendenaktion des Caritasverbandes für bedürftige Familien

+ Die Wunschbaumhelferinnen Marlena Komor, Angelika Hildebrand und Nicole Rath (v.l.) sowie der Geschäftsführer des Caritasverbandes Marc Wilhelms freuen sich auf die 13. Wunschbaumaktion in Verden. Foto: Haubriock-Kriedel

Verden – „Alle Jahre wieder“ heißt es bei der Wunschbaumaktion des Caritasverbandes Verden. In diesem Jahr wird der mit Wunschzetteln geschmückte Tannenbaum schon zum 13. Mal auf dem Verdener Weihnachtsmarkt stehen. Menschen, die Kindern aus ärmeren Familien eine Freude machen möchten, können sich einen Wunschzettel vom Baum pflücken und so am Heiligen Abend Kinderaugen zum Leuchten bringen.