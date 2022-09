Neues Leben im historischen Verdener Dompark

Von: Markus Wienken

Bauen und sanieren im Dompark: Die Investoren Frank Ehrichs (li.) und Volker Kamermann vor historischer Kulisse. Der Altbau (rechts) wird saniert. Auf dem Bauschild (links) ist zu sehen, was auf dem hinteren Grundstück des 4000 Quadratmeter großen Areals geplant ist. © Wienken

Die ersten Bauteile stammen aus dem 15. Jahrhundert, künftig sollen sie ein Leben nach modernen Standards ermöglichen. Neun Wohnungen sind im ehemaligen Kirchenkreisamt am Dom geplant. Ein Neubau bietet Platz für weitere sieben Einheiten.

Verden – Vögel zwitschern, es raschelt im Gebüsch, ein Eichhörnchen, aufgeschreckt durch ungewohnten Besuch, sprintet den Stamm des Ahornbaums hinauf, ein Idyll. Eigentlich fehlt nur noch, dass Dornröschen, ebenfalls geweckt durch die Gäste vor der Tür, die Treppenstufen der alten Gemäuer an der Domstraße 18 hinunterschreitet. Über ein Jahrzehnt herrschte Stille in dem ehemaligen Kirchenkreisamt. Nun sollen dort, im idyllischen „Dompark“, wieder Menschen wohnen und leben. Die Verdener Investoren Volker Kamermann und Frank Ehrichs füllen das historische Ensemble mit neuem Leben. Und neu gebaut wird auf dem Gelände auch. „Insgesamt entstehen 16 Wohnungen“, so Kamermann und Ehrichs.

Altes Mauerwerk, der Putz ist von den Wänden, das Fachwerk liegt frei. © Wienken, Markus

Es wird gearbeitet, also wird’s erst mal laut im Dompark. Die Baustraße liegt, Sand und Kies führen quer über das Gelände. „Kommt alles wieder weg. Damit schützen wir nur das historische Pflaster“, erklärt Ehrichs. Das Provisorium führt in den hintersten Winkel des Geländes, vorbei an Büschen und alten Bäumen. Ein kleiner Park eben. „Bleibt alles stehen“, sagt Ehrichs, und steht mit Kamermann vor einem Sandplatz, nur einen Steinwurf neben dem historischen Gebäude des ehemaligen Kirchenkreisamtes. Bauen will die Dompark GmbH auf der Freifläche ein dreigeteiltes Haus mit sieben Eigentumswohnungen, zwischen 65 bis 105 Quadratmeter groß. Rote Klinker, ziegelrote Dachpfannen aus Ton, passend zum Umfeld, dreigeschossig, modern, barrierearm, mit Fahrstuhl, Balkonen, nach neuestem energetischem Stand und hochwertig, wirbt das Bauschild. Die Vorbereitungen für die Grundsteinlegung laufen auf Hochtouren, auch die Vermarktung. „Das Telefon steht nicht still“, so Ehrichs. Er und sein Geschäftspartner rechnen mit einem zügigen Bauverlauf. Schon gegen Ende des nächsten Jahres sollen die ersten Bewohner einziehen.

Ein Neubau stets ein kleines Abenteuer, steht die große Herausforderung nebenan: die historischen Mauern des ehemaligen Kirchenkreisamtes. Von Moderne (noch) keine Spur, der Charme der Geschichte nimmt den Besucher hingegen gefangen. „Grundsteinlegung des ersten Baukörpers war zu Beginn des 15. Jahrhunderts“, weiß Ehrichs. Er ist ein wenig in die Geschichte des ursprünglichen Strukurhofes eingetaucht. Vom Gewölbe bis zum Dachgeschoss, fast alles an dem Ensemble steht unter Denkmalschutz, nicht alles darf daher handwerklich angefasst, geschweige denn verändert werden. „Eine Herausforderung“, weiß Bauingenieur Kamermann.

Was von außen betrachtet durchaus machbar scheint, wartet als Abenteuer im Gebäude. Vier Sandsteinstufen, relativ gut in Schuss, dann eine malerische Holztür, das war’s aber zunächst mit der Idylle. Kamermann redet nicht lange drumherum: „Im Gebäude gibt es eine Unmenge zu tun. Da haben wir einiges vor uns.“ Immer wieder wurde in den vergangenen Jahrzehnten saniert, es wurden Wände eingezogen und wieder eingerissen, Dachbalken verputzt und wieder freigelegt oder Stahlträger unter Decken eingezogen. Jeder Raum, bis hinauf unter das Dach, muss gefühlt komplett neu aufgebaut werden. „Dafür brauchen wir eine klare Struktur, aber die haben wir“, sagt Kamermann.

Klare Struktur, das heißt zunächst, dass in dem Gebäude neun Wohnungen auf einer Fläche von circa 900 Quadratmetern ihren Platz finden sollen. Soweit möglich barrierearm und mit Fahrstuhl erreichbar, wollen Ehrichs und Kamermann die Einheiten vermieten. „Wer einzieht, da schwebt uns alles Mögliche vor“, so Ehrichs. Die ruhige Lage, der Park, die Nähe zur Stadt, der Investor denkt zum Beispiel an den Einzug einer Seniorenwohngemeinschaft. „Jeder hat sein eigenes Appartement, es gibt einen gemeinsamen Raum als Treffpunkt und im Innenhof die Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen“, so eine Idee von Ehrichs. Auch der Vorgarten, noch ein wenig verwildert, bietet Raum für Terrassen und Treffen. „Vielleicht sogar ein kleines Café, in dem neben Bewohnern auch Besucher das Ambiente rund um Dom und Andreaskirche genießen können“, so Kamermann.

Das Baufeld für den Neubau ist bereits angelegt. © Wienken, Markus

Circa 50 Stufen sind es, dann stehen die Investoren auf dem Dachboden des Komplexes. Balken, hartes Eichenholz, ein Marder hat seine Spuren hinterlassen. Der einzige Bewohner seit vielen Jahren. Seine Tage als Gast dürften gezählt sein. „Auch hier oben bauen wir auf der kompletten Ebene eine neue Wohnung. Das wird spannend“, freut sich Kamermann.

Das gesamte Vorhaben ist durchaus ambitioniert – und kostenintensiv. Circa 5,5 Millionen Euro will das Duo im Dompark in die Umsetzung des Wohnprojektes stecken. Bauingenieur Kamermann und Steuerberater Ehrichs wissen um das Abenteuer und die Herausforderungen. „Ich kenne das Gelände und auch das Gebäude, bin häufig in der Ecke unterwegs gewesen“, sagt Kamermann. „Als das Areal zum Verkauf stand, haben wir nicht lange gezögert. Es ist eine einmalige Chance, in dem besonderen Viertel rund um den Dom was Neues zu schaffen, aber auch Historisches zu bewahren“, sind sich Kamermann und Ehrichs einig.