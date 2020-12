Wohnung des Syndikus und ein Spähturm

Verden – Am Allerufer in Verden laufen die Planungen zur „Stadtkante“. Im nordöstlichen Teil der heute brachliegenden Fläche befand sich bis vor etwa 450 Jahren das Nonnenkloster Mariengarten. Wir blicken zurück. Teil 3 der Serie.

Ein genaues Datum für das Ende des Klosters Mariengarten in Verden lässt sich nicht angeben. Letztmals genannt werden Nonnen von Mariengarten, soweit bisher bekannt, im Protokoll des Landtags des Hochstifts Verden am 21. Juni 1581, auf welchem der Bischof die Erstattung der für ihren Unterhalt aufgewandten Gelder forderte. Im Protokoll heißt es: „Auch habe S. F. G. [Seine Fürstliche Gnaden] auff der nonnen underhaltung 800 thaler gewandt, dafür S. F. G. den platz der zweier vorwercke begertt, und solchs an das capittel gelangen laßen; begern nochmaln erclerung, ob man wille den platz folgen laßen oder das geldtt wider enttrichten.“

Blick in das Verdener Stadtarchiv

Bei dem Bischof handelt es sich um Eberhard von Holle, der ab 1561 Bischof von Lübeck und zugleich Abt des Michaelisklosters Lüneburg war. Am 4. Februar 1564 nahm der Verdener Bischof Georg von Braunschweig-Lüneburg ihn zum Koadjutor von Verden an, worauf hin er am 18. Dezember 1566 nach Georgs Tod sofort die Administration übernahm.

Das frühere Vorwerk erhielt 1592 der bischöfliche Kanzler Hermann Niger vom Bischof Philipp Sigismund geschenkt. Er errichtete dort ein Wohnhaus im Renaissancestil, das sein Nachfolger 1612 erweiterte. Nachdem es 1656 in städtischen Besitz überging, wurde es aufgrund seiner Funktion als Dienstwohnung des Syndikus als „Syndikatshof“ bezeichnet.

Bischof Georg von Braunschweig-Lüneburg

Große Teile des Gebäudes sind bis heute erhalten. Eine architektonische Besonderheit ist der achteckige Treppenturm. Da er nur wenige Meter von der auch heute noch erhaltenen Stadtmauer steht, ist es denkbar, dass er auch als Wehrturm oder als Spähturm diente. An Niger erinnern uns auch noch die beiden mit Dolch, Schwert und Hellebarden bewehrten Ritter, die vielleicht einmal den Zugang zum Kloster bewacht haben. Heute stehen die Ritter am Carl-Hatzky-Weg.

Karl Nerger hat im Verdener Stadtarchiv Dokumente gefunden, aus denen Folgendes hervorgeht: Im Jahre 1612 ließ Bischof Philipp Sigismund die Klosterkapelle abbrechen. Im gleichen Jahr, und zwar mit Verfügung vom 18. Juni, hatte der Bischof einen neuen „Gottesagker oder Kirchhof vor der Thumbstadt ins Oosten uff Unserm Borchvelde“ anlegen lassen, den heutigen Domfriedhof, „damit in Pest- und anderen gefährlichen Sterbenszeiten von den Dörfern die Toten daselbsten, und nicht, wie bisher geschehen, auf dem Thumbhof in der Stadt begraben und zur Erden bestattet werden möchten“.

Jesuiten und Franziskaner

Die Steine der abgebrochenen Klosterkapelle sollten hier zum Bau einer Friedhofskapelle Verwendung finden, was offensichtlich nicht geschehen ist.

Das Fehlen der Klosterkapelle hatte später dann auch zur Folge, dass in den Jahren 1630 und 1631, als Verden von den Truppen der katholischen Liga besetzt wurde und Jesuiten und Franziskaner sich um eine Rekatholisierung in Verden bemühten, die Franziskanermönche zwar das Gelände des Klosters Mariengarten zugewiesen bekamen, als Kirche aber die benachbarte St.-Johannis-Kirche nutzen mussten. Bei ihrem Abzug 1631 konnte die evangelische Gemeinde die Kirche wieder nutzen, aber die Sakralgefäße hatten die Franziskaner mitgenommen.

Über den weiteren Besitz des Klostergeländes und der anderen Liegenschaften gibt es einzelne Hinweise. So hat schon Bischof Eberhard von Holle dem Rat der Stadt mit der Auflage, den Lebensabend der Nonnen abzusichern, das Kloster schenken wollen. Doch der Rat lehnte ab. Wallmann schreibt in „Kunstdenkmäler der Provinz Hannover“, dass die Ländereien des Klosters schon 1563 von Bürgermeister Willichius von der Hoya zwecks Beköstigung der Nonnen veräußert worden seien.

Von Dieter Haselhoff

• Es folgt Teil 4 und Schluss:

Wechselvolle Geschichte und Urzelle der Norderstadt.