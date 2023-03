Wohnhaus in Brand: Bewohner rettet sich ins Freie – gewaltiger Schaden

Von: Fabian Raddatz

In einem Teppichgeschäft in einem Wohnhaus ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner konnte sich ins Freie retten.

Verden – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. März 2023, kam es zu einem Brand in einem Fachmarkt in der Großen Straße in Langwedel. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte einen Feuerschein im Ladenbereich und setzte umgehend einen Notruf ab. Anschließend reagierte er geistesgegenwärtig und klingelte einen schlafenden Bewohner in der Wohnung über dem Laden wach.

An dem Einsatz waren auch die Ortsfeuerwehren Daverden, Holtebüttel, Langwedel und Völkersen beteiligt. © Kreisfeuerwehr Verden

Wie die Kreisfeuerwehr Verden in einer Mitteilung schreibt, konnte sich dieser glücklicherweise noch rechtzeitig ins Freie retten, musste aber mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

„Durch die schnelle Reaktion des Nachbarn konnte der Brand zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht und schwerwiegende Verletzungen bei dem Bewohner verhindert werden“, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Die über dem Fachgeschäft liegenden Wohnungen sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar.