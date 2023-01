Wohnen mit Behinderung in Verden: Die schwierige Suche bis es passt

Von: Ronald Klee

Auf dem langen Weg zum Müllcontainer ist die Ablaufrinne für die kleinen Räder des Rollators schon eine echte Barriere. © Klee

Verden – „Es ist so schwer, eine Wohnung zu finden.“ Andrea Meyer hat eine lange Suche hinter sich. Es nicht nur der knappe Wohnungsmarkt, der es ihr so schwer macht, es ist auch ihre Krankheit, die jeden Schritt zu einer immer schwieriger werdenden Aufgabe macht. Ihre Wohnung muss deshalb auch zu ihren Beeinträchtigungen passen, damit sie zurecht kommt.

„Es muss eine behindertengerechte Wohnung sein“, sagt sie. Und daran verzweifelt sie manchmal, wenn sie einen ihrer schlechteren Tage erwischt.

Nicht immer zwingt die Multiple Sklerose Andrea Meyer in den Rollstuhl, aber auch mit dem Rollator ist sie nicht mehr gut zu Fuß. Das Leben ist beschwerlich geworden, und deshalb braucht sie eine Wohnung, die ihr den Alltag nicht noch beschwerlicher macht.

Die fortschreitende Erkrankung begleitet die aus Blender stammende Frau nun schon seit vielen Jahren, berichtet Meyer im Pressegespräch. Irgendwann musste es eine behindertengerechte Wohnung sein, erzählt sie. Wann genau dieser Punkt erreicht war, weiß sie nicht mehr. Aber dass die Suche nach der behindertengerechten Wohnung schon damals schwierig und langwierig war, hat sie noch gut in Erinnerung. Sogar an Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann hatte sie damals geschrieben und um Hilfe gebeten, erzählt sie. Schließlich war sie in eine Wohnung in Bruchausen-Vilsen gezogen. „Ich wollte da nicht hin, ich fand nichts anderes“, erklärt sie.

Als Andrea Meyer jetzt auch aus dieser Wohnung rausmusste, musste sie wieder suchen. Und wieder war es schwierig. So schwierig, dass sie vor Gericht bei ihrem Vermieter eine Fristverlängerung für ihren Auszug erstreiten musste. So war Andrea Meyer froh, dass die Kreisbau gerade die Wohnungen in der Cluventhalstraße im Angebot hatte, vier „behindertengerechte Wohnungen“ in dem Neubau. Sie wollte gerne nach Verden und mietete.

Lars Schmidtke kennt das Problem. Der Behindertenbeauftragte der Stadt Verden hat schon viele Leidensgenossen beraten und versucht, bei der Suche nach einer Wohnung zu helfen. Als Kreisbauchef ist Olaf Heitkamp einer der gang großen Akteure auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis. Unter den Wohnungen, die das kommunale Unternehmen vermietet, seien einige barrierefreie. Allerdings sei ein großer Anteil des Bestandes älter und seit 2011 würden Sanierungen möglichst barrierearm durchgeführt, berichtet der Geschäftsführer. Allerdings würden gerade die ältesten Gebäude eine rollstuhlgerechte Sanierung nach Industrienorm nicht zulassen.

„Beim Neubau, wie in der Cluventhalstraße, berücksichtigen wir aber immer den vorgeschrieben Schlüssel, dass jede achte neu gebaute Wohnung behindertengerecht sein muss“, macht Heitkamp deutlich.

Die Knappheit des Wohnungsangebots habe aber auch etwas mit Fehlbelegungen zu tun. „Wenn sich für eine Wohnung nicht die passende Person mit Behinderung finden lässt, wird sie anders vermietet. Und Mieter bleiben meist für Jahre“, erklärt Heitkamp.

„Man muss immer sehen, ob es passt“, sieht Lars Schmidtke aber noch einen weiteren Aspekt, der das Angebot einschränkt. Wenn ein Rollifahrer wie er seine Wohnung einrichtet, sieht sie ganz anders aus, als bei Bewohnern mit einer Seh- oder Hörbehinderung. Eigentlich, so könnte man denken, gibt es die „behindertengerechte Wohnung“ gar nicht.

Was aber gilt als barrierefrei, behinderten- oder zumindest seniorengerecht? Schmidtke weist auf die DIN 18040 hin, die Norm Barrierefreies bauen. Die regele unter anderem, wie eine Wohnung für die Bedürfnisse eines Menschen im Rollstuhl aussehen muss und welche Anforderungen auch das Umfeld, die Gebäudegestaltung, erfüllen muss.

Dass diese Wohnungen nicht üppig auf dem ohnehin schon engen Wohnungsmarkt in der Region sind, kann Schmidtke bestätigen. Noch kleiner wird das Angebot, so erklärt der Behindertenbeauftragte, wenn die Wohnung zu den speziellen Handicaps des Suchenden passen muss. Seit Juli wohnt Andrea Meyer jetzt in den neuen vier Wänden. So recht glücklich ist sie damit nicht. Vieles ist beschwerlicher, als es ihre Krankheit nötig macht. Andrea Meyer ist mit ihrer „behindertengerechten Wohnung“ auch nicht hundertprozentig glücklich. Etwa mit dem Waschtisch im Badezimmer. Sie kann mit ihrem Rollstuhl ganz dicht heranfahren. Das lässt er zu, er ist unterfahrbar. Er ist auch niedrig genug angebracht, dass sie sich vom Rollstuhl aus daran waschen kann. Problem ist nur, dass er so tief ist, dass ihre Arme nicht reichen, den Wasserhahn aufzudrehen.

Besonders schwierig ist für sie die Arbeit in der Küche. An den Herd kommt sie nicht heran, er ist nicht unterfahrbar. Wenn sie den Backofen bestücken will, ist sie sich selbst mit Rollator oder Rollstuhl im Weg. Die Geschirrschränke sind dagegen unerreichbar.

Da passt manches nicht und wieder sagt Lars Schmidtke: „Man muss sehen, ob es passt.“ Der Verdener Behindertenbeauftragte hat Verständnis mit den Vermietern, die ihre Wohnungen kaum für jedes Bedürfnis vorbereiten könnten. Andererseits werde vielfach auch nicht nachgedacht, die jeweilige Lösung nicht aus der Sicht des Betroffenen betrachtet. Wenn jemand Fragen hat, so sagt Schmidtke, sei er bereit, zu beraten. Als Beauftragter der Stadt ist er häufig bei öffentlichen Projekten einbezogen. „Ich würde als Betroffener gerne an der Lösung beitragen“, sagt Schmidtke.

Mit einem heißen Blech am Ofen zu hantieren, ist aus dieser Sitzposition eine echte Gefahrenquelle. © Klee