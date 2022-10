Wohin Verden wächst: Prognosen bis 2030

+ © Kracke Freie Flächen gesucht: Die Stadt Verden will sozusagen im Bestand wachsen, hier der Bereich entlang der Bahnlinie. © Kracke

Die Stadt Verden wird bis 2030 weiter wachsen. Das geht aus Prognosen hervor. Gerechnet wird mit einem Plus von 300 Einwohnern. Aus diesem Grund sollen 500 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden.

Verden – Die Stadt Verden wird in den nächsten acht Jahren weiter wachsen, aber dies Wachstum spielt sich nicht mehr am Stadtrand ab, nicht mehr in Form von Neubaugebieten, die auf braunem Acker sprießen. Rund 500 Wohnungen werden benötigt, eine beträchtliche Zahl, genaugenommen 500 Wohneinheiten, also auch Einfamilienhäuser, sie alle sollen auf Flächen in der Kernstadt entstehen, in den Ortsteilen, im Bestand also.

Pläne, die jetzt erstmals in die Öffentlichkeit kamen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmte ihnen quer durch alle politischen Himmelsrichtungen zu. Allerdings sind längst noch nicht alle Probleme gelöst.

Basis für alle Überlegungen ist eine Bevölkerungsprognose, die das Büro p+t-Planung aus Bremen im Rathaus vorlegte. Derzufolge wird nach Ansicht des niedersächsischen Landesamts für Statistik innerhalb von acht Jahren ein Plus von 1 500 Menschen, nach Angaben des Kommunalverbands aber ein Minus von 400 zu Buche schlagen. Der Mittelwert liegt bei einem Zuwachs von rund 300 bis 400 Menschen, der als Grundlage für den Wohnungsbedarf herangezogen wird.

Zahlen, die auf einen Bedarf von vielleicht 200 Wohnungen hindeuten. Aber die Realität sieht anders aus. Am stärksten wächst den Erhebungen zufolge die Altersgruppe der 60- bis 74-Jährigen. Für sie ist sogar ein Fachbegriff kreiert. Es ist die Empty-Nest-Generation. Leute also, deren Kinder ausgeflogen sind, und die in viel zu großen Einheiten leben, meist in Einfamilienhäusern. Diese Generation wächst um rund 1 200 Menschen. Viele von ihnen suchen kleinere Wohnungen, möchten aber in ihrem Quartier bleiben und finden nichts, und schon gar nicht barrierefreien Wohnraum.

Andererseits geht die Altersschicht der 18- bis 29-Jährigen zurück, sogar deutlich zurück. In den Prognosen ist von 700 die Rede. Als Ursache nennt Christoph Theiling (p+t-planung) das Los, das viele Mittelstädte teilen. „Es gibt halt kein Uni-Angebot.“ Die Stadt Verden komme sogar noch glimpflich davon. „Eine der Stärken der Stadt ist die hohe Dichte von Firmen mit den fast 20 000 Arbeitsplätzen. Da herrscht in den kommenden Jahren erheblicher Personalbedarf, das ist eine Chance für vor allem jüngere Leute, wieder in die Stadt zurückzukehren.“

Ein nächstes Problem entsteht am anderen Ende der Alterspyramide, bei den über 75-Jährigen. Meist aus gesundheitlichen Gründen werde eine kleinere Wohnung angepeilt. Hier prognostiziert Theiling einen Fehlbedarf, der schon jetzt absehbar sei.

Und dann wäre da noch eine nächste durchaus üppige Gruppe. Die derjenigen, die bezahlbaren Wohnraum sucht. Allein innerhalb der nächsten drei Jahre würden rund 100 Wohnungen in diesem Segment benötigt. Eine schwierige Aufgabe. „Wir dürfen das nicht außer acht lassen, angesichts der aktuellen Baukosten ist allmählich ein Mietpreis von 15 Euro pro Quadratmeter realistisch“, sagte etwa Ausschussvorsitzender Michael Otten (SPD), selbst in der Wohnungswirtschaft tätig. Klartext: Hier wird die öffentliche Hand, die Stadt Verden also, sie wird selbst bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. „Das dürfte ein exklusives Unterfangen werden“, fasste Lars Brennecke (CDU) die Lage zusammen. „Wir steuern in diesem Bereich auf den Mangelbedarf zu. Da gegenzuhalten, das geht weitgehend zu Lasten des Stadtsäckels“, glaubt auch Carsten Hauschild (SPD). Abgemildert wird das Problem allerdings durch die rund 1 000 Wohnungen der Kreisbau im Stadtgebiet. Hier werde mit einem Mietpreis oft von noch unter sechs Euro pro Quadratmeter gearbeitet. Allerdings seien diese Wohnungen überwiegend nicht als barrierefrei eingestuft.

Der Verdener Politik geht es indes nicht nur um die Wohnungen selbst, es geht auch ums Umfeld. „Wir brauchen hier beispielsweise Spielplätze, wir brauchen Freizeitbereiche, zumindest kurze Wege in eines der Naherholungsgebiete“, so Otten. Ein Umdenken in noch größerer Form brachte Johanna König (Grüne) ins Spiel. „Wir stehen beispielsweise vor der Frage, Autostellplatz oder eine bessere Lösung.“