Kläranlage kämpft noch mit Folgen der Havarie

Uwe Gerdes und sein Team arbeiten unter Hochdruck an der Erweiterung der Lagerkapazitäten für Klärschlamm.

Verden - Nein, mit dem Team der Verdener Kläranlage möchte man nicht tauschen. Noch immer kämpft der Eigenbetrieb mit den Folgen der Havarie im vergangenen Dezember. 350 .000 bis 400 .000 Euro müssten beispielsweise in die Elektrotechnik investiert werden, um hier Störungen zu beheben, berichtete Betriebsleiter Uwe Gerdes dem Fachausschuss am Dienstag. Viel größeres Kopfzerbrechen bereitet ihm und den Mitarbeitern aber die Frage: Wohin mit dem Klärschlamm?

6.000 Kubikmeter fallen pro Jahr in Verden an. Abnehmer dieser Massen waren bislang die Landwirte, die damit ihre Felder düngten. Doch im Juli des vergangenen Jahres trat eine neue Düngeverordnung in Kraft, die dem einen Riegel vorschob.

„Eine einschneidende Maßnahme, die sein musste“, befand Ausschussmitglied Heinz Möller (SPD). Für die Abwasserbeseitigung und den Verbleib des Klärschlamms nicht nur in Verden hat sie aber weitreichende Folgen.

„Wir verwerten im Moment gar nichts“, berichtete Christian Mattke. Er ist im Eigenbetrieb zuständig für den Neubau und Betrieb des Kanalnetzes. Normalerweise. Derzeit aber nehmen ihn die Planungen für die Erweiterungen der Lagerkapazitäten in Anspruch.

Denn bis zu einer Verwertung des Schlamms in sogenannten Monoverbrennungsanlagen, bei denen der darin enthaltene Phosphor zurückgewonnen wird, gehen noch mindestens sieben Jahre ins Land. Diese Anlagen gibt es in Niedersachsen so gut wie noch nicht.

Kein Entsorger will den Klärschlamm haben

Aktuell will den Verdener Klärschlamm – trotz Gütezertifizierung – keiner haben. Auf eine öffentliche Ausschreibung im April meldete sich nicht ein einziger Entsorger. Die erneute Ausschreibung werde wohl ebenso enden, vermuteten Uwe Gerdes und Christian Mattke.

Gerade mal 300 Kubikmeter Klärschlamm gehen in der nächsten Woche in die Landwirtschaft nach Schleswig-Holstein. Dort war der eigentliche Lieferant ausgefallen, nachdem man in seinem Schlamm Salmonellen festgestellt hatte. „Das hilft uns, drei Wochen über die Runden zu kommen“, verdeutlichte Gerdes den Druck zumHandeln.

Erklärtes Ziel des Eigenbetriebs ist es, Lagerkapazitäten zu schaffen für eine Jahresmenge. Dazu, so setzte Christian Mattke dem Betriebsausschuss auseinander, seien mehrere Schritte nötig. Angefangen bei der Ertüchtigung und Erweiterung der vorhandenen Lagerhalle, noch in diesem Jahr umsetzbar, bis hin zu einem Neubau.

Idealerweise soll der Schlamm vor Ort gelagert werden

Die Frage des Standortes werde derzeit gemeinsam mit der Stadt erörtert, so Mattke. Zur Diskussion stehen eine Fläche nördlich der bestehenden Lagerhalle, sowie ein Areal, das derzeit vom benachbarten Betriebshof als Umschlagfläche genutzt wird.

Beide Grundstücke hätten Vorteil, dass sie sich auf dem Betriebsgelände befinden. Die Zwischenlagerung sollte möglichst vor Ort erfolgen, setzten die Fachleute dem Ausschuss auseinander. Denn sowie der Schlamm das Areal der Kläranlage verlässt, müssen weitere Auflagen, beispielsweise aus dem Abfallrecht, eingehalten werden.

Auch, wenn man die bislang nur grob geplanten Lagerstätten miteinbeziehe, reichten die Kapazitäten nur für zwei Jahre, hatte Anja König (CDU) ausgerechnet und mit der Frage verbunden, was passierte, wenn auch die neue Halle voll sei.

Christian Mattke blieb bei seiner Antwort zwangsweise vage. „Wir haben schon die Hoffnung, dass wir wenigstens einen Teil des Klärschlamms thermisch verwerten können“, sagte er. „Sie können versichert sein, dass wir alles versuchen.“

Optimismus mochte er aber ebenso wenig verbreiten wie Betriebsleiter Uwe Gerdes. „Ich gehe davon aus“, gab dieser Auskunft, „das uns der Klärschlammnotstand die nächsten zehn Jahre begleiten wird.“

kp