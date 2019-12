Wohin mit Bergen von Laub?

Landkreis - Noch ist das letzte Blatt nicht gefallen, aber etliche Sammelbehälter sind inzwischen übervoll zu den Abfallhöfen, Laubsammelstellen in den Ortschaften, oder – ja, wohin eigentlich? – transportiert worden, wenn beides in der Nähe nicht angeboten wird.

Recherchen dazu haben ergeben, dass mit dem Thema Laubentsorgung ganz unterschiedlich umgegangen wird. Die Kassenlage in den Gemeinden und Städten des Landkreises entscheidet offensichtlich darüber, ob den Bürgern Unterstützung angeboten wird oder nicht. Manchmal ist es auch das Engagement von Ortsbürgermeistern oder deren Budget.

In Eitze sorgt Ortsbürgermeisterin Anja König mit dem Ortsrat dafür, dass bis in den Dezember hinein dreimal Laubcontainer an zentraler Stelle aufgestellt werden. Dort können Einwohner ihr Laub kostenlos loswerden. In Etelsen organisiert Ortsbürgermeisterin Irmtraud Kutscher Ähnliches, in Dörverden wird nur das Laub von gemeindlichen Bäumen (wer’s unterscheiden kann...) angenommen, in Felde und Riede gibt es Sammelstellen, in Kirchlinteln wird auf den Abfallhof verwiesen, wo gegen eine kleine Gebühr ebenso wie in Achim und Verden Laub angenommen wird. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch an Vollständigkeit, soll nur die Frage aufwerfen: Müsste die Laubentsorgung nicht beim Landkreis angesiedelt werden, um eine Art Gerechtigkeit herzustellen?

„Laub ist kein Abfall“

Landrat Peter Bohlmann winkt ab. „Laub ist kein Abfall. Also auch nicht Sache des Landkreises.“ Wie die Gemeinden und Städte damit umgingen, sei deren Sache.

Bohlmann lässt sich dennoch auf Gedankenspiele ein. Wenn grüne Gärten mit ausgewachsenen Laubbäumen in Zeiten des Klimawandels mehr Wertschätzung bekommen und in Dörfern wie Städten für gesunde Luft sorgen, kann das Thema dann auch zur Allgemeinangelegenheit werden? Seine Antwort: „Die Grundsatzfrage in diesem Zusammenhang lautet, ob und inwieweit der Steuerzahler private Gartenpflege subventionieren soll. Das hat aber nicht der Landkreis zu klären, weil dieser nur für überörtliche Aufgaben zuständig ist.“

+ Am Straßenrand und in den Gärten türmen sich im Herbst die Laubhügel auf. © Klee

Also zurück in die Stadt: Verden unterstützt Gartenbesitzer, hat gar ein Förderprogramm für ortsbildprägende Bäume aufgestellt. Begründung: „Alte und große Bäume (...) verbessern als Frischluftfabrik das Ortsklima.“ Wer solche Bäume durch ein Gartenbauunternehmen pflegen lässt, bekommt einen Zuschuss von 75 Prozent der Kosten. Davon träumen Bewohner anderer Gemeinden nur. Und nicht selten wird ein gesunder Baum gefällt wegen der ungeliebten Laubentsorgung oder der Angst davor, dass er beim nächsten Sturm auf das Haus fällt.

Nichts Neues für Garten- und Landschaftsbauer Gerd Offer aus Verden: „Nach einem Sturm bekomme ich vermehrt Aufträge, Bäume zu fällen. Das ebbt dann wieder ein bisschen ab.“ Baumschutzsatzungen könnten helfen, ausgewachsene Bäume zu erhalten. In Verden gebe es Schutz für einzelne Bäume, in Achim gelte dies für alle Laubbäume mit einem gewissen Stammdurchmesser. Aber erst neulich habe er 14 stattliche Eichen wegen einer Neubebauung fällen müssen. „Da hat das Baurecht über dem Naturschutz gestanden. Ehrlich gesagt, hat mir das richtig wehgetan.“

+ Laub ist kein Abfall. Also auch nicht Sache des Landkreises. Landrat Peter Bohlmann

Landrat Peter Bohlmann sähe es gerne, würden Gartenbesitzer ihr Laub auf dem Grundstück kompostieren. Bis zu einer gewissen Menge wäre das ja auch möglich. Eine Gartenbesitzerin in der Gemeinde Kirchlinteln verdreht bei diesem Thema jedoch nur die Augen: „Ich habe Unmengen an Eichenlaub, das vergeht über Jahre nicht. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das noch lagern soll.“

Da kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen, warum gerade in Neubaugebieten Schottergärten so beliebt sind. Weder Laub noch große Bäume machen hier Angst. Aber: Schottergärten sind verboten. Das ist in der Niedersächsischen Bauordnung, Paragraf 9, Absatz 2, geregelt. Da heißt es: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere Nutzung erforderlich sind.“ Das wissen Schottergartenbesitzer wohl nicht. Vielleicht sollten sie sich schon mal Gedanken über eine Renaturierung machen.