Stadtgärten in Verden: Wo notwendig, hilft der Nachbar mit Wasser

Die neuen Stadtgärten in Verden sind fast fertig. Nur ein paar Bänke fehlen noch.

Verden – Die letzte Blume gepflanzt, Büsche und Bäume sind gesetzt, aber irgendwas fehlt noch: „Mit den Bänken müssen wir uns etwas gedulden“, sagt Silke Schwarz. Lieferengpässe, wie überall. Die Stadtplanerin steht in der Predigerstraße, zeigt auf das frisch bepflanzte Beet, und dann davor, auf den Platz, wo die Sitzgelegenheit mal stehen soll. Über Eck wird die Maßanfertigung, immerhin ein paar Meter lang, etlichen Spaziergängern vor dem „Stadtgarten“ Platz bieten, mit Blick in Richtung Aller.

Viele Pflanzen, dazwischen erste Mohnblüten, Bäume drumherum, so das Bild in der Predigerstraße. Und viel Erde liegt da, wo sonst Ziegelsteine den Boden versiegelten, Beete auch entlang der Hauswände, fast bis ans Allerufer. „Sie halten die Spaziergänger auf Abstand zu den Häusern, so die Idee“, erklärt Silke Schwarz. Muss ja nicht jeder durch die Fenster in die Wohnungen gucken können, hatten die Anwohner über Jahre hinweg moniert. Auf einem Balkon, zweiter Stock, steht einer der Anwohner, guckt sich die Szenerie von oben an, grüßt freundlich, lächelt zufrieden. Und? Wie isses? „Muss noch büschen was kommen“, meint er, zeigt auf die Fläche und den noch dünnen Bewuchs. „Aber das wird schon.“ Dem Mann darf man glauben, der eigene Balkon in voller Blüte, die Gießkanne daneben im Anschlag, um die Pflege, auch wenn seitens der Gärtnerei regelmäßig gegossen wird, braucht sich niemand zu sorgen. Dann mal auf gute Nachbarschaft!

Um die Ecke, vor dem Historischen Museum – Domherrenhaus, gedeiht’s prächtig. Zwei Kastanien, rot und weiß, stehen in voller Blüte. Unter den Kronen der Lokalmatadoren, geschätztes Alter 50 Jahre, hat sich einiges verändert. Hecken, Büsche, Pflanzen, etwas abseits kleinere Bäume statt graues Steinpflaster. Eibenhecke, ein sogenannter Pocket-Garten, eine vielfältige Bepflanzung aus insektenfreundlichen Stauden und Gräsern, auch Stockrosen an den Zuwegungen zum Museum sollen wachsen. Störtebeker-Brunnen und Litfasssäule machen die Möblierung des Gartens komplett. Und die Bänke natürlich. Rechtzeitig angekommen, allerdings nicht besetzt. Vielleicht, weil alles noch so frisch, so unberührt aussieht? Muss nicht so bleiben, der Garten ist eröffnet, also bitte Platz nehmen!

Soweit ist es vor dem Rathaus noch nicht. Der Zaun steht noch, das eine oder andere ist noch zu tun. Bäume und Büsche sind gepflanzt, drumherum neues Pflaster bis zum Holocaust-Mahnmal. Trotz Garten, ganz schön viele Steine. „Die Fläche, auch rund um das Mahnmal, sollte barrierefrei sein“, erklärt Bürgermeister Lutz Brockmann die Anlage. Sitzen sollte man, auch unter der prächtigen Linde. Aber, versprochen, die Bänke, eine oder zwei sollen es werden, kommen noch. Auch da gibt’s Engpässe.

Stehen die Bänke, sind Bäume, Büsche und Hecken angewachsen, ist Zahltag. Jeweils 95 000 Euro für die Gärten vor dem Rathaus und in der Predigerstraße, 125 000 Euro kostet die Anlage rund um das Domherrenhaus. Auch deshalb hatte es im Vorfeld des Projektes noch heftige Diskussionen um Aufwand und Umsetzung gegeben. Fachausschuss und nachfolgend Stadtrat haben der Umsetzung dann zugestimmt. Für die Stadt fällt die Rechnung vergleichsweise günstig aus, kann sie doch mit 90 Prozent finanzieller Förderung rechnen, wenn’s denn Mitte Mai auf den Flächen blüht und die Gärten bestellt sind.

Die Saat scheint aufzugehen – und wo nicht, hilft der Nachbar mit der Gießkanne ein wenig nach.