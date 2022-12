Wo die Alte Aller einen Bogen macht

Von: Heinrich Kracke

Künftig zwei Mündungen: Der Anschluss der Alten Aller an den Hauptstrom (unten im Bild) ist bereits erkennbar. © Hesse/VLV

Im großen Bogen wird die Alte Aller an den Hauptstrom herangeführt. Erste Konturen sind schon erkennbar.

Verden – Er kommt voran, der Anschluss, der einen ganzen Landstrich endgültig zur Insel macht. Im großen Bogen wird die Alte Aller schon in ein paar Wochen, wenn nichts dazwischenkommt, an den Hauptstrom herangeführt sein. „Wir befinden uns im Zeitplan“, heißt es aus den Planungsbüros von Landkreis, Nabu und Wasser-Schifffahrts-Amt. Selbst die Frostperiode der vergangenen Woche mit eben einem Fluss, der aufgrund der Eisschollen zum Stehen gekommen war, selbst diese Wetterkapriolen vermochten die Arbeiten nicht wirklich zu stoppen.

Sehr schön zu erkennen bereits, wie die Alte Aller an den Hauptstrom geführt wird. Mit einer breiten Mündung unterhalb des Ruder- und Wassersport-Vereins. Was aktuell noch als aufgewühlter Boden einen Bruch in die Landschaft zieht, das soll schon in wenigen Tagen auf eine Höhe von 1,40 bis 2 Metern mit Wasser gefüllt sein. Die gigantische Menge von rund 8 000 Kubikmetern Sand wollen bis dahin abtransportiert werden.

Ein Ausbau, ein vorweggenommener Einstieg in das größte Naturschutzprojekt aller Zeiten im Landkreis Verden, der allerdings für einige ein bisschen zu spät kommt. Es waren die Stunden, als die Projektteams von Kreisverwaltung, Nabu und Wasserwirtschaft die kommenden Möglichkeiten der Renaturierung des Flusses erläuterten, die Momente, als auf die 17 Millionen Euro Investitionskosten verwiesen wurde, da stand er auf und machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Der Hülsener Helmut Carstens fasste im Kreishaus die Lage zusammen. „35 Jahre leben wir jetzt an der Aller, 33 Jahre war alles in Ordnung.“ Was er aber in den vergangenen beiden Jahren erlebt habe, das erschrecke ihn. „Immer wieder Fische, die nach Luft schnappen.“ Wenn es so weitergehe, werde man keine Aller mehr haben. Es müsse schnell etwas passieren.

Ein Eindruck, der nicht täuscht. Auch gut vier Monate nach dem Dürresommer noch nicht. Gestern beispielsweise lag der Pegel in Rethem bei 41 Zentimetern. Auf den ersten Blick gut erholt. Einige Wochen vorher wurde er noch mit Null oder nahe Null notiert. Ein genaueres Hinsehen indes fällt weiterhin erschreckend aus. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung benennt nicht nur die aktuellen Pegel, sie führt auf ihrer Homepage auch die Rekordwerte auf. Und da ist weiterhin als niedrigster Wasserstand der 1. September 2009 geführt. Damals wurden 45 Zentimeter gemessen, immer noch vier Zentimeter mehr als gestern. Nicht bloß ein Rethemer Problem. Auch der mächtige Allerbogen bei Bosse weist immer noch Niedrigwasser auf.

Die Maßnahmen zur Aller-Renaturierung rund um Verden und bis zur Kreisgrenze nach Süden beginnen so richtig allerdings erst in frühestens anderthalb Jahren. Aktuell läuft die europaweite Ausschreibung, um ein Planungsbüro zu finden. Für März rechnet Thomas Arkenau, Leiter der Abteilung Naturschutz des Landkreises, hier mit ersten Ergebnissen. Im Sommer könne das Büro die Arbeit aufnehmen.