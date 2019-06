Wirtschaftliche und soziale Leistung

Gloria Dodenhof erhält Bundesverdienstkreuz / Stiftungen fördern Gemeinwesen

+ Unternehmerin Gloria Dodenhof, nachdem Landrat Peter Bohlmann ihr in Buthmanns Hof das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen hat. Foto: Dodenhof

Fischerhude - Von Lisa Duncan. „Ihnen persönlich lag der Umgang mit Menschen immer sehr am Herzen“, sagte Landrat Peter Bohlmann gestern vor rund 60 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Vewaltung während einer Feierstunde in Buthmanns Hof in Fischerhude. Anlass für den Empfang: Gloria Dodenhof erhielt, in erster Linie für ihr soziales Engagement im Ort, das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.