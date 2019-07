Was wird aus dem Skatepark?

Verden - Von Lisa Hustedt. Täglich treffen sich Rollschuh-, Skateboard- und Mountainbikefahrer auf dem Verdener Skatepark, um rasante Manöver und Stunts auf den dort aufgebauten Rampen hinzulegen. Doch diese Treffen an der Artilleriestraße 14 könnten bald Geschichte sein, denn der Park soll einer Sporthalle weichen.

Das ist im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 9. Mai beschlossen worden. Die vorhandene Sporthalle am Lönsweg soll durch einen Neubau im Bereich der Skateranlage ersetzt werden. Vor dem Baubeginn der Halle soll jedoch die Skateranlage an einen besseren Standort verlegt werden.

Für den Erhalt und die Erneuerung des Parks setzen sich die Jugendlichen, die dort einen Großteil ihrer Freizeit verbringen, ebenfalls ein. Insbesondere der zehnjährige Leon Schwartz: Er schrieb einen Brief an den Verdener Bürgermeister, Lutz Brockmann, in dem er sich für die Erneuerung des Skateparks stark macht. Der Zehnjährige besucht die Anlage seit circa vier Jahren regelmäßig und kennt die Rampen und „obstacles“ somit in- und auswendig.

Brockmann nahm diesen Brief und den Beschluss des Ausschusses zum Anlass, sich mit Leon und seinen Freunden beim Skatepark zu trefen, um über ihre Neuerungsvorschläge und -wünsche zu sprechen. Ebenfalls mit dabei waren Lars Becherer aus der Abteilung Grünflächen und Freizeitanlagen der Stadt sowie Claudia Bolze und Tobias Fest von der Aufsuchenden Straßen- und Sozialarbeit (Streetworkers). Auch viele Stammgäste des Parks erschienen zu dem Termin.

„Die neue Skaterbahn soll so toll wie die in Bremen werden!“ So lautete die euphorische Antwort von Leon Schwartz auf Brockmanns Frage, was er sich denn für die neue Anlage wünschen würde. Weitere Jugendliche konkretisierten Leons Wunsch: Ein neuer Skatepark müsse mindestens genauso groß wie der jetzige sein. Jetzt schon sei es schwierig, genug Geschwindigkeit aufzubauen, um die Rampen optimal nutzen zu können. Auch müssten viele der „obstacles“ erneuert werden. Eines sei bereits komplett kaputt. Einige wiederum würden gar nicht genutzt und stünden nur im Weg.

Diverse nicht ganz versenkte Schrauben in den Rampen seien außerdem ein erheblicher Mangel. Tatsächlich gefährlich werden könnten den Skatern die Risse im Boden. Ein komplett ebener Grund sei sowohl besser befahrbar als auch sicherer.

Der neue Standort der Bahn müsse außerdem so liegen, dass der Park weiterhin rund um die Uhr genutzt werden könne. „Ideal wäre es bestimmt, wenn es da gar keine genervten Anwohner gebe“, fasst Brockmann den stillen Wunsch der Skater zusammen. Die neue Anlage sollte auch zentral liegen, sodass sie weiterhin gut vom Bahnhof aus zu erreichen ist.

Becherer und Fest notierten sich alle Vorschläge der Jugendlichen und tauschten ihre Daten mit zwei der Stammgäste aus, um weiterhin in Kontakt bleiben zu können. Abschließend stellte Brockmann einen Termin in Aussicht, bei dem man sich „gemeinsam auf die Suche nach einem neuen Standort mache“.

Infos über die Anlage

Weitere Informationen zum Skatepark und den dortigen „Obstacles“ können unter www.sk8park.de/skateparks/verden/ gefunden werden.