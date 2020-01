Nach Rücktritt in Estorf: Bürgermeister nehmen Stellung zu Beleidigungen

+ "Ich bin nicht bei Facebook oder WhatsApp und daher vielleicht nicht ganz so anfällig", Horst Hofmann, Ottersberg.

Landkreis - Für Arnd Focke, Bürgermeister des 1700-Seelen-Dorfes Estorf im Nachbarkreis Nienburg, war mit dem Jahreswechsel das Maß voll. Nach diversen Beleidigungen und Drohungen trat Arnd Focke in Estorf zurück. Ein Einzelfall? Gespräche mit den hauptamtlichen Verwaltungschefs zeigen: Im Landkreis Verden ist die Welt in dieser Hinsicht noch weitestgehend in Ordnung. Nicht wenige, zum Beispiel Horst Hofmann aus Ottersberg, Andreas Schreiber, Allgemeiner Vertreter des Verdener Bürgermeisters, der Langwedeler Andreas Brandt und Wolfgang Rodewald aus Kirchlinteln, meiden allerdings Facebook und Co. oder nutzen es nur sehr begrenzt, um sich so vor möglichen Anfeindungen zu schützen.