„Der wird uns fehlen“

Verden/Landkreis - Von Katrin Preuss. Uwe Jordan hat sich ein weißes Hemd und ein Jackett übergezogen. Mit der Kleidung unterstreicht er den offiziellen Charakter, den dieses Gespräch mit der Presse hat.

Mehr Formelles hat der scheidende Kriminaldirektor im Augenblick nicht zu erwarten. Der große Abschied von den vielen Wegbegleitern der zurückliegenden fast 44 Jahre ist zu seinem großen Bedauern auf Eis gelegt. Corona lässt grüßen. Und so blickt der Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nicht, wie geplant, im Kreistagssaal, sondern im heimischen Garten auf den Polizeidienst zurück, der offiziell mit diesem Monat endet.

Entspannt zurückgelehnt, im Schatten eines beeindruckenden Apfelbaumes, beginnt er zu erzählen. Vom liberalen Elternhaus. Vom Vater, der auch Polizist war. Von der Mutter, die noch immer in Cloppenburg lebt, der Wahlheimat der Jordans. Die Wurzeln seiner Eltern liegen in Ostpreußen. Und er offenbart: „Ich hatte eigentlich vor, nur drei Jahre bei der Polizei zu bleiben. Ich bin da hängengeblieben – und bin sehr froh darüber.“

Dass aus drei Jahren, die im Oktober 1976 bei der Polizei in Hannover begannen, am Ende mehr als vier Jahrzehnte wurden, hat viel mit einer Reform zu tun, die in Niedersachsen angeschoben wurde. „Anfang der 90er-Jahre wurde der Beschluss gefasst, die Polizei näher an die Zivilgesellschaft heranzubringen“, sagt er. Für Jordan eine ebenso wichtige wie richtige Entscheidung.

Diese Öffnung sei für ihn so etwas wie ein Schlüsselmoment gewesen. „Da begann meine zunehmende Begeisterung für den Beruf.“ Und die weckte bei Uwe Jordan den Wunsch, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Jordan, geboren 1958, wurde in bewegten Zeiten erwachsen. Studentenproteste Ende der 60er-Jahre, in den 70ern die Attentate der Rote Armee Fraktion (RAF), die Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung in den 80ern: Sie prägten Deutschland nachhaltig. Sie machten aus Jordan einen gesellschaftspolitisch interessierten Mann. Und die Polizei ist für ihn ein Teil dieser Gesellschaft.

So menschelt es also sehr, als Uwe Jordan seine Rückschau hält. Formulierungen wie „Wir sind eine ziemlich große Firma mit 460 Mitarbeitern in zwei Landkreisen“ und „Ich halte unseren Beruf für extrem familienfreundlich“ unterstreichen, dass für ihn die zwei Fronten – hier der Bürger, dort der Polizist – so nicht existieren sollten.

Über seine Karriere, die 1976 im mittleren Dienst den Anfang nahm, verliert der Kriminaldirektor wenige Worte. Auch über die vielen Jahre als Ermittler, vor allem bei Kapitaldelikten, spricht er kaum. Selbst seine Zeit als Leiter der Sonderkommission Dennis nimmt an diesem Vormittag wenig Raum ein.

Die Taten des „Maskenmannes“, dem drei Morde und mehr als 40 Sexualdelikte nachgewiesen werden konnten, sorgten in den 90ern und bis weit ins neue Jahrtausend hinein bundesweit für Schlagzeilen. Heute sagt Jordan: „Das war wirklich ein sehr herausfordernder Fall. Und ich bin so erleichtert, dass der Täter ermittelt worden ist. Das ist ein großes Geschenk für mich.“

„Ich gehe mit sehr guten Gefühlen“, sagt er abschließend. Ich habe sehr sehr viel erlebt, sehr viel gelernt.“ Um ihn müsse sich niemand Sorgen machen, fügt er lächelnd hinzu. „Ich habe ein sehr ausgefülltes Leben – auch außerhalb der Polizei.“

Sein nächstes Ziel sei es, erst einmal in der neuen Lebenssituation anzukommen. „Ich freue mich auf ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen weniger Taktung.“

Reisen nach Norwegen, mehr Zeit für Rennradfahren und das Gitarrenspiel, vor allem aber für die Familie, Frau, Kinder und Enkel. Gänzlich aus dem öffentlichen Leben verschwinden will Jordan aber nicht.

In den 90er-Jahren saß er für die Grünen im Verdener Stadtrat. An dieses Engagement will er zwar nicht unbedingt anknüpfen. Er kündigt aber an: „Ich werde gesellschaftspolitisch wachbleiben.

Schließlich, und nun wird es doch noch ein wenig offiziell, meldet sich Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, zu Wort, um Jordan ein paar Sätze mit auf den Weg zu geben.

„Uwe Jordan zeichnet sich aus als ein vielseitig interessierter und hoch motivierter Inspektionsleiter“, so Kühme. Persönlich schätze er ihn als einen Kollegen, der mit sehr guten Ideen die Polizei insgesamt weiterentwickelt und stets einen klaren Standpunkt vertreten habe.

So habe Jordan beispielsweise einen starken Fokus auf das Thema interkulturelle Kompetenz gelegt. Ihm sei sehr daran gelegen gewesen, bei den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Schulungen das Verständnis für andere Kulturen zu wecken. Das komme ihnen dann bei Einsätzen zugute. Auch die Präventionsarbeit, das Weitergeben von Wissen und Erfahrungen an die Mitarbeiter sei Jordan wichtig.

„Der polizeiliche Alltag muss laufen. Das sieht Uwe Jordan genauso“, so Kühme weiter. Der scheidende Kollege sei aber jemand, der dabei immer auch über den Tellerrand schaue. „Der wird uns fehlen“, ist für den Polizeipräsidenten bereits jetzt klar. „Das ist schon ein klasse Mensch.“