Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage: „Wir wollen noch besser werden“

Von: Katrin Preuß

Nachdem er lange über die Finanzen des Vereins Verdener Jazz- und Blues-Tage wachte, hat sich Joachim Hutzel nun dem „Projekt Zukunft“ zugewandt. © Preuß

Serie 25 Jahre Verdener Jazz- und Blues-Tage. Im letzten Teil geht es um einen Blick in die Zukunft.

Verden – „Die Planungen für dieses Jahr sind weitestgehend abgeschlossen“, sagt Volkmar Koy, Vorsitzender des Vereins Verdener Jazz- und Blues-Tage. Drei Termine für die Clubkonzerte im Bistro Kult neben der Stadthalle stehen. Zum Frühschoppen am Pfingstmontag beim Wassersportverein sind Tuba Libre eingetütet.

Für das Open-Air-Konzert am 23. Juni, auf dem Gelände des Domgymnasiums, konnte der Verein Rolf Thiele und Band verpflichten. Larry & the Handjives sorgen am 14. Juli auf der Riverboatparty für Stimmung. Das Domplatzfestival am Freitag und Sonnabend, 18. und 19. August, ist mit „Frontm3n“, Chris Jagger & Atcha sowie den Kult-Deutschrockern von Karat überaus prominent besetzt.

Curtis Stigers eröffnet am 22. September die Jazz- und Blues-Tage. Die Blues Celebration mit Abi Wallenstein am 18. November soll dann das Jubiläumsjahr beschließen. 25 Jahre Verdener Jazz- und Blues-Tage – nach reichlich Rückschau ist jetzt aber auch mal ein Blick noch weiter nach vorne angezeigt.

Klar, bei allem, was die „Jazzer und Blueser“ in Verden so treiben, steht die Musik, der Spaß an den Live-Konzerten mit ihrer besonderen Atmosphäre, im Vordergrund. Auch bei Joachim Hutzel. Obwohl der gelernte Banker vor knapp 15 Jahren eigentlich über den Beruf und seine Arbeit bei der Kreissparkasse zum Verein kam. „Aber musikaffin bin ich schon gewesen, so ist es ja nicht“, sagt er.

Bis Ende des vergangenen Jahres war Hutzel der Hüter der Vereinsfinanzen. Dann übernahm Jürgen Köster von ihm das Amt des Kassenwartes. Lediglich ein passives Mitglied wollte Hutzel aber auch nicht sein. „Ich fühlte mich unwohl in der Rolle des Nichtstuns“, formuliert es der 70-Jährige. So entstand die Idee zum „Projekt Zukunft“.

„Wir haben uns über die letzten Jahre wirklich ausgezeichnet aufgestellt“, sagt Hutzel. Das ist wichtig, damit der Laden läuft. Denn für jedes Konzert, jede Veranstaltung muss allerhand Organisatorisches bedacht werden, auch bei vermeintlichen Selbstläufern wie der Kneipennacht.

Der 15-köpfige Vorstand hat zwar die umfangreichen Aufgaben auf verschiedene Fachbereiche verteilt. Doch eine(r) muss ja doch den Hut aufhaben. Wenn der dann mal ausfällt, kann’s kniffelig werden. Das hat auch der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage schon erlebt – und daraus gelernt. Getreu der Devise „Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht“.

„Man sagt mir nach, dass ich sehr strukturiert sei“, sagt Hutzel und lächelt. Der Blick auf den Ordner, den er zum Gespräch mitgebracht hat, scheint das zu bestätigen. Ausgedruckt und fein säuberlich abgeheftet, finden sich dort die 20 Punkte, die das „Projekt Zukunft“ umfasst. Der Hefter ist nicht sonderlich dick, trotz des Umfangs des Projektes. Kein Wunder, denn der Verein setzt aufs Digitale.

„Das Herzstück ist unsere Cloud“, sagt denn auch Joachim Hutzel. In der virtuellen „Wolke“ sind, einem Archiv gleich, relevante Unterlagen abgespeichert. Verträge mit Künstlern und Agenturen, die Kontakte zu den jeweiligen Bands und Solisten, Informationen über Technik und Bühnenaufbau, Finanzpläne oder auch Unterlagen rund ums Sponsoring.

In Absprache mit den einzelnen Fachgruppen habe er überlegt, wer was macht, fährt Joachim Hutzel fort und zieht als Beispiel gleich mal den Arbeitsplan für den Vorsitzenden des Vereins aus der Klarsichthülle. Geordnet nach Veranstaltungen ist hier nachzulesen, welche Aufgaben mit welchem Event verbunden sind, von der Vertragsunterzeichnung bis zur Moderation.

„Es ist eine schmale Gratwanderung“, sagt Hutzel. Schließlich sollen den Mitgliedern, den Funktionsträgern ja noch Freiräume bleiben bei der Ausgestaltung ihrer Ämter. „Das Wichtigste überhaupt ist ja, dass einer für den anderen einsteht“, findet er. Falls tatsächlich mal jemand einspringen muss, ist so eine Auflistung dann wiederum außerordentlich hilfreich.

Das Sponsoring, noch so ein wichtiger Punkt im „Projekt Zukunft“. Denn „Ohne Moos nichts los“, das gilt auch für den Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage.

Joachim Hutzel hat extra noch mal nachgeschaut: 320 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Jedes einzelne zahlt – seit Bestehen unverändert – 24 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Macht unterm Strich 7 680 Euro auf der Habenseite. Abzüglich des freien Eintritts bei den Club-Konzerten im Bistro Kult, im Schnitt drei pro Jahr, und minus die vergünstigten Karten für den Frühschoppen zu Pfingsten und das Open-Air am Domgymnasium. Man möchte den Mitgliedern schließlich etwas bieten.

Angesichts dessen, was der Verein Jahr für Jahr an Veranstaltungen auf die Beine stellt, ist klar: Allein aus Beiträgen ist das nicht zu bezahlen. Zuschüsse, kulturelle Förderungen gibt es vom Landkreis Verden und der Stadt Verden. Der Landesmusikrat unterstützt seit Jahren „Jugend jazzt“. Ohne Sponsoren geht es trotzdem nicht.

Da gibt es „treue Begleiter“, wie Joachim Hutzel sie nennt. Da ist es aber gleichzeitig nötig, immer wieder neue Unterstützer zu akquirieren. Auch dafür gibt es einen Plan.

Hutzel zieht die nächsten Papiere aus seinem Ordner, den Entwurf eines Flyers. Nach Summen sortiert, ist hier aufgelistet, welche Gegenleistung ein Spender für welches Geld erwarten kann. „Sponsoren wollen gepflegt werden“, weiß Hutzel. Freier Eintritt bei einem Konzert, die Teilnahme am Sponsoren-Empfang zu Beginn der Jazz- und Blues-Tage, die Platzierung von Firmenlogos auf Plakaten und Bannern – die Bandbreite ist groß und geknüpft an die Höhe des jeweiligen finanziellen Engagements.

„Wir sind ein kleines Wirtschaftsunternehmen geworden“, fasst Joachim Hutzel die Entwicklung des Vereins in den zurückliegenden Jahren zusammen. „Und dennoch gemeinnützig“, betont er.

Was die Aktiven des Vereins im Hintergrund leisten, sei schon „ein enormer Aufwand“. Um das weiterhin gewährleisten zu können, ist das Anwerben neuer Mitglieder eine weitere wichtige Säule, auf der das „Projekt Zukunft“ ruht.

Gerade im vergangenen Jahr sei das ganz gut gelungen, staunt Hutzel über diese „Trotz-Corona-Entwicklung“. Das mag aber daran liegen, dass der Verein damit begonnen hat, buchstäblich mehr Flagge zu zeigen.

Banner und Fahnen weisen nun auffälliger darauf hin, wer für dieses und jenes Konzert verantwortlich zeichnet. Mit messbarem Erfolg. „Viele treten während einer Veranstaltung ein“, berichtet Joachim Hutzel. Wo es passt, stehen Mitglieder zudem an einem Infostand und werben für den Beitritt in ihren Verein. Die direkte Ansprache sei wichtig, die Leuten „möchten ein Gesicht, ein Bild von der Person haben“.

„Wir sind gut aufgestellt“, fällt Joachim Hutzel schließlich ein positives Urteil über den Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage und seine Ehrenamtlichen. Auch bei Verhandlungen mit den Agenturen der Künstler gebe es oft ein positives Feedback. „Da merkt man schon, dass wir eine exponierte Stellung haben, dass alle gerne zu uns kommen“, stellt Hutzel stolz fest. „Aber wir wollen noch besser werden“, ergänzt er. Dabei sei vor allem eines für den Verein entscheidend: „Dass die Musik im Vordergrund steht.“

Weitere Informationen zum Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage, zu Newsletter und Mitgliedschaft und natürlich zu den Veranstaltungen unter www.jazzundblues.de.