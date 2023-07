„Wir verzichten nicht auf Neubaugebiete“

Von: Heinrich Kracke

Das Gelände der Gärtnerei Lienhop in Borstel soll als nächstes zu einem Wohngebiet umgestaltet werden. © Kracke

SOMMERINTERVIEW (3) Verdens Bürgermeister über Zuzug-Wünsche und Klimaziele

Verden – Alle größeren Baugebiete abgefrühstückt – und wo sollen jetzt die Menschen hin, die in Verden leben und arbeiten wollen? Das ist eine der Fragen, zu denen Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann im Sommer-Interview Stellung bezieht. Das Interview führte Heinrich Kracke.

Kein einzige größeres Baugebiet, das sich abzeichnen würde. Wann wollen Sie endlich auf die Zuzug-Wünsche reagieren?

Lutz Brockmann: Die aktuellen Neubaugebiete wurden gerade rechtzeitig entwickelt und dort entstehen viele neue Eigenheime und Wohnungen. Derzeit ist der Trend zum Neubau wegen der gestiegenen Baukosten und Zinsen etwas erlahmt. Der Zuzug nach Verden fand und findet auch durch Kauf von Häusern statt. Dass bei angemessenem Preis Eigentümer ihre Häuser weiterhin verkaufen können, ist eine gute Nachricht und nicht überall in Deutschland der Fall. Hauskaufen vermeidet Landschaftsverbrauch und Wohnen in gewachsenen Nachbarschaften bieten viele Vorteile.

Das heißt, die Stadt kann auf Neubaugebiete vorerst verzichten?

Wir verzichten nicht. Mit der neuen Stadtkante entstehen begehrte Innenstadtwohnungen. In Borstel wird gegenwärtig ein Gärtnerei-Grundstück baurechtlich umgewidmet, in Eitze ebenfalls. Und auch in Dauelsen wird die recht große Fläche hinter dem Seniorenheim als Wohnbauland entwickelt.

Aber gerade das Areal der Firma Lienhop in Borstel ist ein gutes Beispiel. An die 100 Wohneinheiten sollen hier geschaffen werden. Es sei zum Beispiel für Borsteler gedacht, die im Alter in kleineren Wohnraum ziehen wollen, ohne die Ortschaft zu verlassen. Gleichzeitig kommt aber aus dem Rathaus der Hinweis, den Menschen, die in Verden arbeiten, müsse ebenfalls Gelegenheit gegeben werden, einen Bauplatz zu ergattern. Wie passt das zusammen?

Viele Menschen finden gegenwärtig keine Alternative zu ihren großen Wohnungen. Das Wohnraumversorgungskonzept empfiehlt den Bau von barrierefreien Wohnungen, weil dann mit dem Umzug Familienhäuser für die nächste Generation frei werden. Beim bezahlbaren Wohnen stehen wir generell vor weiteren Herausforderungen. Heizen beispielsweise wird immer teurer. Auch da benötigen wir Lösungen.

Der Bund hat Ihnen eine Wärmeplanung aufgegeben, die bis 2028 aufzustellen ist. Wo wollen Sie da anfangen?

Da sind wir sogar schon sehr weit fortgeschritten. Im nächsten Jahr dürfte das Wärme-Konzept stehen. Und schon jetzt sind erste Initiativen sichtbar. Nahwärme haben wir bereits im Flüsseviertel und im Bereich Verwell/Kreisverwaltung. Stadtwerke und Kreisbau haben gemeinsam Nahwärmenetze realisiert. In Abwasser befindet sich Wärme, die vielleicht nutzbar ist, in der Aller ebenfalls. In Eissel gibt es eine Initiative, die sich mit einem Wärmenetz für das ganze Dorf beschäftigt. Alles vielversprechend. Aber einen Schnellschuss benötigen wir nicht. Wir haben jetzt rund 20 Jahre Zeit, gemeinsam eine klimaneutrale bezahlbare Wärmeversorgung zu realisieren. Eine allerdings riesige Aufgabe. Auch bei den notwendigen Solarparks geht es voran. Ein halbes Prozent der Stadtfläche soll für Photovoltaik bereitgestellt werden, für diese 30 Hektar läuft die bisher einvernehmliche Beratung zum Standortkonzept.

Klingt alles nach viel Aktivismus. Aber richtig konkret ist noch nichts.

Der kommunalen Wärmeplan wird einen Fahrplan für die klimaneutrale, bezahlbare und solidarische Wärmeversorgung erstellen. Das heißt zum Beispiel, in Wohngebieten, in denen die Häuser relativ eng stehen, muss nicht jeder Eigentümer eine eigene Antwort zum Klimaschutz entwickeln, sondern es wird an gemeinschaftlichen Lösungen gearbeitet. An Lösungen, die auch noch finanzierbar und bezahlbar sind. Die Stadtwerke sind darin künftig stark eingebunden. Wo sich ein Wärmenetz aus wirtschaftlichen Gründen nicht lohnt, kommen Wärmepumpen in Frage oder Pellet-Heizungen.

Überall also neue Energie-Formen, aber die naheliegendste Lösung spielt bisher keine Rolle. Noch immer sind auffallend viele Dächer nicht mit Photovoltaik belegt.

Doch, es ist neue Dynamik zu sehen. Auf vielen öffentlichen Dächern wird Strom erzeugt. Naheliegend ist auch die energetische Gebäudemodernisierung: neue Fenster und eine gute Dämmung helfen Energie zu sparen. Das zeigt sich auch an der Energiebilanz der Stadtverwaltung. Die erheblichen Kostensteigerungen des vergangenen Jahres haben uns unterdurchschnittlich hart getroffen. Die energetische Gebäudesanierung wird weiter forciert, die Gebäudehüllen müssen ertüchtigt werden.

Andererseits drohen immer mehr Hitzeperioden. Das betrifft besonders die Innenstadt, und dort leben besonders viel ältere Menschen. Wie wollen Sie sie schützen?

Die Stadtklimaanalyse zeigt uns, in welchen Stadtbereichen die sich stark aufheizenden Flächen liegen. In Neubaugebieten mit kleinen Grundstücken und oftmals Schottergärten, in der Innenstadt und in Industriegebieten. Überall dort, wo viele Bäume oder größere grüne Gärten wachsen, gibt es einen natürlichen Hitzeschutz. Weil mit dem Klimawandel der Hitzeschutz wichtiger wird, müssen wir mehr Stadtgrün schaffen. Wichtig ist der Erhalt von Kaltluftschneisen, die nachts frische Luft in die Wohngebiete bringen. Vermutlich werden die Kosten für die Klimaanpassung teuer als der Klimaschutz, daher müssen wir beim Klimaschutz schneller werden.