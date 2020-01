Verden – Container, aus denen das Altpapier quillt, haufenweise gelbe Säcke, dazwischen aufgerissene Abfallbeutel, deren Inhalt sich auf den Rasenflächen verteilt –Lebensmittelreste, Einweggeschirr, Verpackungen. Ein Tannenbaum hat die Abfuhr verpasst und liegt nun auf dem Parkplatz.

Rund um die Wohnblöcke am Niedersachsenring, gegenüber vom Alma-Rogge-Weg, sammelt sich der Müll. Und das, so hat eine Nachbarin aus einer der Nebenstraßen beobachtet, schon seit Weihnachten. Früher habe sich ein Hausmeister um das Areal gekümmert, berichtet die Frau weiter. Doch der scheint mittlerweile nicht mehr im Dienst zu sein. Er jedenfalls habe ihn bestimmt schon drei, vier Monate nicht mehr gesehen, sagt einer der Mieter auf Nachfrage.

Gemeinsam mit Nachbarn habe sie zwei Stunden lang aufgeräumt, berichtet eine der Bewohnerinnen. Eine Sisyphus-Arbeit. Ihr sei klar, dass auch die Mieter ihren Teil zu dem Problem beitragen, weil sie beispielsweise nicht wüssten, wie man den Müll richtig sortiert. Vor allem aber schimpft sie über die Hausverwaltung, die Kürner Immobilien GmbH & Co. KG in Hamburg.

Bis vor drei Jahren sei hier noch alles sauber und ordentlich gewesen, sagt die Frau. Seinerzeit oblag die Verwaltung noch dem Verdener Unternehmen Cordes & Bruns Immobilien. Mit dem Eigentümerwechsel sei seine Zuständigkeit beendet gewesen, berichtet Michael Bruns. Denn der neue Besitzer der rund 90 Wohnungen verwalte diese selbst. Auf die Frage, ob sich dies denn angesichts des Objektes besonders schwierig gestalte, antwortet Bruns diplomatisch: „Man muss sich nur darum kümmern. So, wie wir das getan haben.“

„Wir verdrecken komplett“, drückt sich die Mieterin da um einiges drastischer aus. Und sie klingt verzweifelt, als sie sagt: „Meine Kinder können draußen nicht mit dem Bobbycar fahren, ohne dass die Ratten aus dem Gebüsch kommen.“ Dabei wäre eine Lösung in ihren Augen recht einfach: „Es fehlen einfach Tonnen, mindestens vier Stück.“

Seinen Namen möchte hier keiner nennen. Doch wer auch immer nach dem Dreck gefragt wird, setzt noch einen drauf, spricht von Schimmel an den Wänden, von herrenlosem Sperrmüll in Kellerräumen und davon, dass niemand sich kümmert. Eine Frau öffnet neugierig ihr Fenster, will wissen, wer da mit gezückter Kamera über den Parkplatz geht. Als sie hört, dass es jemand von der Zeitung ist, entfährt ihr ein „O, danke“.

„Es ist schon ein Desaster“, kommentiert Rüdiger Nodorp, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, das Müllproblem. Anwohner beschwerten sich deswegen bei unserer Zeitung. Und auch bei der Stadt.

Doch im Rathaus ist man nur bedingt in der Pflicht zu handeln. „Ich sehe erst mal die Hausverwaltung zuständig“, sagt Nodorp. Mit dieser stünde sein Fachbereich inzwischen fast täglich in Kontakt. Der Müll lockt Krähen an. Mit ihren scharfen Schnäbeln reißen sie die Beutel auf der Suche nach Nahrung auf. So tragen die Vögel dazu bei, dass sich der Unrat immer weiter verteilt.

Die Bewohnerin eines der Blöcke schreibt uns von Ratten, die sich zwischen dem Müll herumtreiben. Sie zu bekämpfen, „das kann dann durchaus über die Stadt laufen“, erklärt Nodorp. Das mache aber freilich erst dann Sinn, wenn der Müll entsorgt ist.

Beim Fachdienst Abfall des Landkreises ist man ebenfalls mit der Angelegenheit befasst. „Das Grundstück aufräumen können wir sicherlich nicht“, sagt Werner Heimsoth. Der Fachdienst sei in Verhandlungen mit der Hamburger Hausverwaltung, darüber, ob die Müllcontainer nicht in Zukunft häufiger geleert werden können. Zurzeit werden die Blöcke am Niedersachsenring im 14-tägigen Rhythmus angefahren. Für Werner Heimsoth steht aber auch fest: „Es fehlt ein Hausmeister.“ Ein neuer., so habe er aus Hamburg gehört, solle in der kommenden Woche seinen Dienst antreten.

Eine Stellungnahme der Hausverwaltung war nicht zu bekommen. Anfragen per E-Mail blieben unbeantwortet, und auch telefonisch war das Unternehmen selbst zu den auf der Homepage angegebenen Bürozeiten nicht erreichbar. kp