„Wir trotzen dem Trend des Mitgliederschwundes“

Verden - Über den aktuellen Stand der acht Verdener Ortsfeuerwehren berichteten Stadtbrandmeister Peter Schmidt und sein Stellvertreter Mario Rosebrock vor Feuerwehrführungskräften, dem Feuerschutzausschuss sowie Vertretern von Rat und Verwaltung im Rahmen der alljährlichen Jahresstadtkommandositzung im Rathaus.

Erfreulich sei der Mitgliederbestand der acht Verdener Ortsfeuerwehren, denen zurzeit 350 Aktive, Frauen und Männer angehören. „Wir trotzen damit dem landesweiten Trend des Mitgliederschwundes“, so Schmidt. Besonders erfreut zeigte er sich, dass sich immer mehr Frauen in der Einsatzabteilung engagieren. Derzeit gebe es 60 weibliche Aktive. Auch in den Jugendfeuerwehren sei dieser Trend erkennbar, wo mittlerweile ein Drittel aller Jugendlichen Mädchen seien, fügte Stadtjugendwart Florian Mesenbrink hinzu.

Im Vergleich zu 2015 ging die Einsatzbelastung leicht zurück, heißt es in dem Pressebericht der Feuerwehr. Insgesamt rückten die Wehren 2016 zu 202 Brand- und 137 Hilfeleistungseinsätzen aus. Anders als in den Vorjahren gab es aber zahlreiche lang andauernde Großeinsätze, die die Feuerwehrkräfte in besonderem Maße forderten.

Um die Leistungsfähigkeit und Schlagkraft der Stadtfeuerwehr auch künftig sicherzustellen, wurde bereits vor einigen Jahren ein Feuerwehrkonzept aufgestellt. Dieses wird nun in Kürze durch einen Feuerwehrbedarfsplan erweitert. In diesem werde die Ausstattung und Aufstellung aller acht Ortsfeuerwehren anhand der örtlichen Gefahrenlage überprüft und möglicher Handlungsbedarf abgeleitet, erläutert Stadtbrandmeister Peter Schmidt.

Darüber hinaus forderten geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen bereits eine Beschaffung neuer Feuerwehrhelme. „Unsere bisherigen Helme sind nicht mehr für einen Innenangriff, das heißt eine Brandbekämpfung in Häusern, zugelassen. Aus diesem Grund wurde bereits ein Großteil unserer Atemschutzgeräteträger mit einem neuen Modell ausgestattet“, erklärte der Stadtbrandmeister. Hinzu kommen Rückflussverhinderer, die zukünftig bei jeder Entnahme aus dem Trinkwassernetz genutzt werden, um eine Kontamination auszuschließen.

Trotz wachsender Mitgliederzahlen müssen sich die Wehren immer mehr mit der Verfügbarkeit ihrer Aktiven während des Tages befassen, berichtete Mario Rosebrock. Die Hälfte aller Alarmierungen erfolge mittlerweile zwischen 7 und 16 Uhr, also dann, wenn die meisten Aktiven arbeiten müssten, so der stellvertretende Stadtbrandmeister.

Um auch in Zukunft während dieser Zeit schnell ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung zu haben, werde verstärkt die Einbindung sogenannter Doppelmitglieder angestrebt. Das seien Feuerwehrleute, die außerhalb des Stadtgebietes Verden wohnen, aber innerhalb der Stadt arbeiten und damit in zwei Feuerwehren Dienst leisten, erklärt Rosebrock. Aber auch die Alarmierung via Handy sowie Funkmeldeempfänger werde noch weiter ausgebaut und verbessert.

Bürgermeister Lutz Brockmann würdigte in seinem Grußwort das Engagement der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrfrauen und -männer, die ihre Freizeit für die Sicherheit ihrer Mitbürger opfern. Zugleich zeigte er sich erfreut, dass mit dem Feuerwehrbedarfsplan ein Ratgeber in der Erstellung sei, mit dem die Leistungsfähigkeit aller Ortsfeuerwehren in den nächsten Jahren noch weiter gesteigert werden könne.

Zum Abschluss lobte Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling das vielfältige Wirken zahlreicher Feuerwehrkräfte aus dem Stadtgebiet über dessen Grenzen hinaus. Auf vielen Ebenen engagierten sie sich zusätzlich zum normalen Einsatz- und Ausbildungsdienst in den Ortsfeuerwehren, sei es als Wertungsrichter, als Kreisausbilder oder in der technischen Einsatzleitung. Zusätzlich sprach er Stadtrat und -verwaltung, aber auch den Feuerwehrfrauen und -männern ein großes Lob aus. Gemeinsam habe man eine äußert schlagkräftige und leistungsfähige Stadtfeuerwehr aufgebaut.