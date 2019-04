Historisches Museum: „Wir machen uns auf den Weg“

Verden - Von Markus Wienken. Historie bewahren, an Ereignisse erinnern, Chronist sein, Geschichten erzählen und einfach nur unterhalten – ein Museum muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen und ist dabei selbst ständigen Veränderungen ausgesetzt. Über die Arbeit im Historischen Museum – Domherrenhaus erzählen Museumsleiter Dr. Björn Emigholz und Museumspädagogin Julia Nehus.

Herr Dr. Emigholz, Frau Nehus, im Museum wurde im Eingangsbereich umgebaut. Schildern Sie kurz die Verbesserungen.

Dr. Björn Emigholz: Weiter, größer und großzügiger. Der Eingangsbereich war, man muss es so deutlich sagen, heruntergekommen. Es wirkte wie eine Schranke, das macht man heute so nicht mehr. Der Eingang muss einladen reinzukommen, näherzukommen. Und weil wir schon mal dabei waren, haben wir uns ein neues Farbkonzept überlegt. Dabei eliminierten wir alle zusätzlichen Farben der Innentüren. Alles wirkt jetzt deutlich freundlicher, lichter.

Julia Nehus: Auch die Raumaufteilung hat deutlich gewonnen. Vorher war der Bereich ein bisschen vollgekramt. Der Kaminaufsatz war kaum zu sehen. Jetzt wird er wahrgenommen, die Besucher wundern sich, wo der auf einmal herkommt. Auch der Steinfußboden hat ein ganz neues Erscheinungsbild, so wie er früher war. Wenn ich jetzt Führungen durch das Haus mache, dann mit dem Hinweis, so hat es wirklich mal ausgesehen. Das ist ja auch das Besondere in unserem Haus, dass das Museum praktisch zum Anschauungsobjekt wird.

Gute Überleitung zur nächsten Frage: Was ist aktuell in Ihrem Hause zu sehen?

Emigholz: Wir haben, passend zur Jahreszeit, eine Sonderausstellung zum Thema Frühjahrsputz. Der hatte noch bis in die 1960er-Jahre eine einschneidende Bedeutung. Das habe ich als Kind noch erlebt. Eine ganze Woche wurde nichts als geputzt. Es wurde auch nicht gekocht. Vater hatte schlechte Laune, Mutter stand unter Stress und Strom und wir Kinder störten eigentlich nur.

Nehus: Und es gab nur dünne Suppe zu löffeln (lacht).

+ Julia Nehus: „An Ideen mangelt es uns nicht, Kinder und Jugendliche für das Museum zu interessieren.“ © Wienken

Emigholz: Es wurde jeder Schrank geöffnet, jedes Regal ausgeräumt, jede Ecke feucht gewischt, Mottenpulver gestreut und dann kam die Wäsche wieder rein. Und so ging das mit jedem einzelnen Regal – unglaublich. Das Ritual hatte durchaus einen volksbräuchlichen Hintergrund: Jetzt war der Winter zu Ende, ein Neuanfang stand an.

Nehus: Neben der Sonderausstellung bieten wir noch unsere Dienstagsgespräche für Senioren an. Thematisch wird es da auch eine Verbindung zur Sonderausstellung geben. Dabei freue ich mich, dass wir in diesem speziellen Fall auch mit an Demenz Erkrankten arbeiten. Das können wir wunderbar in den unteren Räumlichkeiten machen. Außerdem gibt es einen sogenannten ,Museumskorb’, wo ich Kindern und Jugendlichen verschiedene Exponate vorstelle. Wie früher gewaschen wurde, das lernen die Besucher mit einer Kugelwaschmaschine oder dem klassischen Waschbrett kennen. Im Osterferienprogramm können Kinder die Geräte ausprobieren und die dafür notwendige Seife sogar selbst herstellen.

Mit Museum verbinden viele Menschen eher Vergangenheit. Wo sehen Sie da ihre Aufgabe?

Emigholz: Die Vergangenheit lebt! Wenn wir die Sonne oder die Sterne am Himmel sehen, werfen wir schon einen Blick in die Vergangenheit. Sonnenlicht braucht acht Minuten bis zur Erde. Wir befinden uns in einem Zeitstrahl, unsere Kultur ebenfalls. Die großen Krisen, die wir jetzt diskutieren, kann man nur als solche erleben, wenn einem dieses Prozesshafte allen Werdens bewusst ist.

Ein Beispiel: Überall wachsen die Diktaturen wieder, die doch, so glaubten wir, zunehmend von Demokratien abgelöst schienen. Das war vor 18 Jahren. Wer in dem Jahr geboren wurde, der hat heute ein ganz anderes Weltverständnis, als ich es habe. Was für ein unendlicher Prozess allein für das Aufwerfen entsprechender Fragen vonnöten war, ist an den Exponaten im Museum ablesbar. Wir beklagen die Erderwärmung, halten sie zu Recht für eine große Krise. Doch: Gäbe es die Erderwärmung nicht, befänden wir uns jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Eiszeit. Denn da gehört in den großen Sternenläufen unsere Gegenwart eigentlich hin.

+ Julia Nehus in der Rolle als Frau von der Schulenburg. © Museum

Oder 30 Jahre IFN-Vertrag, mal eben gekündigt, einfach so. Kalter Krieg, den glaubten wir doch wirklich überwunden. Also, um das Prozesshafte des Lebens, der Kultur, der Politik als solches zu erkennen, muss ich wissen, wie hat es angefangen und wie kamen wir dorthin, wo wir heute stehen. Das geht nur, wenn ich zurückblicke, mich vergewissere, wie ist es denn dazu gekommen. Das bedeutet, dass eigentlich jede Geschichtsschreibung, und genau daran beteiligt sich ein Museum, ihre Zielorientierung in der Zukunft hat. Das hat Victor Comte, Sozialhistoriker des 19. Jahrhunderts, mit dem Satz geprägt: „Sehen, um hinzusehen, hin sehen, um vorauszuschauen, vorausschauen, um zuvorzukommen.“ Wir, damit meine ich das Museum, versuchen, aus dem Gewesenen abzuleiten, was wird in der Zukunft sein, und wenn was fehl läuft, dann können wir vielleicht in der Gegenwart handeln, damit es nicht passiert.

Wie holen Sie Kinder und Jugendliche ins Museum?

Nehus: Wir haben ein wunderbares Haus, in dem wir zeigen können, wie man früher gelebt hat – das Wissen geben wir gerne weiter. Allerdings haben sich die Ansprüche ein wenig verändert, weil die Gesellschaft immer älter wird. Für mich heißt das, ich will nicht nur für Kinder und Jugendliche da sein, ich möchte alle Menschen bis ins hohe Alter für das Museum begeistern. Und das versuche ich mit meiner Arbeit und verschiedenen Aktionen. Dazu gehört die Museumsmaus „Phibi“, zu der ich verschiedene Geschichten gesponnen habe, die historisch belegt sind. Oder die Frau von der Schulenburg, die es als Ehefrau des Erbauers dieses Hauses im Jahre 1708 tatsächlich gegeben hat. Es macht viel Freude, wenn ich, verkleidet als diese Person, aus deren Leben erzähle und erfahre, wie gebannt Kinder, aber auch Erwachsene dieser Geschichte folgen. Es ist die richtige Mischung, die Kinder finden die Geschichte spannend, die Erwachsenen die Historie.

Was treibt Sie da an?

Nehus: Zu erleben, wenn die Idee, Menschen für Geschichte zu begeistern, aufgeht. Ob es klappt, das weiß ich ja vorher nicht. Dabei wird es leider zunehmend schwierig, Kinder aus Schulen in das Museum zu bekommen. Das ist nicht nur bei uns so, es ist ein allgemeines Problem. Lehrer hängen in einer festen Struktur, aus der sie kaum rauskommen. Sie müssen Anträge ausfüllen, um das Schulgelände zu verlassen. Es bedarf vieler Rücksprachen mit den Eltern, sodass es häufig gar nicht erst versucht wird. Früher, in meiner Kindheit, so habe ich das Gefühl, war das deutlich einfacher. Ich bin in Hannover aufgewachsen und habe sämtliche Museen der Stadt kennengelernt. Aber ich lasse nicht locker, Kinder und Jugendliche für Geschichte und das Museum zu interessieren.

+ Björn Emigholz: „Die Idee, alle sammeln alles, ist passé. Davon müssen sich auch große Museen verabschieden.“ © Wienken

Emigholz: Und es ist notwendig! Wissen verschwimmt mehr und mehr, weil der Stoff, der in den Schulen gelehrt wird, schlicht immer umfangreicher wird. Zu fragen, wann war eigentlich der 30-jährige Krieg und warum fand der statt, da müssen wir bei der jüngeren Generation schon sehr sorgfältig vorarbeiten, um Antworten zu bekommen.

Nehus: Oder das Thema Neandertaler. Ich fand das schon früher unheimlich spannend. Und wir haben hier alles im Museum, den Neandertaler, den Elefanten und ein Original-Relikt, die „Lehringer Lanze“, die hier im Landkreis gefunden wurde – und ich wundere mich, dass da nicht mehr Schulklassen ins Museum kommen.

Emigholz: Aber es gibt gute Beispiele, wie eine Lesung, bei der ich Karl Marx verkörpert habe. Plötzlich war das Museum voll, ich dachte, so jetzt hab ich sie. Na ja, und dann war es eben so, dass die Jugendlichen gerade Karl Marx im Unterricht behandelt haben; die haben sich einen Crash-Kurs geholt. Aber: Das passte einfach.

Wie kommt man dahin, dass Museum mehr in die Öffentlichkeit zu tragen?

Nehus: Wie gesagt, wir machen uns da schon auf den Weg. Historisches Museum und Deutsches Pferdemuseum versuchen gemeinsam, die Schulen über die Nachmittagsbetreuung einzubinden. Wir möchten aber eben nicht nur in den Ferien, sondern darüber hinaus die Kinder ins Haus holen. Und wenn es nicht vormittags geht, dann eben am Abend. Wir sind da offen für alles, aber es ist schwierig.

Beispielhaft war das gemeinsame Projekt mit einer Schulklasse des Domgymnasiums zum Thema Clara Schumann. An Ideen mangelt es uns nicht, und es gibt durchaus Erfolge, die mir Mut machen und an die wir anknüpfen wollen.

Emigholz: Ich sehe es durchaus als unsere Aufgabe, Geschichte zu erklären. Früher waren Museen nur zum Staunen da, Raritäten wurden nur ausgestellt; dann sollte, in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, unbedingt etwas gelehrt werden, politische Bewusstseinsbildung betrieben werden. Doch wenn man überhaupt was lehren will, dann muss es unterhaltsam sein. Das haben die Museen mittlerweile begriffen.

+ Björn Emigholz: „Ich sehe es durchaus als unsere Aufgabe, Geschichte zu erklären.“ © Wienken

Nehus: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache die Museumsarbeit jetzt zweieinhalb Jahre. Vergangenes Jahr haben wir mit Stadtführerin Sabine Lühning das Weihnachtstheater ins Leben gerufen. Da haben wir im Museum Kindern und Erwachsenen eine Stunde lang etwas über Bräuche erzählt. Das ist eher museales Theater, keine Geschichte, die erfunden ist, sondern viele Dinge, die es gab oder gibt. Sowohl die älteren, aber auch die jüngeren Besucher fanden das ganz toll. Eine Mischung, die super funktioniert. Hier bin ich wieder in das Kostüm der Frau von der Schulenburg geschlüpft. Es ist quasi eine Mischung aus einer erzählten, erfundenen Geschichte und ganz vielen Dingen, die es wirklich gab – daher „Museales Theater“.

Wer sich im Hause umschaut, dem fällt auf, dass das Raumprogramm begrenzt ist. Das Magazin auf dem Dachboden ist voll. Braucht Verden einen modernen Bau? Was würde der Besucher darin finden?

Emigholz: Eines vorweg: Die Sammlungen des Domherrenhauses sind nicht angekauft. Seit es das Museum gibt, also seit 1918 und nunmehr seit vier Generationen, haben die Verdener Bürger und Bürgerinen dem Haus ihre dinglichen Dokumente zur Geschichte der Region zur Aufbewahrung anvertraut. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Und ein großer Fundus. Zunächst einmal haben wir noch ein aushäusiges Magazin, Platz, den uns ein Unternehmen kostenlos zur Verfügung stellt. Sonst kämen wir gar nicht zurecht. Unabhängig davon bin ich 1990 hier angestellt worden, um einen Erweiterungsbau zu organisieren. Zweimal standen wir kurz davor, Zuschüsse und Investoren bis hin zur EU standen bereit, doch in beiden Fällen war der Stadt die Restsumme zu viel. Den Erweiterungsbau bekommen wir nicht, also müssen mit diesem Baudenkmal – das Domherrenhaus ist eines der am höchsten eingestuften Denkmale Niedersachsens – arbeiten. Wir können das Haus aber nicht in die Zeit von 1708 zurückversetzen. Das wäre natürlich ideal. Es gibt Museumskonzepte, da geht das. Bei uns nicht, denn wo sollen wir mit unseren anderen Sachen hin?

Also versuchen wir in anderer Form, zum Beispiel mit Sonderausstellungen, das 18. Jahrhundert lebendig werden zu lassen. Oder ein weiteres Beispiel dafür sind die Domfestspiele, die wir, also Gerhard Teichmann, Dieter Jorschick und ich, uns vor etlichen Jahren haben einfallen lassen, um damit Geschichte zu transportieren. Und damit kann man eigentlich jeden packen, so unsere Erfahrung, wenn Geschichte plötzlich lebendig wird, ein Gesicht bekommt und Emotionen mitschwingen. Doch auch wenn der Neubau nicht erreichbar ist, Geld zum Erhalt des Hauses nur in wirklichen Notfällen bereitgestellt wird, bleibt uns ja die Aufgabe, Geschichte zu präsentieren, auch in Sonderausstellungen. Der große Dank gilt da dem Wirtschaftsförderkreis im Domherrenhaus, der uns die Möglichkeiten an die Hand gibt, den Anschluss an museale Aktualität nicht zu verlieren. Wenn ich mir den wegdenke, befände sich dieses Haus heute noch in der Optik des Jahres 1990. Kein Besucher wollte das sehen. Sehgewohnheiten ändern sich. Früher reichte es, einfach ein Exponat auszustellen; heute muss mehr passieren.

Viele Wünsche, viele Ideen, Sie haben einen Wunsch frei, wie würde der aussehen?

Emigholz: Ein größeres Sanierungsprojekt würde ich, noch vor meiner Pensionierung, gerne anstoßen, und zwar betrifft es die Frontwand im Innenhof. Die droht uns schlicht zu verkommen. Mittlerweile ist der Außenputz siebenmal gestrichen. Wenn man das Mauerwerk aber Sandstrahlen würde, platzen uns die Fenster raus. Die Leibungen müssen ersetzt werden. Dann können wir streichen. Eine ganze Reihe von Aktivitäten. Das Landesdenkmalamt muss mitspielen. Aber ich bin da optimistisch, dass das Amt und dann in dem Zuge auch Stadt und Landkreis Verden uns unterstützen – sonst habe ich verloren. Einmal einrüsten und alles komplett neu machen, das wär’s.

Wie muss das Museum der Zukunft aussehen? Mehr der Heimat verbunden oder verstärkt digital und überregional vernetzt?

Emigholz: Vor fünf Jahren hätte meine Antwort anders gelautet als heute. Da gab es noch ein geeintes Europa. Nun scheint ja alles zu zerfleddern. Doch warum ist die Idee eines geeinten Europas so schwer zu verkaufen? Warum passt das nicht? Vielleicht sind Menschen nicht dafür gemacht, großräumig zu denken. Wir sind aber auf jeden Fall dafür gemacht, unseren Nachbarn zu kennen. In diesem Dorf wissen wir gerne Bescheid. Selbst wenn es das Vereinigte Europa mal gibt – was ich hoffe – unser Thema ist das Kleinräumige, von Generation zu Generation Überlieferte, der Wandel in den Sozialstrukturen und wie die „große Geschichte“ sich im Einzelschicksal widerspiegelt. Der örtliche Bezug eines ehemaligen Heimatmuseums, das sich dezidiert mit der Geschichte seines Raumes beschäftigt, ist immer die Suche nach Identität in dem vergangenen Leben. Das bleibt unsere Aufgabe.

Und wie ist es mit der Digitalisierung?

Nehus: So eine Museums-App wäre sicherlich super – aber wir haben eigentlich wenige digitale Stationen. Wir vermitteln eher über Hören, da lässt sich viel gestalten. Ich sehe das Kleinteilige aber auch als Chance, mal zur Ruhe zu kommen. Menschen sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und vielleicht sind wir ein Haus, das Rückzugsmöglichkeiten bietet, wo man einfach mal Pause macht. Ich würde zudem auch gerne daran glauben, dass wir nicht alles digitalisieren, dass wir noch Briefe schreiben, ohne Computer zu nutzen. Wäre schön, wenn unsere Arbeit dahingehend Früchte tragen würde.

Emigholz: Andererseits sehe ich durchaus die Bedeutung der zunehmenden Vernetzung unter dem Stichwort „Entsammeln“. Museen sind heutzutage angehalten, sich immer mehr auf bestimmte Sammlungsgebiete zu konzentrieren.

Die Idee, alle sammeln alles, ist passé. Davon müssen sich auch große Museen verabschieden, das hält angesichts der Mengen kein Haus durch. Also heißt es, strukturieren und spezialisieren. Der Eine sammelt das, der Andere jenes und dann wird ausgetauscht. Da sind dann Kommunikation, Koordinierung, eben auch Vernetzung gefragt und gefordert. Und da sind wir gerne dabei, unter Nutzung aller Chancen der Digitalisierung.