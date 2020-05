„Wir hoffen auf den Herbst“

Verden – Das musikalische Programm für die kleine Jubiläumsausgabe der inklusiven Rocknacht der Lebenshilfe im Landkreis Verden steht. Der Termin jedoch kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Ursprünglich sollte die 10. Rocknacht am 9. Mai im Jugendzentrum über die Bühne gehen. „Es war alles gebucht und organisiert, aber wie wir alle wissen, ist es nun anders gekommen“, so Oliver Geweke, Organisator der Rocknacht und Bandleader der Lebenshilfe-Band „Hau Drauf“.

Dabei hatte er sich zum Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen und mit Humppa Con Panhas und insbesondere der Münsteraner Kapelle Petra, die sich nicht zuletzt durch legendäre Auftritte bei der Breminale schon einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet habe, zwei absolute Top-Acts für die Jubiläums-Rocknacht verpflichtet. „Wir wollen unser Jubiläum gebührend feiern, was für uns bedeutet, dass wir nach Bands gesucht haben, die für Partyspaß und Abfeiern stehen“, so Geweke zur Programm-Zusammenstellung. Beide Bands wären ein Inbegriff für Spaß und Party Pur. Aber auch die eigene Musikformation steht wie schon in den Vorjahren erneut auf dem Programm. „,Hau Drauf’ wird die Rocknacht abrunden“, sagt er.

Trotz des hochwertigeren Programms soll an zwei Dingen unbedingt festgehalten werden: Zum einen werde auch die 10. Rocknacht im JUZ stattfinden, denn das habe nicht nur Tradition, sondern die Betreiber engagierten sich seit Jahren für die Lebenshilfe Verden. Zum anderen werde es auch in diesem Jahr freien Eintritt geben. „Uns ist es wichtig, alle Menschen zu erreichen, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, ob behindert oder nicht – eben alle! Deswegen wollen wir auch keinen Eintritt nehmen und deswegen haben wir Bands verpflichtet, die ein sehr breites Publikums-Spektrum ansprechen“, so Gewerke. So heißt das Motto auch „Umsonst und drinnen“. Spenden wären zwar erwünscht, aber nicht Pflicht. Ebenso hoffen die Veranstalter, dass sich auch ältere Musikfans angesprochen fühlen, die lange nicht mehr im JUZ gefeiert haben. Denn Feiern und Spaß sei schließlich ohne Altersbeschränkung möglich.

„Wir wissen natürlich nicht, wann die 10. Rocknacht stattfinden kann, da müssen wir die Entwicklung in Sachen Coronavirus-Pandemie abwarten. Wir hoffen auf den Herbst, aber wir sind flexibel und ein Risiko können wir uns schon aufgrund der hohen Anzahl von Menschen mit Behinderung, die zur Risikogruppe gehören, nicht erlauben. Wir werden den Zeitpunkt früh genug mitteilen“, so Geweke. nie